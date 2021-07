„Do trenérské funkce mě defacto poslalo zranění. V roce 2015 jsem si urval češku v koleně na levé noze, to samé se mi stalo v dresu Kelče v letošním ročníku Valašskomeziříčské ligy na pravé noze. Minimálně tři měsíce nebudu moct hrát zápasy. Koučovat s tím půjde, a tak jsem se ujal nyní trenérské pozice u áčka v Kelči," vysvětluje svůj nástup do trenérské pozice Radim Minář.

To však neznamená, že by zkušený fotbalista končil kariéru aktivního hráče. "Ne, ne. Dám si během rekonvalescence tělo opět do pořádku a chci se ještě vrátit na trávník. Budou mě svrbět nohy, jak uvidím hrát kluky," hlásí Minář.

Kromě dvou až třech tréninků do měsíce, kdy za něho někdo z týmu kvůli práci zaskočí, bude Minář trenérem na plný úvazek a povede fotbalisty Kelče jako hlavní trenér bez asistenta.

"Přípravu jsme začali 14. července. Svolám si všechny hráče, i když vím, že se třeba Jan Hlavica k fotbalu již nevrátí nebo Vít Kulich mi vzhledem k práci a stavbě rodinného domu řekne, že bude chodit jen na utkání v případě potřeby. Poslechnout si chci ale každého a pak skládat tým. V plánu máme dvě přípravná utkání. 23. července bychom chtěli hrát na Prostřední Bečvě a generálka na konci července je v jednání," dodává nový trenér Kelče Radim Minář.

