Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Utkání s Prlovem jsme rozhodli již v prvním dějství, kdy se nám podařilo vstřelit tři branky. Ve druhém poločasu přišlo uspokojení a hosté se dostali do hry. Své šance ale naštěstí neproměnili. Druhý poločas byl z naší strany o poznání horší, ale v závěru jsme přidali čtvrtou trefu. Tři body bereme, pro hosty je výsledek dost krutý."

Jan Hába, trenér Prlova: „Do Halenkova jsme přicestovali i s bývalým trenérem Martinem Nikolénem, který podal na stoperovi dobrý výkon. Utkání v prvním poločasu hrubě ovlivnily výroky sudího, který proti nám odpískal dvě přísné penalty. Navíc nám za stavu 2:0 neuznal regulérní branku. Ve druhém poločasu se naše hra zvedla, ale nedokázali jsme proměnit jasné brankové příležitosti. Výsledek absolutně neodpovídá poměru sil na hřišti, ve druhém dějství jsme totiž měli místy až drtivý tlak. Domácí pak z ojedinělé akce vsítili čtvrtou branku."

POLIČNÁ - KRHOVÁ 3:0 (1:0)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Krhová hraje podzimní duely na hřištích soupeře a v úvodu utkání nás zaskočila aktivní hrou. Výborně jí pracovala záložní řada a její útočníci byli velmi nebezpeční. Nám pomohla branka Klvani po půlhodině hry. Poté se obraz hry změnil, začali jsme si více věřit a dostávali jsme se do dalších gólových příležitostí. I ve druhém dějství jsme byli aktivnějším celkem a odměnou nám byli další dvě branky v síti hostujícího brankáře. Utkání s nepříjemným protivníkem jsme nakonec zvládli na jedničku a po zásluze si připisujeme tři body."

Alois Bayer, činovník Krhové: „Před začátkem duelu jsme řešili nucené absence a vypomoci nám museli hráči rezervního týmu. Poté se zranil Grygar s Němečkem a museli na hřiště další dva hráči s rezervy. Poprvé se v našem týmu představil Norbert Škorňa z Juřinky a ukázal se v dobrém světle. Neodehráli jsme v Poličné špatné utkání, ale na body jsme nedosáhli."

RATIBOŘ - SLAVIČÍN B 3:1 (2:1)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V duelu se slavičínskou rezervou jsme věděli, že nás čeká mladý technický soupeř, což se i ukázalo. V prvním poločasu jsme si vytvořili nespočet příležitostí, ale jsme nedokázali zužitkovat. Naštěstí se střelecky dařilo Sovákovi, který nám zařídil poločasové vedení. Soupeř chtěl hrát fotbal i po přestávce a tak se přítomní diváci nenudili. Utkání jsme mohli dávno rozhodnout, ale podařilo se nám to až čtvrt hodiny před koncem. Hosté bojovali až do konce, ale tři body jsme si pohlídali a bereme zaslouženou výhru."

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „Ke třetímu podzimnímu utkání do Ratiboře jsme neodjížděli v dobrém rozpoložení a hlavně díky mnoha zraněným a dovoleným ve velmi kombinované sestavě. Zápas začal poměrně opatrně z obou stran, ale po pár minutách se začala projevovat převaha a hlavně kvalita domácích, kterou zúročili v 17. minutě nejlepším hráčem na hřišti Sovákem, který natřikrát prostřelil výborného Kuju v naší brance. Domácí byli aktivnější a vytvářeli si řadu nebezpečných situací, ale my jsme mladým Šomanem srovnali v 37. minutě na 1-1 a hra se trochu vyrovnala, nicméně jsme v nastavení první půle vyrobili neuvěřitelnou chybu a Sovák poslal domácí do vedení 2-1. Pozměně stran se hrál oboustranně kvalitní kombinační fotbal, v němž měli domácí více ze hry a přesto že neproměnili pokutový kop, tak v 74. minutě opět po naší hrubé chybě upravili na 3 – 1. V závěru utkání jsme soupeře sice zatlačili před pokutové území, ale přes několik dobrých brankových příležitostí jsme již branku nevstřelili. Závěrem bych chtěl pochválit naše kluky, že to „nezabalili“ a do konce utkání se rvali o výsledek."

