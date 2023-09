/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Vlachovic o víkendu v rámci I. B třídy skupiny A v domácím prostředí znovu nadělovali, tentokrát to odnesla Jablůnka, která inkasovala osm branek a Lužkovice přišly o bod v Ratiboři až v samotném závěru. Choryně i bez dvou vyloučených hráčů v 7. kole vydolovala výhru s Poličnou a fotbalisté Ludkovic loupili v Halenkově. Rezerva Brumova ve druhé půli otočila duel v Kelči. Nováček z Byniny vyhrál v Prlově, domácí obdrželi v závěru dvě červené karty.

Fotbalisté Kelče (ve žlutém) v rámci I. B třídy skupiny A vedli doma nad Brumovem B 2:0, nakonec ale padli 2:4. | Foto: pro Deník/Pavel Hrdlička

KELČ - BRUMOV B 2:4 (2:1)

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Utkání s brumovskou rezervou jsme nezvládli a nepomohlo nám ani dvoubrankové vedení z první půle, kdy se dvakrát prosadil kanonýr Jiříček. Hosté ještě do půle snížili na jednobrankový rozdíl. Ve druhém dějství hosté trestali naše chyby a nakonec si odvážejí do Brumova všechny tři body."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Zápas v Kelčí se nám povedl a zejména příchod tvůrce hry Zvoníčka byl pro nás klíčový. Sice jsme dvakrát inkasovali od domácí střelce Jiříčka. První gól po standartní situace a ten druhý po našem zaváhání. Ještě do půle ale Pešout snížil na 1:2. Druhá půle už byla v naší režii a domácí nestačili zachytávat naše útočné akce. Chvíli po přestávce Novák srovnal Hráli jsme stále aktivně a odměnou nám byly dvě branky, o které se postaral mladičký Dorňák. Naše výhra je naprosto zasloužená, nerozhodilo nás ani dvougólové manko a utkání jsme zvládli na jedničku."

HALENKOV - LUDKOVICE 1:3 (0:2)

Petr Uherek, trenér Halenkova: „Utkání s Ludkovicemi jsme nezvládli podle našich představ. Hosté hrozili ze standardních situací, které měli dobře secvičené. Do půle jsme dvakrát inkasovali. Ve druhém dějství jsme chtěli s utkáním ještě něco udělat. Hosty však brankář podržel a z následné akce se kopala penalta, kterou ludkovičtí fotbalisté proměnili. Dvanáct minut před koncem se trefil Škrobák, ale to bylo z naší strany vše a tři body tak putují na Zlínsko."

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „Domácí nám připravili skvěle upravený trávník. Začátek utkání byl vyrovnaný z obou stran, kolem 17. minuty jsme začali přebírat otěže utkání a zahrozili jsme sérii šancí. Střela z dálky jen těsně minula branku a následný brejk zastavil odmávaný ofsajd. Ve 20. minutě se ale už měnilo skóre a hlavou se prosadil Jan Suchý. V 30. minutě jsme po našem důrazu a následně chybe domácí obrany jen těsně minuli prázdnou bránu. V 34. minutě předvedl Radek Hamouz jeden ze svých mnoha excelentních centrů a následně hlavou skóroval Václav Dvornik. Ve 39. minutě nebezpečnou střelou z 20-ti metrů prověřil domácího gólmana opět Radek Hamouz.

V 62. minutě se blýsknul nás brankář Hanák, který vytáhl prudkou střelu do šibenice. O čtyři minut později jsme z malého vápna neprostřelil i domácího golmana. Z další akce byla po faulu na Honzu Suchého nařízena penalta. Exekutorem se stal jeho bratr Petr, ale zakončil jen do břevna, následnou dorážku umístil hlavou Václav Stolařík do tyče a gólman si ji nešťastně srazil do brány. V 72. minutě se opět záskvěl brankář Hanák, když vyrazil prudkou střelu z malého vápna. V 75. minute Honza Suchý střelou z 20-ti metrů orazítkoval břevno domácí branky. V 79. minutě se domácí prosadili z přímého kopu. Pak už jsme domácí do ničeho nepustili a po zásluze jsme zvítězili."

RATIBOŘ - LUŽKOVICE 3:2 (0:0)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Utkání s Lužkovicemi přineslo vše podstatné až ve druhé půli. V té první se toho na hřišti příliš neudálo a diváci se branky nedočkali. Ale vynahradili si to po přestávce. V 51. a v 56. minutě se dvakrát mohl radovat Hurta a rázem jsme vedli o dvě branky. Hosté nám to ale oplatili stejnou mincí a během čtyř minut srovnali. V závěru se hrálo nahoru - dolů, výhru nám vystřelil dvě minuty před koncem Mikula. Nakonec tak bereme tři body, když se k nám v závěru přiklonilo sportovní štěstí."

Tomáš Mičola, činovník Lužkovic: „V aktuálním kole jsme zavítali k malému hřišti v Ratiboři, bohužel však pouze v 11 lidech skrz velké množství omluvenek. Do pole jsme byli nuceni mimo jiné postavit brankáře a nebo spoluhráče, který měl více jak roční přestávku od velkého fotbalu. První poločas byl nemastný a neslaný z obou stran. Bez velkých a zásadních šancí skončil 0:0.

