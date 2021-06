„Výsledek voleb mě naplňuje optimismem. Mám radost nejen ze zvolení předsedy, ale i ze složení velké části výkonného výboru,“ hlásí František Hrubčík, bývalý šéf Zlínského KFS a naposledy neúspěšný kandidát v boji o stejné křeslo.

„Ano, je to velké vítězství Moravy a dá se říci, že máme i moravského předsedu. Zejména hlasy Moravy rozhodly o vítězství Petra Fouska,“ je hrdý 52letý zkušený funkcionář a aktuálně i předseda fotbalového klubu SK Baťov.

Po letech vlády Zdeňka Zlámala dochází k zásadní změně také na postu prvního muže kopané na Moravě, kde do pozice místopředsedy za tuto část byl zvolen Šidliák. „Je to dobrá volba. Protože pochází z Kroměřížska, je to funkcionář z našeho kraje. Zlínsko má opět v pořadí druhého muže ve strukturách fotbalu,“ těší Hrubčíka.

„Co se týká činnosti Zdenka Zlámala ve Výkonném výboru FAČR, jeho osmileté působení považuji pro fotbal za nešťastné, bez přínosu,“ netají se.

A co si od nového vedení slibuje? „Důvěryhodnost, otevřenost a zlepšení celkového pohledu veřejnosti na český fotbal. To by mi pro začátek stačilo,“ pokyvuje Hrubčík, podle kterého ale ani tato první volba odstřihnutí českého fotbalu od kontroverzního funkcionáře Romana Berbra nezajišťuje.

„Ale má nakročeno dobře, aby se zbavil těchto lidí v následujícím období,“ je optimistou funkcionář, jenž v čele Zlínského KFS stál v letech 2007 – 2017. „A já doufám, že dva velcí podporovatelé berbrovského proudu, kteří sedí ve VV Zl KFS snad pochopí, že je čas změny přístupu, jak pracovat pro dobro fotbalu.