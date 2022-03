Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Do utkání jsme sice vstoupili bez čtyř hráčů základu, ale přesto byli hráči namotivovaní k výhře. V první části prvního poločasu jsme na malém hřišti soupeře zatlačili a dali první gól dorostencem Peterkou. Soupeř hrozil ojediněle, ale z jedné akce po skrumáži ve vápně vyrovnali. My jsme ale nadále pokračovali v naší aktivní hře a dali Ulmanem druhý gól. V druhém poločase to již byl boj, zvýšil se počet faulů na obou stranách a oba týmy měly tutovky ke skórování, které však nevyužily. My jsme se bránili po vyloučení Pajáše skoro 27 minut v deseti hráčích. Soupeř dal tyčku naší brány a v nejtěžších chvílích nás podržel gólman Kopřiva. Závěr zápasu po třech červených kartách byl hodně rozháraný, ale skóre se již neměnilo a vyhráli jsme myslím zaslouženě i díky naší větší aktivitě."

RATIBOŘ - HOVĚZÍ 3:1 (2:1)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Zimní příprava nebyla z mého pohledu ideální, navíc nás trápil malý počet hráčů. proto jsme před utkáním vystužili sestavu o borce z Valašského Meziříčí Gajdůška a Zahradníčka. Na těžkém terénu se hrál bojovný fotbal. Nám se podařilo rychle reagovat na úvodní branku hostí a ještě do půle jsme výsledek otočili ve svůj prospěch. Vyšel nám i začátek druhého dějství a podařilo se nám navýšit svůj náskok. Obětavou hrou a dobrým nasazením jsme si výhru s nepříjemným protivníkem již pohlídali."

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Utkání s Ratiboří jsme zvládli herně, ale výsledek neodpovídá dění na hřišti. Domácí předváděli hodně agresívní způsob boje a hráli někdy i za hranicí tvrdosti. Podařilo se nám vstřelit první branku, ale na kolena nás dostaly dvě nešťastné góly. V úvodu druhé půle jsme neuhlídali Sováka, který připravil třetí branku. Vypracovali jsme si několik dobrých možností, zejména Zádilský měl několik šancí, ale zdramatizovat utkání se nám již nepodařilo."

SLAVIČÍN B - PROSTŘ. BEČVA 0:5 (0:3)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „V prvním soutěžním utkání jara jsme zcela propadli, i když k tomu přispěl velmi kvalitní výkon hostí, kteří naprosto zaslouženě a zcela přesvědčivě vyhráli 0:5. K tomuto jejich výsledku značnou měrou přispěl hostující brankář, který pochytal všechny naše nebezpečné ataky a rozhodně byl především v prvním poločase daleko více zaměstnaný než náš brankář. Hosté ale byli velmi produktivní a ze čtyř střel v první půli vstřelili tři branky a o výsledku bylo prakticky rozhodnuto. Ve druhé půli jsme již nenašli síly k obratu a přes naši útočnou snahu hosté z brejků ještě dvakrát skórovali a tak pro nás utkání skončilo bez vstřelené branky debaklem."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Utkání jsme od začátku měli pod kontrolou, snad až na první akci domácích, která naštěstí neskončila brankou. Hráli jsme kombinačně a využívali rychlosti našich útočníků, do půle to bylo 3:0. Ve druhé půli soupeř odpadl i fyzicky a nám se podařilo brzy přidat další dvě branky. Vítězství mohlo být i vyšší, máme radost z dobrého vstupu do sezony, ale nic nepřeceňujeme a těšíme se na příští derby s Dolní Bečvou."

BRUMOV B - HALENKOV 6:1 (3:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Zápas na naší umělé trávě jsme nakonec zvládli na výbornou. Začátek utkání byl hodně zajímavý a po deseti minutách už to bylo 1:1. Po dvaceti minutách jsme šli do vedení a do půle jsme přidali uklidňující třetí trefu. Také hosté si vypracovali několik šancí, ale naše obrana odolala. Druhý poločas přinesl podobný obraz hry. Kolem šedesáté minuty se nám podařilo vstřelit dvě slepené branky a bylo po zápase. V závěru jsme přidali šestou trefu a hosté odjeli s debaklem. Utkání se nám podařilo, zejména střelecky jsme na tom byli velmi dobře a hráčům musím za výkon poděkovat."

Josef Toman, činovník Halenkova: „Utkání se hrálo na umělé trávě, která je menších rozměrů a to nám příliš nesedělo. První půle byla poměrně vyrovnaná, ale domácí byli v zakončení přesnější. Naše šance jsme nedokázali proměnit. Druhý poločas byl ve znamení našich chyb, které domácí výběr nekompromisně trestal. Na utkání musíme co nejrychleji zapomenout a připravit se na další zápas s Ratiboří."

