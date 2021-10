Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Už do páté minuty jsme měli dvě šance, které jsme neproměnili. Hráli jsme, to co nám soupeř dovolil. Od začátku do konce jsme měli jasnou převahu. Klidně jsme mohli dát i více branek, ale hosty ještě hodněkrát podržel jejich gólman. Jinak zjišťuji, že v jednotlivých mužstvech jsou velké rozdíly. Jednou zahrají, pak vybuchnou. Velký Ořechov jsem viděl ve Zdonkách, kde dostal 6:0. Jsou týmy, které mají problémy se složením sestavy a podle toho vypadají některé výsledky. My jsme spokojení, že vyhráváme. Furt je ale v naší hře co zlepšovat . Hráčům vytýkám hlavně výstavbu hry. Nejenom v ní chceme být ještě lepší. Jinak to byl klidný zápas.“

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „Hodnocení je celkem jednoduché. Do sezony jsme vstupovali s určitým počtem hráčů a počítali s tím, že mohou přijít zápasy, kdy se nakupí, omluvenky a my se nesejdeme. Bohužel se to sešlo zrovna s nejlepším týmem soutěže. Chybělo nám sedm kluků, takže jsme museli sáhnout do hodně velkých rezerv, abychom vůbec odjeli na zápas. Klukům musím poděkovat za přístup, že bojovali celý zápas. Za nás nastoupil třeba šestapadesátiletý doktor Minařík, který ve středu zálohy předvedl skvělý výkon. Bohužel výsledek je takový, jaký je. Na druhé straně jsme hráli proti opravdu nejlepšímu mančaftu soutěže. Zborovice jsou fotbalové, technciké. S lepším týmem jsme ještě nehráli. Nechci snižovat jejich výkon našimi absencemi. Hráli fakt skvěle a porazili by nás, i kdybychom byli v plné síle. Tímto jim gratuluji.“

Branky: 29. a 84. Martin Hanus, 37. a 59. Jan Krejčíř, 73. a 89. Ivan Gröpl, 76. a 77. Richard Jičínský, 10. Dominik Bejdák, 30. Jan Macák, 42. Jaromír Štěpánek, Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 90.

UHERSKÝ OSTROH – OŘECHOV 0:2 (0:2)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „V Uherském Ostrohu se hrál fotbal ne moc velké úrovně od obou týmů. Ve hře bylo hodně nepřesností, což bylo ovlivněno silným větrem. Soupeř dal dva góly a proto vyhrál. Zápas byl velmi dobře odpískán hlavním rozhodčím panem Kotačkou.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Úroveň zápasu ovlivnil silný vítr, jenž většině aktérů výrazně komplikoval zejména zpracování a ovládání míče. Z důvodu zranění a pracovních povinností jsme postrádali víc hráčů než obvykle, ale i tak jsme od začátku převzali taktovku. Při zakončení několika slibných akcí jsme si však počínali nedůrazně nebo nepřesně. Hned v úvodu zazdil dvě ideální nabídky Jiřího Kowalíka jeho synátor Jakub Kowalík a prudkou, patrně gólovou střelu Stanislava Malůše ve 24. minutě obětavě hlavou odvrátil domácí stoper Roman Šálek. Naštěstí se nám aspoň v závěru první půle podařilo během tří minut dvakrát skórovat a dostat tak vývoj utkání pod větší kontrolu. V prvním případě se po akci Jakuba Koláříka a nádherné kolmici Tomáše Durny z nájezdu placírkou prosadil Jakub Kowalík, krátce nato pak mladého brankáře Štěpána Buriana chytrým obloučkem na zadní tyč překonal i David Hynčica. Naše převaha nabyla ještě většího potenciálu poté, co kolbiště krátce po sobě opustily dvě domácí opory Miroslav Durna s Romanem Šálkem. Této "výhody" se nám však ani s větrem v zádech už nepodařilo nijak využít. Dvě tutovky Jiřího Kowalíka a Stanislava Malůše se do brankové konstrukce vůbec nevešly a Jakub Kowalík pak napálil jen tyč. Na opačné straně si těsně před koncem dvě velké příležitosti připravili i Ostrožané, ale pohlednou křídelní akci Martina Konečného domácí do gólového zakončení nedotáhli a technickou střelu Adama Buriana mířící do šibenice pozorný Matěj Posolda bravurně vytěsnil mimo. Herně však utkání nijak nenadchlo. Nás může těšit zisk tří bodů a hlavně návrat uzdraveného Tomáše Durny na trávník.“

Branky: 40. Jakub Kowalík, 42. David Hynčica. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 60.

