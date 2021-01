„Vždy máme ty nejvyšší ambice. I v této nelehké době vždy uděláme maximum, abychom vyhrávali a uspěli,“ potvrzuje trenér celku z lázeňského města Jan Jelínek.

„Zda bychom ale přijali postup do divize, která je nyní s dojezdovými vzdálenostmi dostupnější, je otázka na vedení,“ pousmál se kouč, který souběžně vede třetiligovou zálohu Fastavu Zlín.

Také v Luhačovicích na konci roku využili částečného rozvolnění a ve skupinkách zahájili společnou přípravou v prosinci.

„Je to specifické období, kdy musíme využít každé možnosti k pohybu. I nyní jsme byli nachystaní začít se společným trénováním hned, jak to půjde, tedy klidně již od 3. ledna. Realita je ale jiná, pro sport hodně tvrdá, hlavně pro ten amatérský,“ smiřuje se Jelínek.

A protože zatím nevidí světlo na konci tunelu, v tomto čase nechává svým svěřencům volnou ruku.

„Řada z nich má své osobní a pracovní starosti, ani pro mě a okolí to není jednoduché. Fotbal je proto spíše únikem od tvrdší reality, možnost si vyčistit hlavu,“ uvědomuje si 38letý kouč.

„Protože nemůžeme prakticky nic a jen vyčkáváme, kluci si řeší přípravu individuálně. Nebudu otravovat pracující kluky, aby si šli zakopat na branku. Vím, že valná většina něco dělá, někteří na sobě pracují více či méně. Od února ale již kluci dostanou individuální plány. Jak se situace rozvolní alespoň k přípravě pro šest lidí, začínáme makat společně. Nyní po dvojicích je to hloupost, je to náročné jak na organizaci, tak i na náplň tréninků,“ potvrzuje Jelínek.

Velké změny v kádru se u lídra nečekají. Proč také…

„Řešíme příchod jednoho mladého kluka, ale nyní spíše směrem k posílení B týmu. Tam máme problémy, mohl by se rozehrát a ukázat se. Je to rychlý ofenzivní krajní záložník, v mých očích má potenciál se prosadit i do prvního výběru,“ cítí trenér.

„I když jsme na podzim hráli v kombinovaných sestavách a v některých zápasech jsme měli i štěstí, další změny v kabině neplánujeme. Otázkou je, jak se k situaci postaví mladí z rezervního týmu, kteří jistě mají šanci se poprat o místo výše,“ burcuje.

První zápas podle rozpisu by měli Luhačovičtí odehrát 6. března s Nevšovou.

„Vzhledem k epidemiologické situaci nevěřím, že se bude hrát, rozvolňování se neřeší, spíše naopak. Odhaduji, že se k zápasům dostaneme nejdříve v dubnu nebo květnu,“ řekl svůj pohled na věc Jelínek, podle kterého fotbalu a sportu pomůže až očkování.

„Podle mne se nemůže soutěž dohrát, navíc nemáme ani dohraný podzim. Tuto sezonu bych umrtvil, za mě to bude neregulérní sezona, postupovat ani sestupovat by neměl nikdo!“ dodal rozhodně Jan Jelínek.