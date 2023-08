I. B třída – sk. A: Vlachovice zahazovaly šance a nevyužily přesilovku

Josef Landa, hráč Choryně: „Zápas jsme začali prvních deset minut ve slušném tempu, pak ale přišla z naší strany hluchá část zápasu a od 10. do 30. minuty jsme se nemohli chytit, jakoby nám uškodilo, že jsme měli týdenní pauzu. Soupeř naštěstí kromě pár brejkových náznaků, které jsme včas zastavili, nijak branku neohrozil a nevyužil tak šanci ke skórování, kdy jsme byli špatní. Pak jsme pomalu přebrali otěže my a do zbytku poločasu jsme byli nebezpeční. Po krásné kolmici Bartošíka vychytal L. Tvrdoně hostující brankář. První gól utkání tři minuty před koncem poločasu jsme vstřelili po přetaženém rohu a následném vrácení balonu do vápna, kde zpětnou hlavičkou našel Pelc Karla Landu, který uklízel hlavou do prázdné.

Gól nás zdravě nabudil a druhý poločas jsme byli více na míči. Bohužel jsme spoustu šancí končili nepřesným zakončením. Druhý gól zápasu jsme opět vstřelili po rohu, kdy Hadvičák vracel před bránu, kdy po dvojité tečí Landy a dorážejícího Vedrala zvyšujeme na 2:0 . Chvíli na to jsme neproměnili penaltu, kdy Táborského vychytal hostující brankář. Hosté se snažili zápas zdramatizovat a to se jim málem povedlo, když po špatném převzetí ve středu hřiště a následném brejku Škrobáka, který lobem těsně minul spojnici branky. Tam se to asi zlomilo. Větší šanci si už hosté nevytvořili a když v 90. minutě krásnou křížnou střelou zvyšuje Martin Ječmen na 3:0 bylo hotovo. Podařilo se nám navázat na dvě pohárová vítězství proti Lidečku a Francově Lhotě a na dobrý vstup budeme chtít navázat ve středu proti dalšímu pohárovému soupeři z Vidče."

Petr Uherek, trenér Halenkova: „Konečný výsledek je z našeho pohledu krutý. Prvních třicet minut jsme byli lepším týmem, v zakončení jsme se ale nedokázali prosadit. Inkasovali jsme pak branku do šatny. Domácí branka povzbudila a sedm minut po zahájení druhé půle vstřelili druhou branku. Utkání mohl zdramatizovat Škrobák, ale jeho střela mířila mimo tři tyče. Domácí dali ještě třetí gól a bylo po zápase."

VLACHOVICE - BYLNICE 0:1 (0:1)

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „Odehráli jsme hodně smolné utkání a jediná větší šance hostí skončila brankou v naší síti. Naši hráči se předháněli v zahazování šancí, několikrát jsme nastřelili brankovou konstrukci. V závěru jsme dokonce nevyužili ani patnácti minutovou přesilovku. Hosté s notnou dávkou štěstí tři body uhájili až do závěrečného hvizdu. Začátek sezony se nám vůbec nepovedl a musíme to zlomit v dalších utkáních."

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „Po sestupu z I. A třídy jsme museli stabilizovat kádr a přivézt několik nových hráčů. Domácí tým v minulém kole prohrál v Halenkově a tak chtěl s námi bodovat naplno. Derby přineslo bojovný zápas. My jsme nakonec se štěstím vydřeli tři body. O naší výhře rozhodl již v první půli Hořák. V závěru jsme dohrávali o deseti, kdy byl vyloučen Roman Macků. Domácí několikrát nastřelili brankovou konstrukci, ale na to se historie už ptát nebude. Výborný výkon podal náš gólman. Ve Vlachovicích se vyhrávat nebude, my jsme za tři body velmi rádi. Teď nás ale bude čekat těžká šichta s rozjetou Choryní, ale každý zápas je jiný a soupeři jsou vyrovnaní."

POLIČNÁ - PRLOV 1:4 (0:3)

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „Před utkáním jsme dávali dohromady horko těžko sestavu. V první půli nám dali hosté lekci z produktivity, kdy se nám nedařilo zachytávat jejich rychlé protiútoky. Ve druhém poločasu jsme se zlepšili, snížili jsme na dvoubrankový rozdíl. Další možnosti jsme nevyužili a hosté sedm minut před koncem pečetili svoji výhru. Rozhodla první půle, přesto jsme ve druhém poločasu mohli s nepříznivým stavem ještě něco udělat."

Petr Sláčík, činovník Prlova: „Zápas v Poličné jsme zvládli na jedničku. Sice jsme měli malý herní výpadek ve druhém poločasu, naštěstí toho domácí nevyužili. První poločas byl ale z naší strany kvalitní a dokázali jsme vstřelit tři branky. Dvakrát se prosadil Juráň a jednu branku dal Sochora. V úvodu druhé půle jsme další příležetosti nevyužili a domácí vycítili svoji šanci. Bojovné utkání jsme nakonec dovedli do vítězného konce, v závěru pojistil naši výhru Františák. Přišli jsme ale o vyloučeného Šťastného. Tři body na úvod sezony však bereme všemi deseti."

JABLŮNKA - KELČ 2:1 (2:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Zápas, který byl pro diváky dost neatraktivní, kdy hosté si dali gól již v 15 vteřině zápasu po hrubé chybě brankáře. Ale potom se hrál oboustraně dost slabý zápas. Měli jsme pak možnost zahrávat pokutový kop., který jsme neproměnili. Před poločasem po vzájemné potyčce byli vyloučení na obou stranách hráči a hosté z penalty vyrovnali. M my jsme dali v poslední minutě poločasu gól. Ve druhém poločasu se hrál fotbal bez šance na obou stranách. Zápas jsme nakonec dovedli do vítězného konce."

