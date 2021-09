Josef Toman, činovník Halenkova: „V souboji s nováčkem ze zlínského předměstí jsme chtěli získat tři body. První půle přinesla čtyři branky, z toho tři do sítě hostujícího brankáře. Hosté ještě našli odpověď na naše trefy a dali kontaktní branku. Druhá půla už byla v naší režii a hráči si zápas užívali. Střelecky se prosadili Zádilský s Kašparem, kteří zaznamenali po dvou brankách. Dařilo se nám v zakončení a góly padly po hezkých individuálních akcích. Celkově je naše výhra zasloužená, ve druhém poločasu jsme na hřišti dominovali."

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Ač se to nezdá, utkání bylo až do 54. minuty. herně vyrovnané. My jsme za stavu 3:1 nedali dvě tutovky a to rozhodlo zápas, kdy domácí s lepší koncovkou a chybami v naší obraně, proměnili skoro vše na co sáhli."

Branky: 27. Zádilský, 31. Kašpar, 35. Holec, 64. Mikulenka, 74. Zádilský, 76. Kašpar, 79. Trličík - 34. Vajda.

JABLŮNKA - PRLOV 3:1 (1:0)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Na domácím hřišti jsme chtěli bodově navázat na cennou výhru z Brumova. V souboji s Prlovem to byl poměrně vyrovnaný zápas, ve kterém rozhodlo proměńování brankových příležitostí. My jsme hráli bez pěti hráčů základní sestavy, když tři byli na dovolené a dva jsou stále zranění. Když se nám ještě v 15. minutě zranil kapitán Horák, tak jsme to se dvěmi dorostenci v sestavě nakonec museli ubojovat. Výhry si ceníme, neboť i hosté si vytvořili brankové možnosti. Nakonec snížili na jednobrankový rozdíl, ale v nastaveném času jsme pečetili svoje vítězství. S průběhem sezony jsme nadmíru spokojeni, máme dvanáct bodů a v tabulce nám patří lichotivá třetí příčka."

Jan Hába, trenér Prlova: „Do Jablůnky jsme odcestovali v okleštěné sestavě bez několika klíčových hráčů, ale opět nám vypomohl bývalý trenér Martin Nikolén. Podali jsme však dobrý výkon a k bodovému zisku nám chybělo opravdu kousek. Za stavu 2:1 pro domácí jsme mohli několikrát srovnat, což se nám nepodařilo. Po vyloučení Holého v 85. minutě jsme už na zvrat neměli síly a v nastavené hře jsme inkasovali potřetí. Oslabená sestavě přesto podali bojovný výkon, ke spokojenosti nám chyběl z tohoto duelu minimálně bod."

Branky: 7. Javorek, 56. Orság, 90+2. Petrucha - 66. Juráň.

POLIČNÁ - BRUMOV B 0:1 (0:1)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Duel s Brumovem jsme odehráli ve dvanácti lidech, když nás trápí některé absence. Ráz utkání dala sedmá minuta, kdy brankáři Včelnému míč přeskočil na hrbolatém terénu ruku a hosté se radovali z úvodní trefa. Jak se později ukázalo, tak byla v utkání jedinou. Hosté se pak zaměřili na hlídání hubeného náskoku a my jsme se nemohli přes jejich dobře organizovanou obranu prosadit. Naší hře chyběla myšlenka také finální přihrávka. Naše akce končily před pokutovým územím a co už prošlo, tak si s tím hostující obrana s brankářem poradila. Z naší strany to nebyl povedený zápas, směrem dopředu jsme toho moc neukázali."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Na půdě Poličné jsme chtěli odčinit pro mne nepochopitelnou minulou prohru s Jablůnkou a nakonec se nám to i podařilo. Již po sedmi minutách hry překonal domácího brankáře Bublák. Pozornou obranou jsme domácí do zakončení příliš nepouštěli. Snažili jsme se vyrážet k rychlým kontrům, ale jsme ale nedokázali dotáhnout do konce. Druhý poločas přinesl stejný obraz hry, domácí hrozili jen ze standartních situací. Výhru jsme si pohlídali a v závěru jsme mohli přidat i druhou branku. Napravili jsme si reputaci po dvou zbytečných domácích porážkách. Mladíci v naší sestavě zaslouží pochvalu, utkání jsme odmakali do jednoho hráče a vezeme si domů zaslouženou výhru."

Branka: 7. Bublák.

RATIBOŘ - CHORYNĚ 2:2 (0:1)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V souboji s Choryní jsme zbytečně ztratili dva body. Hosté nás zaskočili úvodní brankou a jejich bojovnost a nadšení na nás stačila. Ve druhém dějství jsme dokázali duel otočit, ale hosté ještě srovnali. Ze závěrečného tlaku jsme nic nevytěžili. Nedostali jsme se ke své kombinační hře, hosté jen nakopávali míče a taková hra nám příliš nesvědčí."

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Zápas proti domácímu favoritu se nám povedl a odvážíme si zaslouženě jeden bodík. V prvním poločasu jsme byli hodně ajktivní a nedovolili jsme domácím rozehrát svoji kombinační hru. Ve druhé půli Ratiboř přidala na obrátkách a vývoj utkání otočila ve svůj prospěch. My jsme však opět srovnali krok a v závěru jsme cennou remízu uhájili. Všichni hráči zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení a domácím jsme hru hodně znepříjemnili."

