Vladimír Kundera (sekretář klubu, Tečovice): „Hosté hráli s domácím týmem vyrovnanou partii. Zodpovědně bránili v brance se starostou obce Josefem Hutěčkou. Bivoji se do plných podařilo prosadit po půlhodině hry, kdy po akci aktivního Vopatřila neudržel Hutěčka míč ve skrumáži a Dorazín jej poslal do sítě. Hosté navíc museli ve 38. minutě střídat po nepříjemném pádu kapitána Dostála. V první čtvrt hodině druhé půle měli ze hry výrazně více hosté, kterým domácí bez odporu přepustili iniciativu a výsledek se dostavil v podobě vyrovnávající brankou. Po „budíčku“ naordinovaném z domácí lavičky začali reprezentanti Bivoje více běhat, dokázali si vytvořit převahu a po brance Dorazína vedli 2:1. Na rozdíl dvou branek zvýšil z úhlu v pádu střelou po zemi Holman „angličanem“ odrazem od tyče už na 3:1. Minutu poté po hrubé chybě v rozehrávce Bivoje ve středu hřiště získali hosté míč, nákopem uvolnili nabíhajícího Běhulu, který rozvlnil síť za Joklem podruhé. U domácích panuje spokojenost se ziskem bodů, je ale třeba dále pracovat na eliminaci technicko-taktických chyb v rozehrávce, zpřesnění hry. Především poté na zrychlení přechodu do útoku a na zvýšení efektivity a důrazu v zakončení před brankou soupeře.“

Stanislav Vávra (hlavní trenér, Březnice): „Jednalo se o vyrovnaný zápas, ve kterém jsme opět ztroskotali na neproměňování vyložených šancí. Svou kvalitou utkání moc neoslnilo. Vyhrál šťastnější. V posledních zápasech nám chybí i kousek štěstí. Doufám, že se k nám v domácím prostředí trochu přikloní a budeme už naplno bodovat.“

Branky: 31. a 66. Dorazín, 71. Holman – 56. Králík, 72. Běhula, rozhodčí: Dokoupil, diváci: 25

LOUKY – KOSTELEC 3:1 (2:1)

Michal Novák (vedoucí mužstva, Louky): „Od prvních okamžiků jsme hrozili hlavně průniky ze stran, ale nevyřešili jsme je dobře i zásluhou mladého Šeligy, který ještě před rokem působil jako brankář v kádru louckého dorostu. Přišel však úvodní roh soupeře, který na první tyči trefil krásně hlavou Dočkal. Vypadli jsme z rytmu a chvíli nám trvalo, než jsme se zase našli, vázla nám najednou kombinace. Po půl hodině hry bylo vyrovnáno, míč propadl po souboji za vápnem k Jančovi a ten střelou k pravé tyči potěšil diváky. Bylo nás plné hřiště, ve 37. minutě prošel do vápna v rychlosti Dlouhý, byl faulován, nicméně nařízenou penaltu Janoty vystihl dobře chytající Šeliga. Když už poločas směřoval k remízovému stavu, dostal míč na hranici ofsajdu do situace dva na jednoho Janča, zatáhl míč do vápna a předložil lahůdku Pavelkovi. Ve druhé půli jsme však přestali hrát a lepší na míči byli kostelečtí. Naštěstí nás uklidnila 53. minuta, kdy prostrčil Janota krásně míč na pravém křídle na rozběhnutého Pavelku, který jej poslal přes celé vápno na zadní tyč a tam uklízel volný Janča . Až na pár drobných chyb jsme po celý zápas byli lepší, nebezpečnější a soupeř měl problémy s naší rychlosti. Hráči potvrdili, že jsou velmi dobře fyzicky připraveni a bylo to znát. Kostelec nás však pozlobil důrazem, jeho hráči byli vyšší, těžší a zkušenější.“

Branky: 30. a 53. Janča, 46. Pavelka – 11. Dočkal, rozhodčí: Rybka, diváci: 50

VESELÁ – MLADCOVÁ 0:1 (0:0)