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Do Jablůnky jsme přijeli v nekompletním složení, přesto jsme odehráli slušný zápas. Brzy jsme inkasovali lacinou branku. Těsně před odchodem do šaten Jiříček srovnal. Domácí si ale ještě do půle vzali vedení nazpět, kdy se prosadil jejich střelec Horák. Poté byli vyloučeni Mika s Jiříčkem, především u našeho hráče to bylo velmi přísné. Ve druhém dějství jsme se snažili o vyrovnání, domácí obrana však odolala. Mladíci v našem dresu určitě nezklamali a do dalších utkání máme na čem stavět."

BRUMOV B - RATIBOŘ 3:1 (2:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Výsledek utkání neodpovídá úplně dění na hřišti. Hosté zejména v úvodní půlhodině působili velmi dobrým dojmem a kromě vstřelené branky, si vypracovali i další možnosti. Naštěstí jsme ale ještě do půle dokázali dvakrát potrestat chyby hostujících hráčů a výsledek otočit. Po třetí brance Dubčáka v 58. minutě jsme už zápas v poklidu dovedli do vítězného konce. Fotbal je o chybách a těch udělali více hráči hostujícího týmu a my jsme toho dokázali využít."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „V Brumově jsme odehráli poměrně smolný zápas. Především v první půlhodině utkání jsme byli lepším týmem, kromě branky Machaly jsme nedokázali své příležitosti využít. Domácí do půle dokázali zápas ještě otočit, kdy dokázal využít naše chyby v defenzívní činnosti. Ve druhé půli jsme se snažili vyrovnat, ale domácí tým svými zkušenostmi dokázal vstřelit třetí branku. Zápas se lámal v první půli, kdy jsme mohli odskočit, tak odjíždíme s prázdnou."

LUŽKOVICE - BYNINA 1:3 (0:1)

Ivo Světlík, činovník Lužkovic: „První utkání v sezoně se nám vůbec nepodařilo. Nováček z Byniny nás v první půli zaskočil úvodní brankou. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým mankem. Do druhé půle jsme udělali dvě změny v sestavě. Dvě minuty po zahájení druhého dějství Kolařík z penalty vyrovnal. Zápas se pak rozhodoval v poslední desetiminutovce, kdy se hostím nejdříve podařilo vstřelit druhou branku. V závěru jsme hráli už vabank a hosté dokázali skórovat potřetí. O reparát se pokusíme v dalším utkání v Kelči."

David Kelnar, trenér Byniny: „Odjížděli jsme do neznámého prostředí, kde jsme chtěli navázat na úspěšný start z prvního duelu s Jablůnkou. Prví čtvrtina utkání přinesla vzájemné oťukávání na obou stranách a příliš šancí se neurodilo. Postupně jsme ale přebrali otěže hry do svých rukou a vyústěním naší větší aktivity byla úvodní branka Podešvy. Domácí v první půli spoléhali spíše na brejkové situace, ale ty se nám dařilo vřdy zachytit. Do druhé půle provedli domácí dvě změny v sestavě. Navíc po dvou minutách hry proměnili poměrně spornou z našeho pohledu nařízenou penaltu. Vyrovnání nás ale příliš nerozhodilo a dále jsme pokračovali ve své hře. Poté jsem oživil střídáním útočnou fázi, neboť jsem viděl, že jsme lepším týmem. Nejdříve Bartecký v 79. minutě nás poslal do vedení. Pět minut před koncem střídající Markl, který byl na hřišti pouhou minutu, pojistil naši zaslouženou výhru. O víkendu nás čeká Horní Bečva, budeme chtít pokračovat v nováčkovské euforii i tentokrát."

HORNÍ BEČVA - LUDKOVICE 1:0 (0:0)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Soupeře jsme vůbec neznali a v první půli se na nás projevila nerozehranost a také určitá nervozita pod novým trenérem. Přesto jsme byli více nebezpečnějším týmem. Hosté spoléhali na svoje příležitosti, ale naše obrana byla pozorná.Klíčový okamžil duelu přišel v 53. minutě, kdy se střelecky prosadil Zetocha. Úvodní branka nás uklidnila. Hra se pak rozkouskovala. Hosté pak bojovali o vyrovnání až do závěrečného hvizdu. Cennou výhru jsme nakonec uhájili. Přesto je naprosto zasloužená. Utkání se hrálo před velmi slušnou návštěvou a přes tři stovky diváků vytvořilo pěknou atmosféru. Za týden jedeme k nováčkovi do Byniny, kde je trošku hřiště menších rozměrů, tak uvidíme, jak se s tím popasujeme."

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „Poprvé jsme se v historii představili v Horní Bečvě. První kolo proti Lužkovicím jsme kvůli terénu nehráli, což je velká škoda, neboť tohoto soupeře známe dobře a zaměřili jsme se na tento duel i v přípravě. Dlouhá cesta na Valašsko na nás v úvodu utkání nejspíše zanechala stopu, neboť jsme působili ospalým dojmem a domácí byli nebezpečnějším týmem. Přežili jsme dvě šance domácího celku a do kabin jsme šli s nadějným bezbrankovým výsledkem. Ve druhé půli jsme poměrně zbytečně inkasovali branku, po naší ztrátě na polovině hřiště. Poté jsme paradoxně začali hrát my a domácí nakonec s vypětím všech sil výhru uhájili. V závěru jsme kopali několik standardních situací, ale nic jsme z toho nevytěžili. Přesto mužstvo podalo solidní výkon a můžeme na něm stavět v dalších zápasech. Horní Bečva má však zajímavý tým, který se podle mne bude pohybovat v horních patrech tabulky. my musíme sbírat body především v domácích utkáních.“