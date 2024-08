BRUMOV B - BYLNICE 1:1 (0:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Před utkáním se strhla menší bouřka, ale stav hřiště to nijak nepoznamenalo. Hosté se ujali vedení již po sedmi minutách hry šťastnou tečovanou střelou. A poté jsme si vypracovali územní převahu, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Druhý poločas přinesl podobný obrázek. Hosté dobře bránili a číhali na brejkové situace. Srovnat se nám podařilo až v poslední desetiminutovce. Poté mohl rozhodnout Zvoníček, ale skvělý brankář hostí jej vychytal. Závěr přinesl trochu emocí, jinak místní derby nebylo vůbec vyhrocené. S dělbou bodů tak budou spokojeny asi oba celky."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Na hřišti v Brumově jsme chtěli potvrdit dobrou bilanci se svým odvěkým rivalem. V úvodu se nám podařilo vstřelit první branku, kdy střelu Polácha jeden z domácích obránců tečoval do protipohybu gólmana. Domácí nám pak nedovolili hrát naši hru. My jsme se zaměřili na precizní obranu. Čekali jsme na brejky, které se nám však nepovedlo zužitkovat. Ve druhé půli jsme bránili vedení až do 83. minuty, kdy jsme pak nechali domácího Struhaře ve vápně a ten srovnal na konečných 1:1. V závěru jsme měli kopat penaltu za ruku, poté jsem dostal červenou kartu. Remíza ale odpovídá dění na hřišti."

Branky: 83. Struhař - 7. Polach.

HOŠŤÁLKOVÁ -SLUŠOVICE B 5:0 (3:0)

Petr Špaček, trenér Hošťálkové: „Do utkání jsme vstoupili hodně aktivně a během tří minut jsme šli dvakrát sami na brankáře, který nás ale vychytal. Postupem času se hra vyrovnala. Nám se dařilo proměňování šancí a soupeř si nepřišel na naši obranu v čele s výborným Rosťou Konečným. Do druhé půle jsme šli s cílem nepustit soupeře do hry. Hosté se snažili hru otevřít a hráli na tři útočníky. Chvílemi nás dostávali pod tlak. My jsme využili brejků a vstřelili další góly. Znovu nás podržel brankář Rosťa Konečný, který bude soupeře ještě chvilku asi strašit. Po zápase jsme se radovali z prvních důležitých bodů."

David Mikel, trenér Slušovic: „Výše prohry v Hošťálkové je pro nás hodně krutá. V prvních dvaceti minutách jsme dali branku, ta nám nebyla pro domnělé ofsajdové postavení našeho hráče uznána. Poté jsme měli dvě vyložené příležitosti. V zakončení jsme však nebyli úspěšní a ke slovu se dostali i domácí hráči. Ti byli v koncovce mnohem úspěšnější a dokázali i potrestat naše zaváhání. Do půle se domácí hráči prosadili třikrát a dali nám lekci z produktivity. Ve druhé půli jsme chtěli s vývojem utkání ještě něco udělat. Domácí brankář ale měl svůj den a své mužstvo hodně podržel. Nakonec jsme ještě dvakrát inkasovali. Máme teď hodně zraněných hráčů, někteří jsou i na odchodu. Teď nás čeká domá těžký soupeř z Choryně, ale budeme se s ním o dobrý výsledek popasovat."

Branky. 20. a 45. Ostřanský, 31. Hrabovský, Machala, 77. Macík.

