Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Bohužel po středečním poháru nám došly síly. Na našem výkonu se bohužel projevila únava z náročného programu. Už asi měsíc hrajeme dvakrát v týdnu, prostě toho bylo na kluky moc. p První poločase byl ještě vyrovnaný, ve druhém už byli hosté jednoznačně lepší. Zasloužili si vyhrát. Zborovice mají výborný tým s řadou zkušených hráčů. My jsme jim opravdu fyzicky nestačili. Pochválit musím brankáře Nohu, který ještě chytil několik tutovek.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Hned v úvodu utkání jsme neproměnili velkou šanci. Pak jsme se dostali do fáze, kdy jsme byli utlumení. Kluci si mysleli, že to po kanonádě s Topolnou půjde samo. Tentokrát jsme ale proti sobě měli kvalitního soupeře, který hrál opravdu dobře. My jsme se snažili být na míči, kdežto domácí spoléhali spíše na brejky. My jsme ve dvacáté minutě udělali chybu uprostřed hřiště. Stoper špatně vystoupil, domácí hráč nám utekl a dal gól. Ve zbytku první půle jsme hráli do zavřené obrany. Druhý poločas byl úplně jiný. Zápas se nám podařil bojovností a silou otočit, byť jsme další příležitosti, které jsme v minulých zápasech proměňovali, teď nedali. Se ziskem tří bodů panuje velká spokojenost. Těžké utkání jsme zvládli. Nyní budeme hrát dvakrát doma.“

Branky: 20. Hastík - 70. Gröpl, 82. Hanus. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 180.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – OŘECHOV 1:5 (0:1)

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. My jsme měli obrovské problémy se sestavou, což ale nikoho nezajímá. Chybělo nám pět hráčům, což je ale celoroční problém. Musel jsem nastoupit i já. Soupeř byl od první minuty herně lepší, svoji převahu do přestávky vyjádřil jedním gólem a po zásluze vedl. Druhý poločas vyzněl jasně pro hosty. Nemyslím si, že bychom byli horší o tolik branek, Ořechov nás ale přehrál a snad z každé střely dal gól. Kluky pochválit nemohou, zato ocení, výkon rozhodčího, který byl opravdu špičkový.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Před rokem nás doma u jezer Ostrožané jako jediní porazili, ovšem střelec tehdy rozhodujícího gólu Dennis Petratur se do dresu letos ještě neoblékl a navíc kvůli zranění scházel i útočník Martin Zálešák. Od začátku jsme sice na trávníku byli pány, ale naši evidentní herní převahu srážel nedostatečný pohyb zejména bez míče i spousta nepřesností. Kupodivu jsme snadno prohrávali i většinu vzdušných soubojů. Na náš první gól jsme tak čekali téměř čtyřicet minut, kdy pohlednou kombinaci a přesný centr Davida Hynčici do protisměru brankáře hlavou chytře usměrnil Jakub Kolářík. Všechny další velké příležitosti Jakuba Kowalíka, Jakuba Koláříka a Davida Hynčici zlikvidoval buď dobře chytající Aleš Boček nebo jsme je zahodili sami. Po změně stran jsme se přece jen začali více nabízet a náš tlak už za deset minut vyústil ve druhý gól, jenž po rohovém kopu a hlavičce Romana Trlidy dost paradoxně znovu hlavou zaznamenal Jakub Kolářík. Zvýšit pak po skvělé uličce Adama Červinky mohl i David Hynčica, ale taky svoji druhou tutovku neuvěřitelně spálil. Nakonec to však byl právě on, kdo v 70. minutě definitivně vnesl klid do našich řad, když se zpoza šestnáctky přesně trefil k tyči. Už za další tři minuty měl Jakub Kolářík na kopačce hattrick, ale své nádherné sólo sám před brankářem asi podle svého gusta nezakončil. Vše, navíc i s přídavkem k hattricku, si ve výborné formě hrající Jakub Kolářík vynahradil krátce nato. Nejdřív zblízka doklepl střílenou přihrávku nepolapitelného beka Martina Martykána, poté si naběhl i na obdobně ideální centr dalšího střídajícího hráče Jakuba Šestáka. Domácí se v samém závěru přece jen dočkali alespoň čestného úspěchu, když talentovaný štírek Daniel Kreisl bryskně využil jedno z mála zaváhání naší obrany.“

Branky: 83. Kreisl – 36., 55., 76. a 82. Kolařík, 68. Hynčica. Rozhodčí: Schürnacher. Diváci: 155.

