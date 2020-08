„Fyzicky jsme odpadli a Baroš udělal pět branek,“ trefně poznamenal obránce Juřinky, který se s Barošem několikrát potkal.

„Spíš to ale tak na mě vyšlo. Milan tam nějak rotoval, běhal, kde chtěl,“ říká Kalous.

Souboje s legendárním útočníkem si užíval, i když do nich nešel s obvyklou vervou. „Nechtěl jsem ho zranit, ukončit mu kariéru. Dával jsme si bacha,“ přiznává s úsměvem urostlý bek.

Jednou si však nedal pozor a hned z toho byl faul. „Omylem jsem ho přepálil, ale zasmáli jsme se tomu. Byl jsme překvapený jeho reakcí,“ uvedl šestadvacetiletý stoper.

Proti lepšímu hráči nikdy v kariéře nehrál. „Bylo to super, zkušenost veliká. Moc bránit se nedal,“ říká.

„Baroš hrál dobře. Měl dobrý výběr místa. Věděl, kam se má postavit, komu nahrát. Všichni jsme čuměli, jak puci,“ přidává s úsměvem.

Trenérovi Juřinky Zdeňku Hoffmannovi návrat do Vigantic, které trénoval dva a čtvrt roku, vůbec nevyšel.

„Zápas nebereme jako otázku života a smrti. Je to první kolo, před sebou máme dalších třiadvacet zápasů. O to víc jsme rádi, že si to odbudeme hned v prvním utkání,“ uvedl ještě před pikantním a mediálně sledovaným duelem.

Podle hostujícího kouče výsledek zápasu významně poznamenala účast Baroše v domácí sestavě.

„Milan přilákal na stadion spoustu diváků. Domácí hráči se dokázali vybičovat k výbornému výkonu. On sám pak hrál velmi kolektivně. Připravoval šance, při zakončení ukázal skvělý výběr místa. Hlavně díky němu nás soupeř jasně přehrál,“ myslí si Hoffmann.

Svěřence ale ani po debaklu nijak nehaněl.

„Klukům mohu těžko něco vyčítat. Prostě se dostali pod tlak, dělali chyby, které soupeř trestal. Vigantice ukázaly velkou sílu, s Barošem v sestavě jim to šlapalo,“ prohlásil hostující trenér.

Z vlastních hráčů ocenil výkon Blažka s Macíčkem a hlavně zákroky mladého gólmana Adama Škorni.

„Dostal sice osm gólů, ale další velké šance zlikvidoval,“ uvedl Hoffmann.

Juřince k lepšímu výsledku nepomohly ani posily Fröhlich a Blažek.

„První poločas byl ještě poměrně vyrovnaný. Brzy jsme vyrovnali, pak měli další možnosti, ale Vigantice nás postupem času jasně přehrávaly. Po dvou brankách v úvodu druhého poločasu bylo po zápase. Zbytek utkání byl jenom otázkou skóre,“ ví dobře Hoffmann.

Mužstvu i přes nepovedený start do sezony dál věří.

„V dalším zápase se z toho otřepeme. Příště budeme hrát lépe,“ doufá.