VESELÁ - KOSTELEC 4:3 (2:2)

Tomáš Dujka, trenér Veselé: „Derby jsme nakonec zvládli i díky střelecké potenci Tomáše Janíčka. Skvěle jsme vstoupili do utkání. V 10. a ve 24. minutě se Janíček dvakrát střelecky prosadil. Své vedení jsme pak mohli ještě zvýšit, což se ale nestalo. Poté jsme však polevili a hosté ještě do poločasu dokázali vyrovnat. Ofenzívní představení pokračovalo i po přestávce. Hosté se ujali v 57. minutě vedení po krásné střele na 3:2. Ale byl to znovu Janíček, který o tři minuty později zkompletoval hattrick a srovnal na 3:3. Přestřelku pak završil v 76. minutě Szivák po standartní situaci. Hosté mohli srovnat, naopak my jsme mohli své vedení ještě navýšit. Výborné utkání před velmi hezkou návštěvou jsme nakonec získali pro sebe a jsme za to rádi."

Petr Velikovský, hráč Kostelce: „V derby utkání, jedno z mála, které nás v této sezoně čeká, jsme nebyli daleko od bodového zisku. V úvodu jsme však tahali za kratší konec a domácí nás za pasivitu dvakrát Janíčkem ztrestali. Dělali jsme naivní chyby a ztráceli zbytečně míče. Paradoxně nás ale dvě inkasované branky probudili a ještě do ple jsme srovnali. Nejprve se po samostatné akci prosadil Dočkal a těsně před poločasem vyrovnal Matějka. Dobrý závěr první půle jsme přenesli i do druhého dějství. Prvních deset minut jsme byli lepším týmem a z převahy jsme vytěžili třetí branku, když se náramně trefil střelou do šibenice Prchal. V tuto chvíli jsme si mysleli, že zde můžeme bodovat naplno. Možná jsme zbytečně propadli euforii. Před naší brankou jsme zapomněli na zkušeného Janíčka a ten vyrovnal. Začínalo se prakticky od nuly. Patnáct minut před koncem jsme neuhlídali rohový kop a domácí šli po hlavičce do vedení. V závěru to bylo nahoru a dolů. Mohli jsme srovnat i inkasovat. Nakonec domácí těsnou výhru uhájili. Ve velmi kvalitním utkání a před výbornou kulisou jsme na body nedosáhli, přesto po utkání jsme se i s domácími shodli, že by průběhu utkání slušela více remíza."

Branky: 10., 24. Janíček a 60. Janíček, 76. Szivák - 36. Dočkal, 42. Matějka, 57. Prchal.

HOVĚZÍ - VLACHOVICE 7:1 (4:1)

Radim Malaník, trenér Hovězí: „Naše vysoké vítězství je naprosto zasloužené. Hostující tým jsme přehráli po všech stránkách. K utkání jsme nastoupili v trošku pozměněné sestavě, ale na herní projev to nemělo žádný vliv. S letním parnem jsme se popasovali na jedničku. Vyšel nám začátek utkání a po deseti minutách jsme už vedli 2:0. Hosté sice snížili, ale do půle jsme ještě dvakrát udeřili. Ve druhém dějství jsme jasnou výhru stvrdili ještě třemi trefami a diváci tak odcházeli domů velmi spokojeni."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Dneska není co hodnotit a výsledek mluví za vše. Soupeř nás přehrál a bere zaslouženě tři body. Po devíti minutách jsme již prohrávali o dvě branky. Podařilo se nám snížit Fojtíkem na jednobrankový rozdíl. Domácí ale ještě do poločasu se dvakrát střelecky prosadili. Ve druhém poločasu domácí pokračovali v dobré hře a svoje vedení postupně navyšovali. Utkání se nám vůbec nepovedlo a výhra domácích je zasloužená."

Branky: 2. a 26. Zádilský, 9. a 67. Štrbík, 22. Surovec, 71. Koňařík, 90+2. Durmon - 18. Fojtík.

Další výsledky 3. kola: Ratiboř - Jablůnka 6:1 (6., 10. a 73. Machala, 11., 21. Hurta a 44. Hurta - 90. Hutyra), Val. Příkazy - Choryně 4:3 (23. Baránek, 65. Ďurkech, 75. Gargulák, 82. Dodek - 22. Landa, 40. Hořelka, 59. Vedral).

PETR KOSEČEK