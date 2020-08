Jiří Ždanov (funkcionář, Lužkovice): „K vidění byl zajímavý souboj dvou odvěkých soupeřů. Domácí mají s Tečovicemi dlouhodobě pasivní bilanci. Bylo povinností naplno bodovat. Utkání začalo ve svižném tempu zásluhou obou celků. Šance se střídaly na obou stranách. Jenčeka na třikrát nepřekonal útočník Vopatřil, na druhé straně se vytáhl Jokl. V závěrečném náporu jsme se branky přece jen dočkali. Ve skrumáži před bránou se nejlépe orientoval Mičola. Ve druhém poločase pokračoval boj o každý metr hřiště, postupem času jsme začali mít herně navrch. Hlavně mladí hráči Kolařík a Marčík rychlostí dělali průvan v obraně Tečovic. Druhá branka byla trochu kuriózní. Za kritiku rozhodčího brankář Jokl dostal žlutou kartu a kopal se volný nepřímý kop z úrovně penalty. Po rozehrání propálil Kolařík zeď a bombou pod břevno zvýšil skóre. Nejpěknější gól padl do sítě Tečovic o pět minut později, když střídající dorostenec Rudl pronikl zleva obranou, několika kličkami se zbavil obránců a z úhlu potřetí překonal brankáře Jokla.“

Vladimír Kundera (sekretář klubu, Tečovice): „Víkendová sobota neproběhla po chuti Bivoje, který narazil na zdatného soupeře. První půli zahájili domácí lépe. Do dvou příležitostí se dostali tak, že jsme jim míč nahráli přímo na kopačku. Osmělili jsme se až v polovině první půle, neproměnili jsme však dobré příležitosti, Juhaňák trefil pouze tyč. Na domácí se štěstí usmálo minutu před koncem poločasu, když centrovaný míč nedokázali stopeři Bivoje odkopnout a ani gólman hostů vyboxovat. Ve druhé půli jsme se snažili skóre alespoň srovnat, domácí byli ale dobře zorganizovaní a náš tlak končil před jejich pokutovým územím. V polovině druhé půle se několikrát více mluvilo než hrálo. Po verbální kritice ze strany brankáře hostí rozhodčí Kýr ocenil toto Joklovo chování žlutou kartou. Míč přitom byl na polovině domácích. Sudí nařídil nepřímý volný kop uvnitř pokutového území, ze kterého Kolařík po naražení míče přes zeď trefil horní roh branky. Odjíždíme bez bodu a pouze s jednou vstřelenou brankou, což je nejméně ze všech v celé mistrovské tabulce soutěže po třetím kole.“

Branky: 44. Mičola, 66. Kolařík, 71. Rudl, rozhodčí: Kýr, diváci: 80

BŘEZNICE – KOSTELEC 2:3 (1:2)

Stanislav Vávra (hlavní trenér, Březnice): „Kostelec v podstatě nepřijel hrát fotbal. Snažil se působit jednoduše, nakopávat dlouhé balóny. Se štěstím vstřelil dvě první branky. Úvodní byla přímo z rohu, špatně jsme si pohlídali tyčku, druhá padla po odraženém míči, útočník se sám ocitl před brankou a zužitkoval sólový nájezd. Byli jsme o něco lepší, minimálně remízu jsme si zasloužili. Vyhrál však šťastnější. Bohužel nám chyběl středový hráč, musel jsem přeskupit sestavu. První dva zápasy byly solidní, vstup do sezony tak není špatný. Musíme něco přivést z venku, abychom se v tabulce pravdy dostali na nulu, což je vždy ukazatel, zda je sezona úspěšná. Chceme hrát střed tabulky, což by pro nás bylo v této chvíli optimální.“

Branky: 3. a 70. Kozel – 14 – Krhůtek, 25. Plechač, 79. Novotný, rozhodčí Kadlčák, diváci: 83

JAROSLAVICE – HOLEŠOV B 2:1 (0:0)

Šimon Polách (kapitán, Jaroslavice): „První poločas se hrál vyrovnaný fotbal. Po chybách hostující obrany se dvakrát ve vyložené situaci ocitl Kurtin, ale zakončení bylo mizerné. Druhá půle se vyvíjela ve svižném tempu. Tlačili jsme se do zakončení, ale obrana Holešova odolávala. V 66.minutě hosté faulovali před vlastní šestnáctkou a z přímého kopu se krásně k tyči trefil Macalík. O pět minut později se domácí fanoušci dožadovali červené karty. Balón za obranu soupeře dostal Žárský, který mohl jít sám na brankáře, ale byl faulován posledním obráncem. Sudí vyhodnotil situaci pouze žlutou kartou. O chvíli později se do brejku dostal Holešov. Útočník Gerát odvedl pozornost na sebe a naservíroval balón Navrátilovi a ten uklidil balón do prázdné brány. Konečné skóre na 2:1 upravil dobře hrající Žarský, který centrovaný balon od tyčky dopravil do branky.“

Branky: 66. Machalík, 87. Žářský – 71. Navrátil, rozhodčí: Hrubý, diváci: 120

LOUKY – VESELÁ 4:2 (2:1)

