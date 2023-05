Co přimělo odchovance brumovského fotbalu k odchodu, proč soudcuje ve zlínských okresních soutěžích a kam se bude dále ubírat kariéra tohoto talentovaného hráče? To si přečtěte v našem rozhovoru…

Souboj s Podlesím se Vám příliš nepovedl, doma jste pětkrát inkasovali. Co bylo příčinou?

V tom zápase nám nevyšlo vůbec nic! Všechno, co jsme si říkali během týdne k naší hře a ke hře soupeře, jsme za devadesát minut vůbec nerealizovali. Chybělo nám nasazení, všude jsme byli pozdě a kombinace vázla. Ještě můžeme být rádi za poslední desetiminutovku, kdy soupeř polevil a my jsme korigovali na konečných 3:5.

Vy jste vstřelil dva góly…

První branka padla po nepřímém kopu kousek za vápnem a druhá byla z pokutového kopu. Osobně bych své trefy vyměnil za úspěch, body pro tým.

Jste odchovanec brumovské kopané. Jak jste se dostal až do Rožnova pod Radhoštěm?

Do Rožnova jsem se dostal přes spolužáka z vysoké školy, který mi zavolal na konci března, že jeho kamarád trénuje Rožnov a hledá ofenzivního středního záložníka. Po zápase se Štítnou jsem se rozhodl nabídku přijmout a během týdne bylo vše ohledně přestupu hotové.

Jak se Vám v Rožnově pod Radhoštěm zatím líbí?

Zatím moc! Je zde mladý a navíc perspektivní tým, který chce hrát kombinační a útočný fotbal. Trenér Radim Polách je příklad toho, jak by měl dnešní kouč pracovat. To, jak umí pracovat s týmem, ať už se jedná o samotné tréninkové jednotky, které jsou kvalitativně nadstandardní na I. A. Nebo předzápasovou přípravu, kde máme rozbory soupeře, rozbory naší hry, navíc do toho zapojuje i práce s videem - je to úplně super! Jinak i kabina je bez problému, už jsem některé hráče z ní znal, když jsme proti sobě hráli. A s ostatními jsem se rychle spřátelil.

Místní umělá tráva by ale už asi potřebovala rekonstrukci…

Co jsem ale slyšel, tak by se údajně měla dělat nová umělka.

Můžete za svoje krátké účinkování posoudit úroveň I. A třídy?

Už jsem I. A třídu hrál za Příkazy a vlastně i za brumovské béčko. Ta soutěž je mnohdy spíše o bojovnosti, než o fotbalovosti. My se snažíme hrát fotbal a jsem celkem překvapený oproti předchozím sezonám, že některé týmy se fotbalově spravily a ty zápasy jsou daleko pohlednější, než bývaly.

Váš otec trénoval Újezd u Valašských Klobouk a teď působí ve Vysokém Poli. Nelákal vás k sobě do týmu?

Co si vzpomínám, tak na tohle téma jsme se bavili s taťkou po konci uplynulé sezony. Já v Brumově řešil problém, že jsem nechtěl hrát obránce a fotbal mi na psychice spíš bral, než dával. Tak mi nadhodil jako poslední možnost, že za ním do Újezdu mohu přijít vždycky… (smích)

Z vaší rodiny je i Martin Holek, který teď sází branky za Hodonín. Dokonce pomáhá s koučinkem i v Brumově.

Ano, Martin je můj bratranec a jeho působení v MSFL sleduju. A vůbec mě nepřekvapují jeho výkony, potažmo střelecká forma. Vždy to byl maximální profesionál a to jak on se staví ke svojí kariéře je obdivuhodné. Začal teď pomáhat, ale nikde o něm ani zmínka, že by nějak patřil do realizačního týmu Brumova. Pro kluky samozřejmě jenom dobře, že tam je a může jim předávat svoje postřehy a zkušenosti.

Působíte i jako fotbalový rozhodčí. Jakou třídu pískáte a pomýšlíte i na vyšší soutěže?

Zatím působím pod Okresním fotbalovým svazem Zlín a nejvýše jsem byl nominován jako pomezní na duel I. B třídy. Nicméně teď to je vše časově náročné, takže se hodně omlouvám na víkendové delegace a od toho se bude odvíjet můj případný posun do vyšších soutěží.

Jaký máte hráčský a rozhodcovský vzor?

Za nejlepší fotbalisty považuji Messiho, Griezmanna či Grealishe. Mezi sudími žádného nejoblíbenějšího nemám. Ale vždy se dívám, jak rozhodčí pískají a snažím se od každého něco pochytit.

Jste ze silné brumovské generace. V mládežnických kategoriích jste hráli vyrovnané zápasy s ligovými týmy. Kde všude hrají vaši spoluhráči?

Když vezmu náš ročník 2000, tak někteří bohužel už s fotbalem skončili úplně. Někdo působí v divizi, někdo zase v krajských soutěžích. Je to takové rozlétané po okolí a v Brumově už působí jen jeden.

Sledujete výkony Brumova? Jak vidíte jeho šance s návratem do divizi? Navíc teď skončil trenér Kolář…

Některé zápasy jsem viděl a je to pořád dokola ta samá písnička. Poslední změna byla třeba a doufám, že to kluky nastartuje a budou zase vyhrávat. Současný tým na to má a jen se s nim musí umět pracovat. Návrat do divize je však nyní zatím velké sousto!

V Brumově mají ovšem nádherný stadion s novou trávou a tribunou. To jim může nejenom Rožnov asi závidět?

Zázemí je v Brumově na krajskou úroveň opravdu nadstandardní. Bohužel v současné situaci to je tak asi vše, co může Rožnov a spol. Brumovu závidět.