Všichni byli zvědaví na legendárního útočníka Milana Baroše. Bývalý reprezentant se při své premiéře blýskl dvěma brankami, u dalších tří gólů domácího mužstva asistoval. „Nic lepšího se nám nemohlo stát než to takto zvládnout,“ zářil trenér a předseda Modré hvězdy Pavel Šturala.

Čekal jste to tak jednoduché?

Ani ne. V úvodu jsme se trošku hledali, pak už to bylo zcela v naší režii. Od patnácté minuty jsme zápas ovládli. Zvládli jsme tlak, který na mančaft celý týden byl. Kluci nejsou na tolik diváků zvyklí. Kladli jsme jim na srdce, aby s tolika lidmi počítali. Zvládli jsme to lépe než soupeř, proto i ten výsledek je takový. Hlavně jsme dali rychlé góly.

Co říkáte na výkon Milana Baroše?

Milan byl přínosem, s tím jsme ale samozřejmě počítali. Hráče jsem upozorňoval, že to není o tom, že nás Milan spasí a že to odehraje sám. Kluci se snažili, hráli svoji hru. Milan jim v tom velice pomohl. Byl u většiny gólů. Jsem rád, že se i dvakrát trefil. Věřím, že ho to s námi bude bavit a že bude na zápasy jezdit.

Bude hrát i příště?

Za týden ve Vidči určitě nebude. Už něco má. Chce ale hrát v Rožnově, což je místní derby. Je to sice na umělce, takže uvidíme, jak dlouho na ní vydrží, protože tamní povrch není v úplně dobrém stavu, ale chce nastoupit, protože si derby nikdy předtím nezahrál. S Rožnovem je to vždycky boj, na který lidé přijdou.

Bylo by to vyrovnané bez něj?

Myslím si, že ne. Jsem přesvědčený, že bychom utkání zvládli i bez Milana. My opravdu chceme hrát v tabulce nahoře, bojovat o postup. Uvidíme, jak to bude vypadat. Kluci samozřejmě pracují, někdo se může zranit. Nechceme mít kádr nijak široký, aby si všichni zahráli. Kluci na lavičce sedět nechtějí.

Neplánovali jste pro Baroše velkolepější uvítání?

S Milanem jsme to probírali. Nechtěli jsme žádné oficiality, abychom mu předávali dárkové koše a podobně. My s ním máme trošku jiný vztah. Milan je tady s námi pořád, vnímáme ho jinak než okolí. Dá se říct, že jeho přítomnost ve Viganticích je pro nás všední. S každým z nás má kamarádský vztah. Samozřejmě by si slavnostní ceremoniál zasloužil, ale lidé to pochopili a několikrát mu zatleskali. Myslím si, že se mu dostalo toho, co čekal. V jeho profesionální kariéře toho zažil dost, doma ve Viganticích nic podobného nečekal.

Ani dres s číslem 27 jste mu nestihli vyrobit, že?

Tuto sadu dresů nám Milan loni koupil. My jsme to v tom shonu a tím, že tady s námi týden nebyl, nijak neřešili. Až ve čtvrtek jsme začali přemýšlet, že by to číslo mohl mít. Tak jsme vytáhli jeden dres a nechali ho udělat. Je smůla, že se brzy slouplo. Ale určitě necháme dres s číslem sedmadvacet vyrobit. (úsměv)

Přišlo na mistrovské utkání ve Viganticích někdy více lidí?

To asi ne. Jenom když Milan vyhrál Ligu mistrů, tak tady bylo skoro šest tisíc lidí.

Bude po zápase velká oslava?

Je pátek, takže posedíme a zápas si rozebereme. Všichni se na to těšíme. V sobotu tady ale máme turnaj dětí, takže se na to taky musíme trošku připravit. Ale oslava bude.

Jak moc vás mrzí odstoupení stopera Bolfa v úvodu střetnutí?

To mě mrzí strašně moc. Renda je z toho taky nešťastný, protože si chtěl minimálně poločas zahrát. V souboji ale nějak špatně došlápl a zranil se. Je to škoda, ale myslím, že v některých zápasech stoprocentně nastoupí.