UHERSKÝ OSTROH – MALENOVICE 2:4 (1:1)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Každý zápas je to stejné. V desáté minutě jdeme po chybě brankáře hostí a brance Jurčeky do vedení. Do dvacáté minuty máme další šance Bobkem a Jurčekou, které nedáme a soupeř nás potrestá ve z penalty, která z mého pohledu byla jasná. V kabinách si o poločase něco řekneme a hned ve 48. minutě dostaneme gól na 2:1. Pak jsme sice vyrovnali brankou Jurčeky na 2:2, ale tři minuty po vyrovnání Konečný krásnou střelou nastřelí tyčku a z protiútoku nám soupeř dá gól na 3:2. Poslední branku jsme si dali vlastní v závěru, kdy jsme už otevřeli hru. Nemyslím si, že by byl soupeř lepší, ale rozhodně šťastnější.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Oba týmy po nepovedeném začátku potřebovaly bodovat. Bylo to bojovné, ale férové utkání. Vyhráli jsme zaslouženě, po většinu utkání jsme byli lepším týmem, jednoduché to ale nebylo. Po naší chybě v šesté jsme minutě jsme prohrávali, ale ještě do poločasu jsme výsledek z penalty srovnali. Zatímco první poločas byl vyrovnaný, po přestávce jsme soupeře fyzicky přehráli. Měli jsme víc sil a dali tři branky, což bylo rozhodující. Důležité bylo, že jsme po brance na 2:2 soupeři zase odskočili, po čtvrtém gólu v závěru už byl klid.“

Branky: 6. a 51. Jurčeka - 26. z penalty a 55. Kostka, 48. Hradil, 88. R. Šálek vlastní. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 80.

ZDOUNKY – SLAVKOV 1:1 (0:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Bylo to těžké utkání s horkokrevným soupeřem. První poločas se nám herně vydařil, hosty jsme k ničemu vážnému nepustili, ale to naše proměňování šancí… Mohlo být rozhodnuto do poločasu. Po obrátce se soupeř osmělil, kdy využil chybnou rozehrávku a dostal se do vedení. Konečně jsme se prosadili i my pohotovou střelou Navrátila, která překvapila snad všechny, včetně jinak bezchybného brankáře hostí. Další tutovku Judase maří gólman. Přichází klíčový okamžik zápasu, kdy po krásném průniku Karlíka otáčí skóre Mozga. Branka nejdříve platila, ale po pětiminutovém ošetřování a přesvědčování rozhodčího, došlo ke změně a ten svůj verdikt otočil překvapivě v náš neprospěch. Co se dělo poté…nechci komentovat, jen vyzdvihnu morálku kluků, že emotivní utkání dohráli, i když jen s jedním hořkým bodem."

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Pro nás je to dobrý bod, protože se nám v zápase zranili tři klíčoví hráči. Jako první musel střídat Halík, který dostal balonem do oka a musel na šití. Ve čtyřicáté minutě odstoupil Martiš, který si natrhl stehenní sval. V záběru byl hrubě faulován Roman Stojaspal. Byl to zákeřný faul na kriminál, po kterém vstřelily Zdounky dokonce branku. Sudá Kýr ji nejprve uznal, ale vzápětí ji odvolal. Jinak to pro nás bylo těžké utkání. Zdounky mají kvalitní tým, doma jsou silné. Byly víc na balonu, my spoléhaly na brejky a utočníka Janků. Bohužel oba krajní záložníci střídali, takže museli nastoupit náhradníci Příště nám budou chybět, ale konečně jsme získali Bahulíka, což je pro nás veliká posila. Výborný výkon podal náhradní brankář Martin Gregor, který zaskočil za Pochylého, jenž je na dovolené. Zastoupil ho skvěle. Chytil snad pět gólů. My jsme taky několikrát zahrozili. V závěru šel sám z boku na brankáře Janků, ale nedal. Pro nás je to zlatý bod.“

Branky: 61. Navrátil - 57. Husták. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 60.

TLUMAČOV – VLČNOV 1:1 (1:1)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Nepředvedli jsme nic mimořádného. Přesto kdybychom proměnili polovinu šancí, tak jsme s přehledem vyhráli. Kdyby to bylo v páté minutě tři nula, bylo po zápase. I tak jsme otevřeli skóre brankou Hrtúse. Ve 28. minutě jsme si nešťastně ve vápně nastřelili ruku. Penaltu s přehledem proměnil hostující kapitán Tománek. Do konce poločasu jsme už nic nepředvedli. V tomto úseku byli hosté lepší, ale do zakončení jsme je nepustili. Celý druhý poločas jsme se snažili s výsledkem něco udělat. Chyběl nápad a bylo to velmi křečovité. Myslím si, že jsou hosté s bodem spokojeni. Předvedli poctivý bojovný výkon. My jsme naopak svým výkonem nepřesvědčili.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Druhý venkovní zápas po sobě musela pro našeho hráče přijet sanitka. Tentokrát si František Šobáň vyhodil rameno. Ani já jsem nedohrál, už v prvním poločase jsem si natrhl stehenní sval. V tu chvíli to bylo 1:1. Gól jsme dostali po útočném faulu. Vyrovnali jsme z penalty, která byla nařízená za ruku. Kopl jsem to jako Tonda Panenka, pak jsem ale musel střídat. Celkově to byl remízový zápas. Domácí měli víc šancí, ale v poli nás výrazně nepřehráli. Za nás nastoupil gólman Křapa, který rok předtím nechytal, ale zvládl to dobře. Konečně za nás nastoupil i hokejista Martin Matějíček. V příštím kole to ale bude horší se složením sestavy. Hanák jede na dovolenou, dva jsme zranění.“

