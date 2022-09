„Remíza je nakonec zasloužená,“ uznal český trenér David Holoubek.

Turnaj Václava Ježka 2022

Česko U18 - Finsko U18 2:2 (1:0), hráno v Brumově

Branky: 36. Karsten, 70. Šancl – 48. Ulundu, 50. Häninen. Rozhodčí: Machálek – Caletka, Antoníček. Diváci: 432.

Česko: Čechal - Červený (57. Uřica), Remiáš, Rolenec, Svatoš - Černý (46. Hašek), Hamza (71. Horák), Karsten (57. Šancl) - Špangr (57. Stryk), Málek (71. Vitarigov), Novák (57. Planka).

Finsko: Piispa – Moisio, Sillanpää (89. Naamo), Ulundu (65. Vuorinen), Yilson (73. Jalonen), Tiihonen, Riissanen (73. Miettinen), Kekarainen (89. Armstrong), Häninen (C) (65. Hudd), Sahimaa (65. Terrnava), Hyvönen (73. Laine).

S výkonem mužstva ale stejně jako po úvodním souboji s Německem nebyl. „Do zápasu jsme vstoupili dobře. Byli jsme aktivní, měli jsme šance a dostali jsme se do vedení 1:0. Nezvládli jsme ale vstup do druhého poločasu. Hrozně mi vadí, že se kluci na hřišti ve druhém poločase vůbec neorganizovali. Bylo tam ticho, žádné emoce, což jsem klukům hned po zápase vyčetl. Oni si to uvědomují, já jsem z jejich výkonu dnes rozpolcený," prohlásil.

Češi přitom do druhého zápasu v rámci Ježek Cupu vstoupili aktivně a brzy zahrozili, ale ránu Nováka z trestného kopu zneškodnil finský brankář. Na druhé straně velkou šanci Häninena skvěle kryl gólman Čechal.

Finové byli dál více na balonu, avšak z gólu se radovali Češi. Ve 36. minutě z levé strany vnikl do vápna Daniel Karsten, který svou ranou z úhlu překvapil finského brankáře Piispu. Jen o pár chvil později mohl vyrovnat Hyvönen, toho ale dalším výborným zákrokem vychytal Čechal.

Českým mladíkům vůbec nevyšel vstup do druhé půle. Hned ve 48. minutě totiž srovnal Ulundu a hned o dvě minuty později dokonal obrat Hänninen, který se prosadil z dorážky z bezprostřední blízkosti.

V dalším průběhu druhé půle se čeští mladíci sice trápili, postupně ale zvedali hlavu a dvacet minut před koncem se dočkali zasloužené odměny.

V 70. minutě totiž Šancl nechytatelnou ranou překonal bezmocného Piispu. Oba týmy se pak v závěru snažily hrát na vítězství, avšak další branka již nepadla a utkání skončilo nerozhodně.