O poločase jsme chtěli přidat na důrazu a i přes těžce skládanou sestavu přitlačit na soupeře. Bohužel však po hezké kombinaci domácích a jemně řečeno velmi těsné situaci zavánějící ofsajdem jsme inkasovali na 1:0. Do naší rozhozené obrany se následně vešel ještě jeden gól a stav byl během 5 minut náhle 2:0. Prostřídat jsme nemohli, a tak jsme zkusili pozměnit seskupení a promíchali jsme sestavou. Výsledek se dostavil téměř okamžitě a po gólech Kolaříka, jenž naběhal v zápase spoustu kilometrů, a Strnada jsme srovnali. Cítil jsem, že bychom mohli zápas otočit do vítězného konce a útočnější sestavu jsem ponechal, i přes vyšší nároky na kondici většiny postů. Bohužel však v 88. minutě nás po několika individuálních chybách v řadě domácí potrestali a vsítili vítězný gól. Přes veškerý respekt k soupeři však pro nás vnímám dnešní zápas jako jasnou bodovou ztrátu, kde nám chyběl především důraz a přesnost v soupeřově šestnáctce. I s látanou sestavou s kterou jsme přijeli, jsme měli rozhodně minimálně bodovat. A i jeden bod bych bral jako málo. Bohužel však nemáme jediný a musím pevně doufat, že příští víkend se nás sejde zase po vícero a odehrajeme lepší zápas."

VLACHOVICE - JABLŮNKA 8:1 (3:0)

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „V dalším domácím utkání jsme chtěli odčinit prohru z Poličné. Nakonec se nám to i povedlo, ale usnadnil nám to soupeř, který přijel v hodně omlazené sestavě. Již do půle se nám podařilo třikrát skórovat. Ve druhém poločasu už hosté nestíhali a my jsme postupně nyvyšovali svoje vedení. Po hodině hry Hověžák zkompletoval hattrick, naopak hosté dvacet minut před koncem zaznamenali čestný úspěch. Nakonec i druhé domácí utkání po sobě jsme vyhráli vysokým rozdílem, teď zkusíme zabojovat v dalším utkání v Lužkovicích."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Utkání se nám nepovedlo. Přicestovali jsme do Vlachovic v hodně okleštěném složení s několika mladíky v sestavě. Domácí do poločasu třikrát skórovali. Ve druhé půli jejich brankostroj pokračoval, některé góly jsme jim nabídli vlastními chybami. Utkání musíme hodit za hlavu. Snad se nám vrátí do sestavy stabilní hráči, v dalším utkání přivítáme Choryni."

CHORYNĚ - POLIČNÁ 2:1 (1:1)

Josef Landa, hráč Choryně: „Poslední dva roky derby s Poličnou patřívalo k těm klidnějším, tento zápas měl však velké emoce patřící k derby. Oba týmy chtěli vyhrát a šlo to vidět hned od začátku. Poličná byla celý zápas více na balonu, víc hrála po zemi a kombinovala a to nám se moc nedařilo a někdy jsme se zbytečně a lajdácky zbavovali balonů. I přesto jsme měli v úvodu první půle dvě velké šance my, kdy na Ručkovi nejdřív vyhořel Pelc, který se dostal až moc blízko a následně Jiří Landa po střele z úhlu. Poté se ujala rychlá akce Poličné, kdy jsme propadli na lajně a včas jsme nedokázali dostoupit Šedého a ten prudkým nástřelem z lajny trefil Sováka, který si v souboji dal nešťastný vlastní gól. Naštěstí se nám podařilo do poločasu odpovědět stejně, kdy jsem po vyhrané hlavě a následné dorážce vymetl blok, ale balón se odrazil k Oravovi a ten z hranice vápna tečovanou střelou do protipohybu brankáře dává na 1:1.

Nic nenasvědčovalo tomu, že by se druhá půle měla odehrát ve velké divočině, ale opak byl pravdou. Podařilo se nám dát balon více na zem, ale i tak Poličná dokázala být víc na balonu, ale hrála pouze po vápno a vyloženou šanci si nevytvořila. Pak přišla smutná osmiminutovka, kdy první červenou dostal v 70. minutě Sovák za vražení do soupeře v souboji, který byl zdvojen, faul ano, za žlutou možná, ale přímo červená to bylo hodně přísné. V 78. minutě dostal druhou žlutou a následně červenou Jiří Landa a šli jsme do devíti. Očekával jsem, že nás Poličná zatlačí a bude do nás bušit. Zavřeli jsme se před vápnem a nijak si nekomplikovali život, hosté nevěděli jak na nás, trochu jsme se oklepali a občas alespoň udrželi balon v předu. V 88. minutě jsme sebrali zbytek sil a vyrazili po vypíchnutém balonu do rychlého brejku, kdy jsem vyrazil a nahrál balón Bartošíkovi, ten následně centrem na Vedrala, který posunul balon za sebe na mě, ve vyložené šanci jsem míč netrefil vůbec dobře, ale naštěstí tak ideálně, že jsem našel na zadní tyči dobíhajícího Oravu a ten nás svou druhou trefou v zápase poslal do vedení. Byli jsme v euforii, naopak Poličná opařená. My jsme hru už zkušeně rozkouskovali a hosté už se k ničemu nedostali. Stále bojujeme s absencemi, naštěstí dva vykartované nahradíme dvěma vracejícími hráči do sestavy. V Jablůnce budeme chtít bodovat a posunout se do středu tabulky. Výhra šla Lubošovi Tvrdoňovi, kterému se narodil minulou neděli syn Štěpán."