TOPOLNÁ – SLAVKOV 2:2 (0:1)

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Spravedlivá remíza. Nebyl to příliš pohledný zápas. Spíš takový nemastný, neslaný. Je to pořád dokola, ale když nedáme vyložené šance, nemůžeme vyhrát. V prvním poločase jsme měli tři tutovky. Nastřelili jsme tyčku, břevno. Gól jsme dali z trestného kopu a z penalty. Dál se potýkáme s nefotbalovými chybami. Slavkov srovnal na 2:2 z trestného kopu. Hostující hráč se nádherně trefil.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Byl to remízový zápas. Spíš holomajzna než pohledná podívaná. Utkání stejně jako jinde poznamenal silný vítr, který dělal problémy oběma mužstvům. Byla to spíš nakopávaná. My jsme vedli gólem Bahulíka 1:0. Rozhodčí pak proti nám nesmyslně nařídil trestný kop, ze kterého soupeř vyrovnal na 1:1. Druhý gól jsme inkasovali ze správně nařízené penalty. Naštěstí jsme v závěru dokázali z trestňáku vyrovnat na konečných 2:2. Jinak utkání bylo

vyrovnané, šance měly oba týmy. Brankáři ale dobře zachytali. Za nás musel zase nastoupit náhradní gólman, protože Pochylý šel zase do pole. Ale Gregor jej zastoupil skvěle, chytil dvě tutovky. Jinak kluci to zase odmakali. Jsem rád, že jsme udrželi neporazitelnost. Janků je zraněný, nemůže pořádně kopnout do balonu, tak jsem ho dal alespoň na stopera.“

Branky: 46. a 84. z penalty Petr Haša – 18. Ladislav Bahulík, 88. Martin Chovanec. Rozhodčí: Toman. Diváci: 111.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – TLUMAČOV 4:1 (1:1)

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Před zápasem jsme měli obří problémy se složením základní sestavy. Chybělo nám šest zraněných a nemocných hráčů. V úterní dohrávce proti Vlčnovu jsme přišli o oba Jurásky, kteří mají svalové problémy. Navíc se v týmu rozjela chřipka. Byl jsem opravdu rád, že jsme to utkání vůbec odehráli, protože ještě v deset dopoledne jsme neměli s kým hrát. Musel nastoupit i druhý trenér Radek Zálešák se svými syny. Zvládl to ale dobře. První poločas byl poměrně vyrovnaný. Hosté otevřeli skóre z přímého kopu, my jsme vyrovnali po standardce. Nám se podařilo dát hned po přestávce gól na 2:1. Pak ale měl Tlumačov obrovskou šanci na vyrovnání, při které nás podržel brankář Boček. Za stavu 2:1 jsme přidali ještě dvě branky a nakonec utkání dovedli k zaslouženému vítězství. Hosté nebyli špatní, předčili jsme je v efektivitě. Jinak to bylo poklidné utkání bez nějakých velkých emocí. My jsme rádi, že jsme v jednom týdnu zvládli i druhé domácí utkání a v tabulce se posunuli nahoru.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Po prvním poločasu by mě nenapadlo, že bychom nebodovali. I když nám chyběl Patrik Mouka a Petr Zapletal, měli jsme hru pod kontrolou a vytvářeli jsme si šance. Zase nás ale srážela ta naše produktivita. Branku jsme vstřelili po dobře kopnutém přímáku Šimoníkem. Domácí hráli zakřiknutě a hrozili jen ze standardek. Z jedné dokonce vyrovnali. Místo toho, abychom znovu vedli jsme hned na začátku druhé půlky inkasovali a už jsme se vezli. Domácí nám udělili lekci v jednoduchosti a produktivitě. V jejich hře dominoval Martin Zálešák. Jeho rychlost a přehled nás srážel do kolen. Tentokrát nás soupeř předčil i v nasazení a bojovnosti, Gratuluji domácím k vítězství.“

Branky: 25. Jaroslav Ťok, 47. Radek Zálešák, 71. Jan Doruška, 83. Martin Zálešák - 19. Radek Šimoník. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 102.

