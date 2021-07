„Nyní není situace dobrá. Je důležité, abychom třeba věděli, kdy můžeme začít trénovat. Situace je vážná, někdy i kritická. Hráči si po konci vzdělání hledají práci v zahraničí. Otázkou je, zda by byli schopni naskočit. Problém je, že kdybychom měli naskočit v květnu bez tréninků do nějaké soutěže, mohl by to být problém. I kdyby se soutěže zkrátily, potřebovali bychom se i na tak krátkou soutěž naladit,“ cítí trenér Kateřinic Marcel Beňo.

Jak se trenér Kateřinic tváří na uvažovanou možnost třítýdenní přípravy před možným restartem fotbalu?

„Potkal jsem hlavní osobnost našeho týmu Jirku Drdu. Kluci se mu smáli, že nosí na břichu želvu, že se trochu oplácal. Je to příklad toho, že pauza je dlouhá. Konkrétně Jirka se začal věnovat práci a přestal trénovat. Někteří kluci se drží, u některých je to horší. Připravit bychom se na zkrácené jaro asi zvládli, ale myslím si, že úroveň soutěže by vzhledem k délce přestávky a dalším okolnostem absence klasické přípravy opadla,“ myslí si Marcel Beňo.

Další otazník je, jak velkou chuť budou mít hráči na fotbal po tak dlouhé době a nebude jim hrozit zranění?

„To já poznám na sobě. Člověk se nemůže tolik hýbat, nemá tolik možností. Ta pravděpodobnost zranění bude velká. To si pak hráč hned něco urve. Nemohli jsme do přípravy zařadit ani běžky a podobně a toto všechno nám bude chybět,“ pokračuje Beňo.

„Týden bych naladil přípravu intenzivním tréninkem, ale mám obavy, jak by se to vůbec spustilo a hlavně u starších hráčů by to mohl být tak narychlo problém i s jedním přípravným zápasem v nohách. Pak bychom ani netlačili tolik na výsledky.“

Kateřinice by teoreticky mohly lehce například po polovině odehrané soutěže (13 zápasů) při současném nastavení soutěžního řádu postoupit do krajského přeboru.

„Za mě bychom nepostupovali. Několikrát jsem postupoval do krajského přeboru a právě v plně odehrané soutěži se v závěru ukáže síla klubu, zda jde do krajského přeboru dobře připravený. Vždy jsme rozhodovali v posledním kolem. Nehráli bychom podruhé s Viganticemi, Valmezem B, Hrachovcem a dalšími ze špičky tabulky což je pro nás měřítko toho, zda jsme na vyšší soutěž dobře připraveni. Jít po 14 zápasech nahoru, to neuznávám,“ zdůrazňuje Beňo.

Kateřinice se konfrontovaly s krajským přeborem, kde jsou již druhým rokem velmi úspěšné.

„Loni jsme to měli dobře rozehrané s Provodovem, letos máme Štítnou. Opora Jirka Kuzník říká – postoupil jsem do 1. B, 1. A i krajského přeboru, ale vítězství v poháru nemám. Jakmile to vyhrajeme, tak položím ve Zlíně kopačky na bránu. Ani letos ale nevím, zda se vůbec pohár dohraje,“ dodává úspěšný trenér Kateřinic.