Branky: 53. z pen. Daněk, 56. Zubík - 25. Landa, 69. Vedral.

SLAVIČÍN B - DOLNÍ BEČVA 0:3 (0:1)

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „V dalším mistrovském utkání 1. B třídy jsme hostili Dolní Bečvu. Od začátku jsme hráli pomalu, utahaně a bez náboje, čehož hosté mohli využít hned v prvních minutách, ale vyložené šance neproměnili, my jsme kontrovali dvěma rychlými akcemi, ale v zakončení jsme byli nedůrazní. V 10. minutě se hosté ujali vedení po naší hrubé chybě obrany. Hra byla celý první poločas otevřená a na obou stranách bylo několik vyložených šancí, ale oba brankáři předváděli výborné výkony, a tak poločas skončil 0–1 i proto, že jsme neproměnili pokutový kop. Ve druhé půli jsme chtěli být aktivnější, ale nedařilo se nám proniknout obranou hostí, a tak jsme hru více otevřeli a hosté využili okének v naší obraně a pohodlně zvýšili svůj náskok v 72. minutě na 0–2 a pak v samotném závěru v 87. minutě na 0-3. Totálně jsme tentokrát propadli v koncovce, ale ani obranná část nebyla dobrá, a tak není moc za co chválit. Ztratili jsme doma všechny body a budeme je muset někde získat."

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Pomaličku se nám vyprazdňuje marodka a na našich výkonech a výsledcích je to znát. Utkání ve Slavičíně jsme zvládli na jedničku a vypracovali jsme si hodně brankových příležitostí. Zápas se lámal za stavu 0:1, kdy domácí neproměnili penaltu. Tu brankář Růčka bravurně kryl. Ve druhém dějství jsme pak trpělivě čekali na svoje brejkové šance a nakonec se nám je podařilo i realizovat. V závěru už domácím mladíkům docházely síly a Fiurášek dal výsledku konečnou podobu. Výhry nad zdatným protivníkem si ceníme, ale musíme ještě zapracovat na proměňování šancí."

Branky: 10. Fiurášek, 72. Ondryáš, 87. Fiurášek.

PROSTŘ. BEČVA - LIDEČKO 2:2 (1:1)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Utkání s Lidečkem bylo velmi kvalitní a oba celky dokazovaly, že právem okupují přední pozice. Úvod utkání nás zastihl v nedbalkách a hosté toho dokázali po patnácti minutách hry využít. Poté jsme přeskupili své řady a odměnou nám bylo vyrovnání brankou do kabin. Druhá půle byla nejdříve v naší režii, ale druhou trefu jsme nepřidali. Hosté si dvacet minut před koncem vzali vedení zpět. Nám se podařilo deset minut před koncem po zásluze srovnat. Do konce zápasu už branka nepadla, my jsme hru nemohli příliš otevřít, neboť brejkové akce hostí byly velmi nebezpečné. Nakonec jsem i s bodem spokojený."

Radek Číž, trenér Lidečko: „V úvodu jsme domácí zaskočili aktivní hrou, za kterou jsme byli odměněni brankou Garguláka. Své vedení jsme dokonce mohli i navýšit. Domácí pak přidali na obrátkách a do kolen nás srazila branka do šatny. Druhá půle přinesla podobný obrázek, hráli jsme z organizované obrany a přecházeli jsme do rychlých brejků. Jeden z nich Aleš Číž dvacet minut před koncem zužitkoval v náš prospěch. Domácí pak vyvinuli značné úsilí a deset minut před koncem se jim po standartní situaci podařilo srovnat. Pak se už oba celky zaměřily na remízu. Bod z kvalitním protivníkem má pro nás určitě svoji cenu a celé mužstvo zaslouží pochvalu, jak zápas odjezdilo."

Branky: 45. Fiurášek, 80. Fiurášek - 14. Gargulák, 69. Číž.

HOVĚZÍ - KRHOVÁ 3:2 (1:1)

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Utkání přineslo vyrovnanou partii s několika šancemi na obou stranách. Nám se podařilo jít do vedení Zádilským již po sedmi minutách hry. Hosté do půle ještě srovnali. Poté jsme neproměnili penaltu. Po příchodu ze šaten nám vrátil vedení Kocurek. Mohli jsme dát výsledku definitivní pojistku, ale své možnosti jsme nevyužili. Hosté dvacet minut pžed koncem srovnali na 2:2. V 72. minutě jsme kopali druhou penaltu a tu Hruška proměnil. V závěru jsme tři body uhájili. Naše výhra je zasloužená, vytvořili jsme si více brankových příležitostí."

Daniel Borák, trenér Krhové: „Zatím se stále výsledkově trápíme a soupeři body doslova darujeme. Tentokrát jsme vyrobili zbytečně dvě penalty a domácí toho využili, když druhou penaltu na 3:2 proměnili. V Hovězí jsme určitě mohli získat nějaký bod, ale to se nestalo."

Branky: 7. Zádilský, 47. Kocurek, 72. z pen. Hruška - 35. Grygařík, 70. Pastuszek.

PETR KOSEČEK