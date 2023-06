/PETR KOSEČEK/ Hattrickem sťal o víkendu Matěj Nosálek z Podlesí lídra tabulky z Hrachovce. Domácí fotbalisté před zraky čtyř stovek příznivců překvapivě vysoko porazili tým, který suverénním způsobem v letošní sezoně opanoval valašskou I. A třídu. Za který hokejový amatérský tým Matěj Nosálek nastupuje a jaké má další záliby, se můžete dočíst v našem rozhovoru…

Hattrickem sťal o víkendu fotbalista Matěj Nosálek z Podlesí lídra tabulky z Hrachovce. | Foto: archiv hráče

Postupující Hrachovec jste vyprášili pěti brankami. Jak toto utkání probíhalo?

Výsledek úplně neodpovídá průběhu na hřišti. Hrachovec ze začátku na nás vletěl a měl pár šancí, nás podržel skvělým způsobem Pepa Maleňák. Pak jsme jsme dali z brejku dvě branky. To nás trochu ukolébalo a Hrachovec byl po zbytek poločasu hodně nebezpečný. Hlavně dvojce Žák - Heřmánek ukazovala, že jejich kvalita z daleka převyšuje I. A třídu. Druhý poločas Hrachovec prostřídal a po třetí brance změnil i rozestavení a to nám hrálo do karet a mohli jsme hrát na brejky. Nakonec jsme přidali ještě dvě branky.

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Vám se podařilo dát hattrick. Můžete nám všechny svoje branky popsat?

První padla po po rychlém brejku. Pepa Zetek rychle rozehrál standartku z naší půlky na Radka Geryka, ten obešel obránce a přihrával mi před poloprázdnou bránu. Druhý jsem dal opět po přesném centru od Radka Gereka hlavou a třetí padl z penalty po faulu na Honzu Nerušila.

V sezoně jste nastřílel devět branek. Mohlo jich být i více?

No jeje a kolik. S nadsázkou a zároveň i s pokorou říkám, že kdybych proměnil aspoň polovinu šancí co jsem měl, tak proháním vedoucí duo střelců Vavřík, Kušnier :)

Podlesí zažilo úspěšné jaro. Co stojí za Vašimi výbornými výsledky?

Nevím čím to je, ale jaro je vždy v Podlesí lepší jako podzim. Ale určitě jeden z důvodu je, že letošní jaro se nám vyhýbají zranění klíčových hráčů. Dále si myslím, že i jsme dobře posílili o Radka Geryka a Erika Hrabovkého z divizních Všechovic. Oba kluci jsou supr do kabiny a velký přínos mají i na hřišti. A ještě bych chtěl i vyzvihnou šířku kádru. Je to až neuvěřitelné, že na takové úrovni nás je aktuálně přes dvacet hráčů. Nevím jestli někdo v okolí má tak široký kádr. Pak i na treninky chodí hodně kluků a každý ze sebe vydá maximum a to se pak i přenáší na hřiště.

Podívejte se! Rallye mezi vinicemi opanoval popáté Pech

Zatím jste na osmé příčce se ztrátou tří bodů na bronzovou pozici. Můžete to ještě vylepšít posledním utkáním v Kelči…

Do Kelče jedeme určitě vyhrát. Bez ohledu na postavení Kelče v tabulce. Kelč trénuje Lukáš Vadel - velký kamarád našeho trenéra Tomáše Vaňka. Už tam to má náboj a my chceme pro trenéra tři body. Po zápase uvidíme, na co to bude stačit v konečném pořadí. Náš cíl je dostat se aspoň minimálně na 7. místo.

Kdo patří k největším oporám celku z Podlesí?

Jako každý rok určitě Pavel Blažek, pak Pepa Zetek a určitě v bráně Pepa Maleňák - to co dokáže ve svém věku je až neuvěřitelné.

Jaké máte v Podlesí podmínky pro fotbal?

Myslím si, že asi jako většina týmu v okolí. Po zápase dostaneme pivo a párek a jsme spokojeni. (smích)

Kolik diváků chodí na vaše zápasy?

Valašská I.A třída nabízí hodně derby, díky tomu alespoň do Podlesí chodí hodně diváků. Teď na Hrachovec bylo snad 400 lidí.

Tvrdé tresty za nedohraný duel v Karlovicích. Co na to šéfové komisí a kluby?

Kde jste začínal s fotbalem a kterými kluby jste prošel?

Začínal jsem v šesti letech v Podlesí, poté až do dorostu jsem hrál ve Valašském Meziříčí. V mužích jsem kromě Podlesí hrál ještě v Zašové a na Juřince.

Myslíte si, že v příští sezoně může Podlesí zaútočit na postup do KP?

Možné je vše, ale myslím si, že ještě mladší kluci potřebují dozrát. A za pár let si myslím, že to reálné určitě je.

Jaké jsou Vaše zájmy a záliby?

Kromě fotbalu ještě hraju amatérskou hokejou ligu ve VM za HC Hošťálková. V zimě potom určitě lyže a pak ještě zahrada.

Co je Vašim povoláním?

Pracuji jako stavbyvedoucí ve stavební firmě Porr.

Kterému klubu fandíme a který hráč je pro Vás vzorem?

Jsem od malička Sparťan, takže Spartě. Od dětství jsem sledoval Petra Koubu a Romana Čechmánka.

Hajný o emotivním konci Švece, citelných ztrátách i filozofii klubu

Co říkáte na chystanou reorganizaci fotbalových soutěží?

Jen vím, že se nějaké reorganizace chystá, ale vůbec nevím kdy a v jakém formatu to má být. Toto vůbec nesleduji.