PŘÍLUKY - BRUMOV B 1:3 (0:3)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Příluky přivítaly rezervu Brumova a očekával se výborný zápas. Vývoj zápasu měl pro domácí ale zcela jiný ráz, než předpokládali. Zaspali začátek a už v 4. min. prohrávali, kdy za obranu dostal míč hostující Smolík a sám v úniku na brankáře trefil přesně. Domácí se oklepali, a vrhli se do útoku, ale zapomínali na obranu a toho využil v 23.min. Novák, který zopakoval jako přes kopírák první gól hostí a bylo to 0:2. Domácí se snažili o vyrovnání, ale naráželi na pozornou obranu hostí. V těchto chvílích je podržel domácí brankář Kopřiva, který vychytal tutovku hostujícího útočníka. Bohužel slabou chvilku si domácí brankář vybral v 37. min., kdy se nechal přetlačit u lehkého centru Novákem a ten poněkud nečekaně upravil na 0:3.

Po přestávce se však ráz hry zcela změnil, domácí přestali kazit přihrávky a uzamkli soupeře na jeho půli. Po akci Šranka se na pravé straně dostal k míči Macík, podržel zkušeně míč a přihrál na nabíhajícího obránce Janků, který nechytatelnou dělovkou nedal hostujícímu gólmanovi nejmenší šanci. Domácí ožili, snažili se co to šlo, měli snad čtyři další tutovky, ale ani Machalíček, Kotík, nebo Karmazín míč do brány nedostali. Utkání tak skončilo 1:3 pro hostující tým."

JABLŮNKA - LIDEČKO 0:3 (0:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „První poločas to bylo vyrovnané utkání se třemi šancemi na obou stranách a hosté využili jednu. Druhý poločas byl už v režiii hostů, i když penalta ve 47. minutě byla hodně přísná. V polovině druhého poločasu byl vyloučen po druhé žluté kartě Horák, což bylo pro nás velké oslabení. Od té doby už hosté dominovali a jasně nás přehrávali. Třetí branka padla jednu minutu před koncem opět z penalty, která byla ale nařízená oprávněně. Celkově si hosté ale vítězství zasloužili."

Radek Číž, trenér Lidečka: „V Jablůnce jsme chtěli natáhnout naši sérii bez prohry, což se nám nakonec i podařilo. První půle přinesla taktickou bitvu s několika šancemi na obou stranách. Podařilo se nám po dvaceti minutách jít zkušeným Alešem Čížem do vedení. Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem. Po třech minutách druhé půle jsme svůj náskok navýšili. Domácí se snažili o kontaktní branku, ale nás podržel brankář Hyžák. Po vyloučení domácího Horáka jsme pak už opanovali hru a v samotném závěru jsme pečetili naši výhru třetí brankou."

PROSTŘ. BEČVA - CHORYNĚ 2:1 (2:0)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Hosté k nám přijeli s omlazeným týmem a začátek utkání byl v naší režii. Po jedenácti minutách se trefil Fiurášek a vedli jsme 1:0. Pokračovali jsme v aktivní hře a vytvářeli jsme si další brankové příležitosti. Ve 40. minutě jsme se radovali podruhé, kdy se po centru hlavou prosadil Vašek. Do kabin jsme tak odcházeli s dvoubrankovým náskokem. Do druhé půle jsme nastoupil s mírně defenzívní taktikou a hosté vycítili svoji šanci. Po hodině hry utkání zdramatizoval kontaktní brankou Bartošík. Hosté začali hrát vabank a my jsme se zatáhli před vlastní šestnáctku. Závěr utkání jsme nakonec i s notnou dávkou štěstí ustáli. Za výkon v první půli i v části té druhé, jsme si nakonec tři body zasloužili."

HOVĚZÍ - DOL. BEČVA 0:2 (0:1)

Jan Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Před zápasem jsme museli řešit vynucené změny v sestavě, ale duel jsme nakonec zvládli na jedničku. Začátek zápasu přinesl vzájemnou oťukávanou, o něco více nebezpečnějším týmem jsme byli my. Pomohla nám branka Kuběny z 37. minuty a mužstvo se uklidnilo. I ve druhém dějství jsme si vytvořili více brankových příležitostí, ale domácí obrana odolávala. Hovězí si vypracovalo za celý zápas jen dvě gólové příležitosti, ale ty neproměnilo. Jedenáct minut před koncem dal výsledku konečnou podobu Fiurášek a z Hovězí si tak odvážíme tři cenné body. V dalším kole chceme tyto body potvrdit, ale čeká nás velmi kvalitní protivník z Ratiboře."

PETR KOSEČEK