STARÉ MĚSTO – VLČNOV 7:2 (2:2)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Jsem rád, že jsme domácí hodové utkání zvládli a fanoušky potěšili sedmi góly a výhrou. První poločas tak jednoznačný ale nebyl. Bohužel jsme neproměnili nějaké šance a dali si v podstatě dva vlastní góly, což nás trošku rozhodilo. Naštěstí jsme do poločasu stihli alespoň vyrovnat. Druhá půle už byla zcela v naší režii. Bylo to jednoznačné. Dali jsme pět gólů a mohli jich přidat ještě víc. Za rozhodnutého stavu jsme prostřídali sestavu a dali tam další dorostence. Jsem rád, že se po zranění vrátil kapitán Petek, který byl na hřišti cítit. Až na dlouhodobě zraněného Prachmana jsme byli kompletní. Vlčnov si toho až na gólové situace moc nevytvořil. Hrálo se v podstatě na jednu bránu.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. První poločas byl ještě vyrovnaný. Dali jsme dva góly a za stavu 2:1 měli další velkou šanci, kterou ale Petr Zemek neproměnil. Kdyby dal třetí gól, třeba by se zápas vyvíjel jinak. Domácí ale po přestávce přidali, prostřídali sestavu a přehráli nás nejen herně, ale hlavně fyzicky. My jsme nestíhali, inkasovali pět branek. Bohužel jsme v úterním zápase v Ostrožské Nové Vsi přišli o gólmana Machalu, který si poranil prst. Ve Starém Městě chytal Libor Zemek, což není klasický gólman, ale zvládl to celkem slušně. Staré Město bylo asi nejlepší mančaft, se kterým jsme letos hráli.“

Branky: 2. a 30. Martin Petek, 51. Roman Lapčík, 57. David Horák, 74. Adam Otáhal, 76. Filip Čech, 69. Zdeněk Sonntag - 13. Michal Mikulec, 15. Petr Zemek. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 150.

JANKOVICE – MALENOVICE 2:1 (0:0)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Po čtyřech porážkách v řadě jsme nutně potřebovali vyhrát, což se nám nakonec povedlo, i když to bylo hodně těžké. Malenovice mají pohyblivý, rychlý tým, který má dobré protiútoky. My jsme to však v prvním poločase ustáli. Po přestávce to za bezbrankového stavu vzal na sebe náš v současnosti jediný střelce Vladimír Brázdil, který dal dva góly rychle za sebou a my vedli 2:0. Závěr byl zbytečně nervózní, ukřičený. Hosté na konci pěknou brankou snížili na 2:1, My jsme spokojení se třemi body, které jsme opravdu vydřeli. Jsou pro nás zlaté. S tím jsme ale do toho šli, že musíme uspět.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Jsme zklamaní, že jsme tady ztratili tři body. Za mě to byl remízový zápas. V prvním poločase jsme měli o něco víc ze hry, ale pan Tureček znovu úřadoval, když neodpískal pro nás jasnou penaltu. Druhý poločas bylo divadlo jednoho herce. Sudí nás k ničemu nepustili. Jsem roztrpčení z toho, co s námi už podruhé na podzim udělal. Poprvé to bylo s Tlumačovem, teď zase v Jankovicích, odkud jsme odjížděli znechucení. Oba góly jsme dostali po standardkách. Jednou to domácí útočník dorážel po střele, druhý dal hlavou. Máme problémy s marodkou, musel chytat gólman z dorostu, chyběli nám i další hráči. I v oslabené sestavě jsme to měli zvládnout lépe.“

Branky: 72. a 79. Vladimír Brázdil – 90. Jan Kostka. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 115.

POLEŠOVICE – ZDOUNKY 2:0 (1:0)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Zápas i výkon obou mužstev ovlivnil silný vítr. Podobně jako v jiných předcházejících zápasech jsme i toto utkání se Zdounky měli rozhodnout již v prvním poločase, kdy jsme si vypracovali hodně brankových příležitostí. Nebyli jsme zase schopní z nich dát gól. Naštěstí ke konci poločasu se podařilo prosadit mladému Měšťánkovi. Ve druhém poločase jsme na patnáct minut nechali soupeřem zatlačit. Naštěstí se nám po hodině hry podařilo vstřelit druhou branku a zápas jsme definitivně překlopili na naši stranu. Doma už jsme sehráli pohlednější zápasy. Teď náš výkon nebyl až tak kvalitní, přesto jsme zvítězili. Dneska nám nešlo o krásu, ale o body. Hráli jsme na výsledek, což nám vyšlo. Oceňuji i výkon soupeře, který se od začátku snažil hrát fotbal. Společně se Starým Městem to byl u nás asi nejfotbalovější mančaft.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: "Doplníme v pondělí"

Branky: 31. Erik Měšťánek, 58. Štěpán Šafránek. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 155.