Branky: 9. Hrtús - 26. Tománek z penalty. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 90.

POLEŠOVICE – VELKÝ OŘECHOV 1:1 (0:1)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Bod musíme brát, protože Velký Ořechov se u nás ukázal jako bojovné a houževnaté mužstvo. Rozhodně nám nedali nic zadarmo. Ačkoliv si myslím, že jsme měli víc ze hry než soupeř, šli hosté do vedení ve 45. minutě. Druhou půli jsme si vypracovali nějaké šance, žádnou z nich jsme ale neproměnili. Až v závěru jsme vyrovnali krásnou střelou z dálky. Trefil se bývalý ligový hráč Zakopal do šibenice. Jsme s ním domluvení, že když to půjde, tak nám vypomůže. Pár hráčů nám z různých důvodů chybělo, tak přišel a byl na hřišti poznat. V nastavení měl ještě tutovku hostující Bača, ale neuspěl. Jinak byl zápas oboustranně hodně tvrdý.

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „I když jsme inkasovali gól v závěru, bod bereme. Když začnu od konce, Zakopal se trefil krásně. Potom měl ještě šanci Bača, ale nedal. Celkově to byl bojovný zápas se spoustou nepřesností na obou stranách. Kluci ale bojovali, makali. Sudí rozdal hodně žlutých karet, našemu hráči pak v závěru udělil i červenou. Podle mě bylo vyloučení neoprávněné, hodně přísné, které ovlivnilo závěr utkání. Sudí našeho hráče potrestal za nijak zvlášť ostrý zákrok, přitom předtím nerozdal jasné karty. Taky v prvním poločase neodpískal proti domácím evidentní penaltu. Stěžovat si ale nechceme. Polešovice nehrály špatně, druhou půli měly taky šance. Dělba bodů je spravedlivá. Já jsem hlavně rád, že jsme se konečně po čtyřech zápasech sešli v normální sestavě, což bylo na našem herním projevu i bojovnosti vidět. Zase to mělo hlavu a patu.“

Branky: 90. Jan Zakopal - 45. Pavel Budjač. Rozhodčí: Korch. Červená karta: 86. Kubala (Velký Ořechov). Diváci: 221.

TOPOLNÁ – JANKOVICE 1:0 (1:0)

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Kluky musím pochválit. Zabojovali, předvedli týmový bojovný výkon. Klobouk dolů také před gólmanem Mikelem, který v závěru zneškodnil soupeři úplnou tutovku. Jinak my jsme si za celý zápas vypracovali dvě šance a jednu jsme proměnili. Jankovice jich měly víc, ale gól nedaly. Jinak to bylo oboustranně bojovné utkání bez nějakých zákeřných faulů. Vyrovnaný zápas. Por nás je hlavní, že máme body. Vyzdvihnout musím Aleše Pavlicu, které jsme oslovili, aby nám pomohl. Je neuvěřitelné, co v jednačtyřiceti letech předvedl na hřišti. Na pozici stopera nám hodně pomohl, za což mu musíme poděkovat.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Byl to spíš remízový zápas. Na rozdíl od soupeře jsme ale nedali gól. V prvním poločase jsme hráli to, co po nich chci, tedy postupný protiútok. Bohužel nám to moc nejde. Po přestávce jsme to změnili. Prostřídali jsme sestavu a hráli balony do šestnáctky. Bohužel i když jsme domácí přimáčkli, branku jsme nedali. Balon se k nám neodrazil, neměli jsme ani fotbalové štěstí. Pro diváky to mohlo být zajímavé utkání, Domácí to ubránili, ukopali. Oproti minulému zápasu jsme v sestavě provedli dvě změny. Radim Brázdil je zraněný a brankář Kutálek odjel, takže jsme narychlo sehnali Póla. S výkonem brankáře jsem spokojený, bohužel chci hrát trochu fotbal a ono nám to zatím moc to nejde.“

Branka: 29. Dohnal. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 200.