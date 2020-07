Kluby si předběžně odsouhlasily nový model III. třídy. Co na to Loučka, Police nebo dokonce i Branky?

Novým modelem se ruší IV. třída OFS Vsetín a vznikají tři skupiny III. třídy. Vše, včetně definitivního složení skupin, musí posvětit výkonný výbor OFS Vsetín včetně toho, že klubům byla nabídnuta možnost hokejového střídání.

Složení skupin ještě není definitivní. Skupina A by změn neměla doznat - Halenkov B, Huslenky B, Janová, Leskovec, Střelná, Valašská Polanka B a Valašská Senice.

Ještě se jedná o konečném složení skupiny B a C. Ve skupině B jsou zatím - Jarcová, Krhová B, Rožnov B, Velká Lhota, Mikulůvka, Růžďka a Ratiboř B. Jarcová, která se netají cílem bojovat o postup do okresního přeboru by tak měla ve skupině pouze týmy IV. třídy, a tak se OFS Vsetín obrátil ve skupině C s nabídkou na Loučku a Police, aby si vyměnily místo s Rožnovem B a Krhovou B a tato skupina tak získala na větším výkonnostním vyvážení mezi původními celky III. třídy a IV. třídy. Ve skupině C jsou nyní - Loučka, Police, Branky, Kladeruby, Choryně B, Lhotka a Bynina.

"My jsme na vážkách. Když vidím skupinu B, co má Jarcová, tak je opravdu výrazně slabší než na ta naše. My bychom se přesunem vrátili o dva roky zpět, kdy jsme hráli klasickou IV. třídu. V naší skupině máme derby, těžší zápasy, které by nás mohly připravit lépe na možný postup do finálové skupiny, do které by zase mohla být lepší cesta ze skupiny B, ale nesmíte nikoho podcenit. Je to těžká volba," říká trenér Polic Martin Sarközy.

"My bychom i šli do skupiny B, ale navrhoval bych, aby nás přesunuli společně s Policemi a Brankami, protože bychom rádi hráli i v druhé skupině tato derby," říká trenér Loučky Daniel Borák.

Herní systém by měl být následující:

Týmy ve skupině mezi sebou odehrají 12 utkání základní části. První dva z každé skupiny postupují do skupiny o postup do okresního přeboru, kam se jim započítávají výsledky se svým soupeřem, s kterým postupují v rámci své skupiny, sehrají dalších osm utkání. Na konci soutěže dva nejlepší týmy postupují do okresního přeboru.

Týmy na 3. - 7. místě hrají v rámci skupiny zápasy o umístění, šestý a sedmý tým by měl sehrát celkově o jedno utkání méně. Sezona III. třídy by měla začít 23. srpna.