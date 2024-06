/ROZHOVOR/ Mezi kanonýry víkendu se zařadil fotbalista Kateřinic Daniel Di Maio, který se to sítě Vigantic trefil třikrát. Utkání valašské I. A třídy skupiny mezi Kateřinicemi a Viganticemi přineslo nebývalou přestřelku a padlo v ní hned šestnáct branek a duel skončil výsledkem 12:4 pro domácí. Odchovanec vsetínského fotbalu je v Kateřinicích velmi spokojený. Radost mu kalí skutečnost, že vítěz soutěže postup do krajského přeboru nakonec odmítl. Co o sobě hráč s italskými předky dále prozradil, se můžete dočíst v našem rozhovoru…

Kateřinický Di Maio se hattrikem podílel na demolici Vigantic | Foto: archiv hráče

V utkání s Viganticemi padlo hned šestnáct branek. Můžete nám tento divoký zápas popsat?

Jsem rád, že jsme se po delší době prosadili vícekrát než jen třeba třikrát za zápas. Vigantice údajně nebyli v plné síle kvůli spoustě zranění, nastoupilo spoustu mladších borců, kde trochu chyběli zkušenosti. Zároveň je třeba říct, že díky tomu, že náš titul byl potvrzený už po předchozím kole, tak se nám určitě hrálo o dost lépe a chtěli jsme si to užít.

Vám se podařilo vsítit hattrick. Jak vaše branky padaly?

První branka byla z přímého kopu, který jsem si musel prosadit, že ho chci kopat já. A další branka byla hned vzápětí, kdy jsem se ocitl téměř na penaltě a stačilo už jen uklidit kolem brankáře a třetí branka padla ve druhém poločase, kdy jsem se podíval kde stojí brankář a jak jsem měl trochu prostoru, tak jsem to prostě zkusil a vyšlo to.

Zažil jste někdy už takovou gólovou přestřelku?

Ano, ne jednou, v dorostech na Vsetíně jsme měli pár zápasů kdy jsme jak dostali hodně branek tak i vstřelili, ale v kategorií mužů jsem u takového výsledku ještě nebyl.

Podle posledních informací Kateřinice zůstávají v I. A třídě. Nemrzí vás to?

Samozřejmě trochu mě to mrzí, ale vím, že to není nic jednoduchého, obzvlášť pro malou vesnici, jako jsme my. A držím s týmem a věřím, že obhájíme titul a příští rok už nahoru půjdeme.

Kdo patří k největším oporám Vašeho celku?

Je to těžké vybrat jednoho nebo dva, všichni se skvěle podíleli na celé sezóně, ale kdybych měl jmenovat tak v defenzívní činnosti, Jakub Eliáš, Štěpán Doležal a Marek Bětík, si myslím byli téměř bezchybní. A směrem dopředu si myslím, že Robin Hruška do Kateřinic přinesl velkou kvalitu, rychlost a hlavně góly.

Jak se vám líbí v Kateřinicích. Jaké zde máte podmínky?

Líbí se mi tu hodně, skvělý kolektiv, vyhráváme, nevidím moc co vytknout. Podmínky nemám žádné, možná tak vyhrávat a podávat dobré výkony, což se mi v jarní části moc nedařilo, až teda na poslední zápas, ale doufám, že do nové sezóny si přinesu formu z posledního zápasu a dokážu předvádět výkony, které se ode mě očekávají.

Přišel jste zde ze Vsetína. Budete se v létě vracet do mateřského klubu?

Vracet v létě se určitě nebudu, a nemám to zatím ani v plánu do budoucna.

Jak hodnotíte výkonu FC Vsetín v uplynulé sezoně?

Výkony Vsetínu jsem tolik nesledoval, ale když koukám na tabulku Divize E myslím si, že to není špatný výsledek, ale myslím, že Vsetín má i na lepší umístění.

Co děláte, když nehrajete zrovna fotbal?

Asi tak normálně co člověk v mém věku a vzhledem k tomu, že není teď škola, tak chodím na brigádu, chodíme s klukama na pivo, nebo se jen scházíme, a nebo trávím čas s přítelkyní.

Nemohu se zeptat na vašeho jméno. To vypadá na italské předky.

Ano je to tak, můj taťka je z Itálie, proto takové příjmení.

Jak vidíte ambice českých fotbalistů na EURO?

Čechům letos asi věřím víc, než posledně na ME, líbí se mi jejich sestava a i když tedy český fotbal moc nesleduju, tak věřím, že se dostanou do osmifinále a se štěstím na soupeře by mohli postoupit i do čtvrtfinále.

PETR KOSEČEK