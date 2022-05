Jan Tajzler, vedoucí mužstva Val. Polanky: „Bylo to atraktivní utkání. Věděli jsme, že Kvasice jsou kvalitní soupeř a to u nás potvrdily. Soupeř hrozil z nebezpečných brejkových situací a dostal se do vedení. My jsme však nesklopili hlavy a zápas na startu druhého poločasu otočili. Bohužel, jsme ihned inkasovali. Velká škoda, že jsme nevydrželi ve vedení dřív. Chci však kluky pochválit, nechali na hřišti všechno a bojovali o vítězství do poslední chvíle. Zároveň chci touto cestou poděkovat i rozhodčím v čele s hlavním arbitrem Dominikem Kovařčíkem. Normálně se k tomu nevyjadřujeme, ale kritika, která se na něj snesla po incidentu s Milanem Barošem byla tvrdá. U nás opět potvrdil, že se jedná o jednoho z nejkvalitnějších rozhodčích ve Zlínském kraji.

Jindřich Lehkoživ, Trenér Kvasic: „Stejně jako minulý týden jsme do utkání vstoupili velmi dobře a během prvních dvaceti minut měli snad čtyři stoprocentní příležitosti ke vstřelení branky, bohužel jsme proměnili jen jednu. Postupně se hra vyrovnala a do šancí se začali dostávat domácí. Po individuální akci jejich nejnebezpečnějšího hráče domácí ve 34. minutě vyrovnali. Nám se do přestávky podařilo vstřelit ještě jednu branku, která nebyla uznána pro údajný ofsajd. Ve vyrovnaném druhém poločase šli do vedení domácí, ale hned vzápětí vyrovnal krásnou brankou Zikmund. Na konci utkání mohli domácí strhnout vítězství na svou stranu, ale výborným zákrokem nás podržel brankář Zavadil. Polanka mě svým dobrým výkonem překvapila.“

Branky: 36. Kovalčík, 55. Maček - 18. Stratil, 56. Sigmund.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - NEDAŠOV 0:2 (0:1)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Nastoupili jsme oslabení o další tři hráče, sestava byla slepená bez větší možnosti střídání. Nemohu klukům upřít snahu, bojovali, kombinovali, ale první skorovlastní gól z rohu nám ubral energii. Byli jsme pořád v tlaku, měli spoustu standardek, ale nebylo nám souzené skórovat. Měli jsme tři čisté góly na hlavě, ale místo toho jsme v závěru podruhé inkasovali.“

David Solař, brankář Nedašova: „Vítězství je zcela zasloužené. Od začátku jsme měli více ze hry a větší touhu dotáhnout zápas do úspěšného konce. Po čtvrthodině hry jsme šli do vedení po rohovém kopu. Asi rozhodující moment přišel v 55. minutě, kdy rozhodčí odvolal nařízenou penaltu proti nám. Těsně před koncem se nám podařilo potvrdit výhru druhým gólem, což bylo při pětiminutovém nastavení klíčové. Vítězství si velmi vážíme, protože na půdě soupeřů se nám dlouhodobě nedaří podle našich představ.“

Branky: 18. Holba, 87. Novák.

LUHAČOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:2 (0:0)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Byl to oboustranně zajímavý zápas. Chvilku jsme my tahali za kratší konec, poté soupeř. Na dvě branky doma či venku bychom měli vyhrávat, to se nyní bohužel neděje. Chybí nám krůčky ať už v obraně nebo v útoku na doražení soupeře. Negativem utkání je to, že dáme na 1:0 a než se nadějeme, tak o deset minut později to už je 1:2. To se nesmí stávat! Na druhou stranu jsme rychle srovnali a v 90. minutě jsme mohli rozhodnout ve svůj prospěch. Pozitivem je, že kluci šli a hrabali se za vítězstvím, fotbal je opět začíná bavit. Takto se chceme prezentovat.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Před zápasem bych s bodem spokojen, ale vzhledem k průběhu jsem malinko zklamaný. Bylo v našich silách dohrát zápas k vítězství, neboť první poločas jsme byli lepší stejně jako v úvodu druhého. Pak jsme si ale z brejku nechali dát gól, na který jsme naštěstí odpověděli obratem. Poté co domácí opět vyrovnali se hrálo nahoru - dolů, přičemž v závěru jsme měli po hlavičce Ondry Červenky kus štěstí. Z tohoto pohledu asi zasloužená plichta.“

Branky: 53. Hruboš, 71. Červenka - 56. Kořenek, 66. Kořenek.

