„S tím souhlasím. Upřímně totiž netuším, co si o tom mám myslet. Svaz si trochu dělá, co chce. Argumenty si obhájí,“ přidává se k němu hrající kouč Veselé Tomáš Dujka.

Kostelec se v kraji zabydlel po postupu v roce 2019, Veselá v této soutěži nastupovala rovných deset let. Mančafty si za poslední roky vybudovaly rivalitu s přilehlými obcemi. Tomu je však pro příští sezonu konec, společně ještě se Slušovicemi B se stěhují do skupiny A.

„Od určité úrovně, klidně právě I. B třídy, by hlavním kritériem měla být vzdálenost. Cestou na venkovní zápasy pojedeme okolo hřišť tří čtyř mužstev, které to mají blíže než my, což mi nepřijde úplně logické,“ naráží na hlavní kámen úrazu Velikovský, jenž se svým mančaftem například přijde o derby s Fryštákem.

„Soutěž dříve bývala hodně příjemná na cestování. Na zápasy chodilo tři sta diváků, hřiště jimi bylo obklopené. Teď místo toho pojedeme třeba na Hovězí nebo do Brumova,“ povzdechl si.

Rovněž Veselá si v minulých letech užívala velké zápasy. Díky posledním postupům Slušovic B a Hvozdné k tomu patřily i tyto specifické duely.

„Derby bylo lákadlem jak pro zúčastněné strany, tak i fanoušky a hráče z okolí. Byli zvědaví, jak zápasy budou vypadat,“ líčí Dujka. I zkušený stoper byl při hození svého mužstva do áčka zaskočený.

„Bavil jsem se o tom s lidmi z okolí, rovněž byli rozčarování. Většinou měli takový názor, že současný systém rozřazování nemá jednotný klíč. Věřím však, že to na svazu nemají jednoduché. My jsme situováni, jak jsme, cesta se dá zvládnout,“ věří fotbalový matador.

Stanislav Travenec, předseda Sportovně-technické komise Zlínského Krajského fotbalového svazu o zlínské skupině I. B třídy.

„Zde je přetlak, požadavek zástupců klubů, dlouhodobě suverénně největší. Na čtrnáct míst jsme i letos zaznamenali 18 žadatelů,“ Klíč výběru má v tomto případě STK už nějaký čas nastavený. „Protože je tento stav - přetlak v posledních letech pravidlem, tak STK vybrala kritéria a stanovila pravidla, podle nichž se hodnotí jednotlivá mužstva. Jedním z nich je, že se při povinném přesunu do jiné třídy musí absolvovat pouze jeden ročník a tím se mužstva v "nechtěné třídě" vystřídají,“ pustil se do vysvětlování Travenec. „Vzdálenost je důležité kritérium, ale není jediné. Dalšími neméně důležitými složkami jsou sportovní hledisko, tedy pořadí po skončení soutěže, ale také počet a kvalita mládežnických mužstev. Složením těchto pravidel vyšlo trio „postižených“ - 10. Kostelec, 9. Slušovice B a 7. Veselá,“ doplnil šéf STK.

„Musíme to brát i pozitivně, zlínskou skupinu jsme hráli deset let. S mnoha soupeři jsme se už znali. Teď nás čeká výzva, fanoušci poznají někoho nového. Včetně dvou mančaftů ze slovácké skupiny,“ komentuje situaci Tomáš Dujka.

Dříve zapálená fotbalová populace má vyšší věk, nových mladých tváří ubývá. V republikovém měřítku se spekuluje nad potenciálními změnami v soutěžích.

„Týmy ubývají. Mužstva obecně stárnou, my v minulé sezoně měli věkový průměr 38 let. Větší část z nás navíc hraje čistě pro zábavu, bez ambice na postup do vyšší třídy. Určitě je to na zamyšlení. Podle mě by mělo dojít na reorganizaci soutěží. Je to nevyhnutelné,“ míní předseda Kostelce.

„Do budoucna by se mělo zvážit, jestli by například nebylo lepší mít čtyři I. B třídy. Téměř nikdo totiž postupovat nechce,“ doplňuje ho Dujka.

V Kostelci i na Veselé z nové skupiny původně neskrývali zklamání. Jejich současné soupisky na příští ročník I. B třídy skupiny A to však výrazně neovlivnilo.

„V první moment jsme měli dokonce obavu, zda budeme pokračovat. Kluci však jednomyslně řekli, že budou hrát i valašskou skupinu. Nižší atraktivita soutěže však komplikuje případné posílení kádru,“ popisuje Petr Velikovský.

„U nás už ke konci sezony chtěli skončit dva hráči a nastupovat jen pro radost ve čtverce. Nakonec s námi začali přípravu. Na druhou stranu nepokračují dva mladí kluci, počítali jsme, že by to měli přebírat. Ještě uvidíme, jak bude vypadat kompletní kádr,“ dodává Tomáš Dujka.

Sezona I. B třídy začíná první srpnový víkend. Veselá v sobotu hostí Jablůnku, Kostelec zajíždí na půdu Hošťálkové.