LIDEČKO - PRLOV 5:2 (3:1)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Byl to takový nervózní, na úvod hodně neučesaný výkon. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, když Juřička dohrál prodlouženou hlavičku do branky. Hosté z Prlova ze závaru před naší brankou srovnali a my jsme na patnáct minut úplně vypadli ze zápasu. Vysvobodila nás penalta na 2:1 a pak dorážka Juřičky. Ve druhém poločase jsme dali na 4:1 a nedotáhli nějaké šance. Prlov zase snížil po našem nedorozumění v obraně, vysunul zkušeného Nikoléna na hrot a byl chvíli v tlaku. Naštěstí jsme cenné vítězství pojistili a připsali si tři body."

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „Začátek utkání patřil domácím, kteří se ujali vedení. Podařilo se nám se štěstím srovnat. Po půlhodině hry přidali domácí dvě slepené branky. Domácí ve druhém poločasu přidali čtvrtou trefu. Nám se podařilo vzápětí snížit na dvoubrankový rozdíl. Na zvrat v utkání jsme již neměli dostatek sil a Lidečko přidalo v samotném závěru pátou branku. Přesto jsme na hřišti bojovali, na body to proti fotbalovějšímu soupeři nestačilo."

CHORYNĚ - JABLŮNKA 1:1 (1:1)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Odehráli jsme smolné utkání a byli jsme blízko ke třem bodům. První poločas byl ještě vyrovnaný, těsně před koncem jsme inkasovali branku do šatny. To už jsme hráli v deseti bez vyloučeného Ječmeně. Druhý poločas jsme i v oslabení byli o poznání nebezpečnější, doplatili jsme však na něproměňování svých šancí a nastřelili jsme i brankovou konstrukci."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Bod s Choryní nakonec bereme. V první půli jsme měli navrch, museli jsme však dotahovat náskok domácích. Ve druhé půli jsme tahali za kratší konec a při šancích domácích při nás stálo štěstí. Musíme se lépe připravit na další utkání, kdy hrajeme se zacharaňující se Krhovou"

DOLNÍ BEČVA - POLIČNÁ 4:3 (1:3)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Na úvod sezony viděli diváci zajímavé utkání, přesto zejména u našeho týmu bylo k vidění několik nepřesností. Zápas to byl jako na houpačce. Nám se podařilo vstřelit úvodní branku a další šance jsme neproměnili. Soupeř nás do půle třikrát potrestal za naši nedůslednost. Ve druhé půli se hostím zranil brankář, který byl pozdě v soboji s našim útočníkem. Zanedlouho se nám podařilo srovnat. Do konce utkání už to byl souboj s náhradním brankářem hostí, který chytil několik vyložených šancí. Rozhodčí kvůli zranění nastavil deset minut, v 98. minutě se nám podařilo vsítit vítěznou branku. V závěru se k nám přiklonilo štěstí, ale náš výkon nebyl optimální. Teď nás čeká souboj o první místo a velké derby s Prostřední Bečvou. Je s podivem, že byl na toto utkání nominován sudí Kýr, navíc KFS nebyl na takto důležitý zápas poslán delegát."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „U lídra tabulky jsme odehráli velmi slušné utkání a do posledního hvizdu jsme sahali po bodovém zisku. V první půli jsme domácí zaskočili třemi brankami. Po zranění našeho brankáře Včelného domácí vyrovnali a v nastaveném času se jim podařilo vstřelit rozhodující trefu. Přesto se za výkon nemusíme stydět a hráče bojovali až do posledních sil. Brankář Včelný je v pořádku, což je v tuto chvíli asi podstatné. Teď nás čeká série tří domácích utkání, tak zkusíme získat co největší počet bodů."

1. Dol. Bečva 14 11 2 1 51:25 35

2. Prostř. Bečva 14 10 2 2 41:18 32

3. Lidečko 13 9 2 2 30:14 29

4. Ratiboř 14 7 2 5 40:41 23

5. Poličná 14 6 4 4 24:15 22

6. Brumov B 14 7 0 7 35:38 21

7. Jablůnka 13 6 1 6 31:31 19

8. Halenkov 14 6 1 7 31:37 19

9. Slavičín B 14 5 3 6 30:29 18

10. Hovězí 14 5 2 7 22:27 17

11. Prlov 13 3 3 7 15:25 12

12. Krhová 14 3 2 9 18:34 11

13. Choryně 13 3 1 9 24:30 10

14. Příluky 14 2 1 11 19:47 7