BORŠICE - SLUŠOVICE 1:1 (0:1)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Byl to nejlepší zápas pod mým vedením. Kluci hráli velmi dobře kombinačně. Třebaže jsme prohrávali, byli jsme po celý čas lepším týmem. V první půli jsme zahodili hromadu šancí, jen Trlida dvě a trefil tyčku. I po přestávce byly Slušovice bezzubé, sbírali jsme míče a po hodině hry se dočkali vyrovnání. Přestože jsme měli další pološance, otočit výsledek se nám nepodařilo. Nejblíže jsme tomu byli v samém závěru, ale Vrtala příležitost překvapila. Pro nás je remíza ztráta, doplatili jsme na neproměňování šancí.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Z naší strany toho není zas tak moc ke zhodnocení. Do Boršic jsme přijeli v neúplné sestavě, se třemi dorostenci a tak trochu čekali, že budeme hlavně bránit. Od začátku byli domácí lepší a vytvářeli si dobré příležitosti. Nám se paradoxně podařilo jít do vedení, když po výkopu našeho brankáře Kučery přesprintoval Kvasnica domácího stopera a gólmanovi nedal šanci. To od nás bylo až do konce téměř vše. Ještě měl šanci Klečka, ale ten ji neproměnil. Domácí se tlačili za vyrovnáním, což se jim v po hodině hry a po rychlém protiútoku povedlo. Poté se po zbytek zápasu hnali za třemi body, ale další branku už jsme jim nepovolili.“

Branky: 60. Janík - 26. Kvasnica

BRUMOV - V. KARLOVICE 2:0 (2:0)

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Povinné a zasloužené vítězství. Po celé utkání jsme byli lepším mužstvem. Výsledek měl skončit větším brankovým rozdílem, ale budu se opakovat: naše finální řešení brankových situací je žalostné.“

Branky: 17. z pen. Chovanec, 37. Opravil.

BAŤOV - NEVŠOVÁ 4:1 (1:1)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „S výsledkem jsme spokojeni, ovšem vítězství se nerodilo úplně lehce. První poločas, který byl v poli vyrovnaný, jsme měli problém s vlastní aktivitou, rychlostí a přesností kombinace. Již v 6.minutě jsme se dostali do vedení po krásné přihrávce Ondry Žáčka a zakončení Pavla Tkáče, ale zanedlouho si nechali srovnat po ojedinělé šanci hostí. Druhý poločas jsme již byli lepším celkem a zaslouženě zvítězili. Jsem rád, že se brankově prosadili všichni naši útočníci ale pochvalu za zisk dalších tří bodů zaslouží všichni hráči našeho kádru. Sympatický výkon podal i soupeř, který přijel hrát odvážně a určitě velkou měrou přispěl ke kvalitní úrovni utkání.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Úvod nám nevyšel podle představ, kdy domácí šli brzy po chybě v obraně do vedení. Po zvýšené aktivitě v pokutovém území jsme dokázali brzy srovnat a drželi nadějný stav až do 65. minuty. Po hromadném střídání domácích jsme bohužel nedokázali dlouho vzdorovat a lacinou brankou šel soupeř do vedení, kdy rychle rozehrál nakrátko rohový kop a přesnými přihrávkami ukázkově zakončil. Po obdržené brance jsme již bohužel nestačili na fyzicky disponované domácí, kteří přidali další dvě trefy a zápas tak rozhodli ve svůj prospěch.

Branky: 6. Tkáč, 69. Krajča, 71. Tkáč, 87. Bršlica - 11. Kvěťák.

NAPAJEDLA - MORKOVICE 1:0 (0:0)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Opět jsme se protrápili k hubenému vítězství, i když šancí jsme si vytvořili dostatek. Už v prvním poločase jsme soupeře zatlačili, dostávali do vápna, ale v koncovce jsme opět zklamali. Druhý poločas byl de facto stejný. Hosté v určitých fázích hry dokázali kombinačně držet míč, ale gólovou šanci si nevytvořili. Nám se naštěstí podařilo gólově rozhodnout Huťkou, ale to bylo bohužel vše… Musím ale hráče pochválit, byla na nich vidět vůle vyhrát, chtěli jsme tři body a i když jen těsně, tak určitě zaslouženě vyhráli.“

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Výsledek je ještě pro nás milosrdný. Chyběli nám totiž čtyři hráči základu a další čtyři měli v nohách od den dříve zápas za naší rezervu. Naše kvalita nebyla moc dobrá. Měli jsme i štěstí, výborný výkon podal gólman Jarka. Nemohoucnost domácích nás zachránila od pohromy a věští porážky.“

Branka: 52. Huťka.