Zdeněk Kučera (sekretář klubu, Veselá): „Kdo přišel, viděl na I.B třídu úrovní nadstandardní zápas, i když na podmáčeném trávníku. Úvod patřil domácím a první velkou šanci ke skórování si vypracovali v 16. minutě, kdy přízemní centr zprava proletěl malým vápnem, mimo dosah brankaře Petra Kupky a na zadní tyči jej již nestihli domácí uklidit do prázdné brány. Druhou tutovku měli domácí v 28. minutě při trestném kopu Tomáše Dujky. Trefil obě tyče a míč se odrazil do hřiště! Poločas skončil bez branek a čekalo se, kdo pro sebe rozhodne zápas v druhé půli. Veselá držela míč, Mladcová hrozila z brejků. Po jednom z nich skončil míč i na tyči Červenkovy branky. Trest pro domácí přišel v 67.minutě. Po ztrátě míče na půlící čáře se už obrana nestihla zformovat a do brejku se dostal Filip Hájek a chladnokrevně zakončil. Hosté se začali postupně soustředit už jen na uhájení jednobrankového vedení, zatáhli se do bloku a tlak Veselé nakonec k vyrovnání nevedl. Zápasu by určitě slušela remíza, ale hosté byli šťastnější a vezou si z Veselé body všechny tři.“

Martin Damborský (trenér, Mladcová): „Jednalo se o vyrovnané utkání. Střídaly se šance na obou stranách, každý z týmů měl tři čtyři gólové příležitosti. V podstatě jsme měli štěstí, že jsme jako první vstřelili branku. Na závěr jsme ubránili tlak soupeře, což bylo klíčové. Bylo vidět, že se potkaly týmy ze špice tabulky. Se současnou druhou pozicí jsme relativně spokojeni, jedná se pro nás o takovou stabilizační sezonu. Zapracováváme tady mladé hráče, z dorostu do „A“ a „B“ dospělých přišlo deset kluků. Dostavila se tak velká obměna, v klubu ke všemu skončil Jiří Jaroš.“

Branka: 67. Hájek, rozhodčí: Nuc, diváci: 45

CHROPYNĚ – LUHAČOVICE B 8:2 (4:0)

Aleš Polášek (sekretář klubu, Chropyně): „Výsledek utkání mluví jasně a popravdě řečeno, ještě je k hostům milosrdný. Kromě tří tyček jsme nevyužili řadu šancí. Hra dopředu nám dnes šla, ale pod dojmem jasného vítězství se nám otevírala okénka vzadu, které by zkušenější soupeř mohl potrestat. Za výkon patří pochvala, ale již je nutné se soustředit na středeční dohrávku proti Loukám.“

Branky: 5. a 10. Pagáč, 19. a 65. Ditrich, 86. a 89. Kovařík, 26. Horák, 81. Mareš – 51. Pešek, 78. Hruboš

ADMIRA HULÍN – HOLEŠOV B 1:1 (1:1) 3:0 na penalty

Branky: 29. Dutkevič – 12. Navrátil, rozhodčí: Číž, diváci: 50

Tomáš Naď (hlavní trenér, Holešov): „Do Hulína jsme přijížděli s vědomím, že nás čeká doposud nejtěžší zápas v sezoně. Admira má dlouhodobě stabilní a hlavně kvalitní tým. Bohužel se potvrdila naše forma z předchozích utkání. Při porovnání ročníků a obou soupisek jsme to paradoxně byli my, kteří hráli jak staří páni. Čekali jsme, že se soupeř porazí sám. Domácí si výhru po penaltách zasloužili. Nám nezbývá, než v dalším zápase změnit téměř vše.“

LUDKOVICE – JAROSLAVICE 2:2 (2:1) 2:1 na penalty

Stanislav Bartoš (vedoucí mužstva, Ludkovice): „Utkání bylo vyrovnané. Na začátku zápasu jsme byli bojovnější, hosté pro změnu techničtější. Střídaly se akce na obou stranách, hrálo se ve svižném tempu. Od tohoto zápasu máme dalšího zraněného hráče, na lavičce už nám sedí dorostenci. Se současnou devátou pozicí spokojeni nejsme, do konce podzimu bychom umístění v tabulce určitě rádi vylepšili.“

Branky: 5. Dvorník, 20. Bartoš – 17. a 82. Bartík, rozhodčí: Polaštík, diváci: 31

SLAVKOV PH – LUŽKOVICE 0:5 (0:2)

Petr Polášek (trenér, Lužkovice): „Zápas jsme chtěli vládnout pro předsedu Masaříka, který slavil narozeniny. I když jsme hráli na hřišti posledního, tak do utkání jsme šli s pokorou. Skóre střelou do šibenice otevřel nestárnoucí Světlík. Od té doby jsme zápas nepustili. Ačkoliv jsme od 55. minuty hráli o deseti, tak jsme dohráli s nulou.“

Branky: 46. a 62. Kolařík, 25. Světlík, 32. Rudl, 80. Král, rozhodčí: Pavlica, diváci: 49