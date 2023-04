Ani o víkendu tomu nebylo jinak. Oba týmy hrály tvrdě, ale férově. Jelikož terén pořád není úplně ideální, tak zápas byl více bojovný než fotbalový. Ale myslím si, že jsme to zvládli dobře a zaslouženě vyhráli.

Vám se podařilo zaznamenat hattrick. Můžete nám popsat všechny tři branky?

První branka byla z pokutového kopu. Brankář sice vystihl směr, ale míč nedokázal vyrazit. Druhá branka padla po střele na přední tyčku. Třetí branka padla po rohu, kdy jsem se snažil trefit prostor na zadní tyčce a spoluhráč míč perfektně přeběhl tak, že hostující brankář neměl čas zareagovat.

GM Beranů Hamrla o nadávkách, žalobě, prémiích i šancích na extraligu

Kolik hattricků jste již za svoji kariéru dal?

Za muže to je určitě můj první. V dorostu a v žácích jich asi pár bylo.

Co Vás to bude v kabině Lidečka stát?

Určitě nějakou flašku slivovice. Pevnou sazbu ale zatím nemáme…

V zimní přestávce skončil trenér Filgas. K týmu se opět vrátil Radek Číž. Asi se toho příliš v kabině nezměnilo?

Systém hrajeme pořád stejný, akorát se nám teď daří moc neinkasovat, což bychom chtěli držet do konce sezony.

Němec odehrál poslední zápas kariéry. Symbolika, že to skončilo tady, říká

Kdo patří k největším oporám vašeho týmu?

Myslím si, že aktuálně máme opor hned několik. Celkově tým šlape tak, jak má. Máme skvělou partu tvořenou výhradně odchovanci Lidečka. Určitě ale musím vyzvednout Aleše Číže, který nám je velkým fotbalovým vzorem, společně s brankářem Romanem Hyžákem.

Lidečko by si jistě zasloužilo postup do I. A třídy. Věříte tomu, že to již v letošní sezoně konečně vyjde?

Všichni tomu věříme! Ale cesta k postupu bude ještě dlouhá. Aktuálně se musíme soustředit jen na další zápas.

Kde jste začínal s fotbalem a hrál jste někdy v jiném klubu, než v Lidečku?

Jsem odchovanec Lidečka a nikde jinde jsem nehrál.

I. B třída – sk. A: rezerva Brumova nasázela Halenkovu půltucet branek

Na které svoje trenéry rád vzpomínáte?

Určitě na Miru Martinku, který mě trénoval v žácích. Dále na Pepu Hyžáka, který mě trénoval v dorostu. Z trenérů, kteří mě trénovali v A týmu rád vzpomínám na Pavla Charváta, který nám pomohl se zachránit v I. B třídě a určitě bych mohl jmenovat dál.

Kdo byl u vašich prvních fotbalových krůčků?

Byl to můj taťka, se kterým jsem odmalička hrával fotbal u nás v doma v obýváku.

Kdo vám při fotbalových utkáních nejvíce fandí?

Pevně věřím, že celá moje rodina. (smích)