Jaroslav Kuna ( trenér SK Louky): „Proti posílené Veselé jsme chtěli potvrdit domácí vítězství nad Tečovicemi. Soupeř sice do té doby bodově nezaváhal, my jsme zase mohli využít zkušené "dovolenkáře" Janču s Buršou. V 10. minutě jsme sice udělali hloupou chybu při bránění a Veselá šla do vedení, ale právě Petr Janča nás hned za dvě minuty vrátil do zápasu krásnou střelou. Od té chvíle se utkání odehrávalo přesně tak, jak jsme měli v plánu. Hosté zásluhou ostřílených hráčů byli častěji na míči, ale my jsme trpělivě čekali na své šance a jednu z nich využil David Dlouhý. Pak jsme bohužel zahodili penaltu, ale i přes tlak hostů jsme udrželi poločasové vedení. Ve druhé půli pokračoval zápas, který se hrál ve velmi slušném tempu, kdy Veselá dobývala a my zahazovali šance. Naštěstí ne všechny. Martin Pavelka využil krásnou přihrávku od zkušeného Janči. Hosté utkání ještě zdramatizovali. Byli důraznější v našem malém vápně, ale konečnou tečku za zápasem udělal proměněným nájezdem Martin Janota. Kluci předvedli opět vynikající týmový výkon. Navíc od minulého zápasu s Tečovicemi byla vyšší i fotbalová kvalita, kterou samozřejmě pozvedli navrátivší borci, ale i mladí hráči vedle nich povyrostli a předvedli velice zajímavé výkony.“

Branky: 12. Janča, 21. Dlouhý, 60. Pavelka, 88. Janota – 10. Divoký, 73. Sokol, rozhodčí: Dospěl, diváci: 100

SLAVKOV PH – LUHAČOVICE B 2:3 (1:2)

Zdeněk Červenka (kapitán, Luhačovice B): „Utkání bylo celkem vyostřené. Z naší strany se jednalo o týmový výkon. Celý zápas se o něco hrálo, přetahovali jsme se o výsledek. Drama bylo až do poslední minuty. Oba týmy předváděly útočný fotbal. Troufnu si říct, že jsme si zasloužili vyhrát, vytvořili jsme si více šancí. Utkání jsme určitě mohli dohrát klidněji, pomohlo nám štěstí. Kluci z loňského dorostu se hodně zapracovávají, hrají právoplatnou roli. Jsou přínosem. Doufám, že se dostanou do Krajského přeboru. Určitě bychom měli vyzdvihnout individuální výkon Lukáše Ďurďy.“

Branky: 9. Mrázek, 77. Sadil – 7., 27. a 84. Ďurďa (pen.), rozhodčí: Dobiáš, diváci: 150

ADMIRA HULÍN – CHROPYNĚ 1:2 (0:2)

Aleš Polášek (sekretář klubu, Chropyně): „Ačkoliv z Hulína vezeme 3 body, tak je nutno přiznat že utkání by vice slušela remíza. V první půli jsme měli vice ze hry, domácí však hráli chytře ze zajištěné obrany na brejky a minimálně třikrát nás podržel náš nejlepší hráč zápasu gólman Loučka. Platilo nedáš, dostaneš a do kabin jsme šli s vedením o dvě branky. Po pauze už toho oboustranně na hřišti nebylo moc k vidění a k naší radosti domácí jen snížili.“

Branky: 52. Karamon – 33. Kovařík, 34. Železný, rozhodčí: Polaštík, diváci: 120

LUDKOVICE – MLADCOVÁ 2:1 na penalty (0:0)

Stanislav Bartoš (vedoucí mužstva, Ludkovice): „V Ludkovicích se utkaly dva spřátelené oddíly. Na hřišti si však nic nedarovaly. Hosté těžili v úvodu utkání ze zkušenosti bývalých ligových borců a první čtvrthodinu ovládli celé hřiště. Svojí skálopevnou defenzívou jsme však narušovali téměř všechny akce. Mladcová se přesto jako první dostávala do šancí, ale vše vyřešil dobře chytající gólman. Po ojedinělém útoku se nám podařilo nastřelit boční síť. Ve druhé půli se utkání více vyrovnalo a bylo jasné, že rozhodnou fyzické síly obou mužstev. První gól vstřelili hosté v 60. minutě po přesně zahraném rohovém kopu. Na soupeře jsme následně vyvíjeli tlak a po deseti minutách došlo k vyrovnání po přesně zahraném trestném kopu. Diváci se již další branky nedočkali, a tak následoval penaltový rozstřel, ve kterém jsme byli přesnější.“

Branky: 71. Bartoš, 61. Kraváček, rozhodčí: Dostálek, diváci: 105

1. Chropyně 3 3 0 0 10:2 9

2. Veselá 3 2 0 1 9:6 6

3. Lužkovice 3 2 0 1 6:4 6

4. Louky 3 2 0 1 6:4 6

5. Kostelec 3 2 0 1 5:4 6

6. Mladcová 3 2 0 1 6:4 5

7. Ludkovice 3 2 0 1 3:3 5

8. Luhačovice B 3 1 0 2 5:6 4

9. Březnice 3 2 0 1 5:6 4

10. Holešov B 3 1 0 2 4:4 3

11. Admira Hulín 3 1 0 2 4:6 3

12. Jaroslavice 3 1 0 2 4:6 3

13. Tečovice 3 1 0 2 1:4 3

14. Slavkov pH 3 0 0 3 4:13 0