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „Utkání v Choryni jsme nezvládli. Nedokázali jsme využít ani dvojnásobnou přesilovku. Domácí hráli hodně tvrdě a také na to doplatili vyloučeními. V závěru jsme propadli a domácí nás z ojedinělé akce potrestali. Zápas jsme ale mohli rozhodnout daleko dříve, za stavu 1:0 jsme mohli své vedení několikrát pojistit. Domácí vytěžili z minima maximum a se štěstím se mohou radovat z výhru. Pro nás je prohra hodně krutá, domácí trestali naše chyby."

BYLNICE - HORNÍ BEČVA 2:1 (2:1)

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „Věděli jsme o velké útočné síle hostujícího celku a byli jsme na ni dobře připraveni. Pomohl nám dobrý vstup do utkání, kdy se prosadil již v 6. minutě Řehák. Když přidal po dvaceti minutách hry Hudeček druhou trefu, tak už to s našimi nadějemi na výhru vypadalo dobře. Hosté ale ještě do půle snížili na jednobrankový rozdíl. Ve druhém poločasu jsme si hlídali jednobrankový náskok, hosté směrem dopředu nebyli příliš nebezpeční. Sice byli více na míči a byli fotbalovějším týmem. Naši obranu dirigovali zkušení hráči Lukšík s Beněm. Výhru na vedoucím celkem tabulky jsme v pohodě uhájili a diváci tak mohli domů odcházet spokojeni."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Věděli jsme, že Bylnice na domácí půlě vždy poskládá silnou sestavu a má v ní hodně zkušené hráče. Nezachytili jsme začátek a již po šesti minutách prohrávali. Další zkáza přišla ve 23. minutě, kdy se domácí trefili podruhé. Vázla nám ale kombinace a rychlý přechod do útoku, přesto Vaníček vstřelil ve 39. minutě kontaktní branku. Druhý poločas to ale bylo z naší strany podobné. Chyběla nám kvalitnější kombinace a především finální přihrávka k překonání domácí obrany. Bylničané spoléhali na standardní situace, kde byli velmi nebezpeční. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale Zetochovi to tentokrát nelepilo. Vyrovnat se nám tak nepodařilo a připisujeme si první letošní prohru. Teď hrajeme dvakrát doma proti Ratiboři a Brumovu B a budeme se chtít vrátit na vítěznou vlnu."

PRLOV - BYNINA 1:2 (1:0)

Petr Sláčík, činovník Prlova: „Utkání s nováčkem soutěže jsme začali dobře a po deseti minutách jsme se ujali po brance Juráně vedení. Svůj náskok jsme však nedokázali navýšit a do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým vedením. Hosté nás zaskočili již po třech minutách druhé půle, kdy srovnali. Devět minut před koncem jsme inkasovali podruhé. Poté jsme nezkrotili emoce na hřič´šti a Františák s Dobešem byli vyloučeni. Ve dvojnásobném oslabení jsme již na vyrovnání nedosáhli a hosté si odvážejí všechny tři body."

David Kelnar, trenér Byniny: „Zápas v Prlově jsme odbojovali a odměnou je nám výhra. Věděli jsme, že nás čeká náročný zápas, kdy domácí mají ve svém středu zkušené fotbalisty. Chtěli jsme i bodovat po dvou nezdarech, kdy jsme uhráli jenom dva body za dvě remízy. Začátek utkání jsme si nepohlídali a již v desáté minutě se prosadil domácí Juráň z první střely na naši branku. Postupně jsme přebrali hru, přesto jsme do šatny odcházeli s jednobrankovým mankem. Povedl se nám úvod druhé půle a po třech minutách Navrátil vyrovnal. To nás povzbudilo a domácí tým byl vývojem zápasu zaskočen. Domácí už potom fyzicky nestačili a my jsme šli za vítězstvím. Hráče jsem nabádal k větší aktivitě, zvýšili jsme obrátky a v 81. minutě se trefil Podešva a vedli jsme 2:1. Následně domácí nezvládli nervy a hned dva hráči viděli červené karty. Závěr utkání jsme si pohlídali a z horké půdy si vezeme nečekané tři body. Naše výhra je však zasloužená, na Prlov jsme byli velmi dobře nachystáni a přesně jsme věděli, co od nich můžeme očekávat."

PETR KOSEČEK