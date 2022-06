Pořád existuje i možnost postupu z druhého místa. Přijali byste jej?

Určitě ano! Kádr máme mladý a široký. Vidím dobrou budoucnost fotbalu na Dolní Bečvě.

Jak jste viděl svůj poslední hattrick?

Na první trefu mi krásně nahrál Kryštof Špatný a hlavičkou jsme ho umístil na zadní tyč. Druhou branku mi připravil Jiří Růčka a já už jen doklepl do prázdné branky a na třetí branku mi po rohu nahrával David Jurečka.

Příluky k Vám asi přijely z výletu na Pustevnách a po devíti minutách už prohrávali 0:3. Překvapilo vás to?

Soupeř přijel oslabený o zraněné hráče , tak to pro nás bylo jednodušší. Ale lehký zápas to nebyl!

Soupeřům jste nasázeli ve 25 duelech zatím 88 branek. Co tkví za touto neskutečnou střeleckou potencí Dolní Bečvy?

Máme výborné hráče, kteří proměňují šance. A fotbalisty, kteří umí krásně nahrát na góly!

Zatím jste v sezoně nasázel 18 branek. Mohlo jich být i více?

Rozhodně! Někdy se daří a jindy ne. Kdyby se dařilo pořád, tak bych já ani spoluhráčei nehráli krajskou soutěž. (smích)

V týmu máte i nejlepšího střelce I. B třídy Lukáše Fiuráška, autora 29 gólů! Čím to?

Lukáš je neuvěřitelný střelec. Má výborný výběr místa a hlavně šance proměňuje. Má skvělou střelu pravou i levou nohou, prostě takového střelce chce mít každý trenér v týmu.

Kdy a kde jste začal svou fotbalovou kariéru?

V Dolní Bečvě už od 5 let mě trénoval Můj otec až do starších žáků. Za to mu děkuji, že to se mnou vydržel! (úsměv)

Jaká byla dosavadní fotbalovou pouť?

Jak jsem již zmínil, začínal jsem v Dolní Bečvě. Pak jsem byl dva týdny na testech v Olomouci a poté jsem hostoval v Rožnově pod Radhoštěm. A také jsem hrál ve Viganticích. Určitě rád vzpomínám na Milana Náměstka z Rožnova. Je to super trenér!

Máte ambice zahrát si vyšší soutěž třeba i v jiném klubu?

Teď už ne! Jsem spokojený tady u nás, máme skvělou partu.

Čemu se věnujete, jaké máte záliby?

Pracuji ve firmě Robe Lighting ve Valašském Meziříčí. Hodně času věnuji sportu a mé ženě a rodině. Už od mala jezdí skoro na všechny zápasy moji rodiče a prarodiče.

PETR KOSEČEK