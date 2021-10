Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V duelu s Prlovem jsme se chtěli oklepat v po kolapsu v závěru minulého zápasu v Brumově. Celkem se nám to i povedlo. Před utkáním jsme řešili některé absence, kdy nás trápí rozsáhlá marodka. Přesto jsme měli tři čtvrtiny hracího času zápas pod kontrolou, hosté ale byli v závěrečné dvacetiminutovce hodně nepříjemným protivníkem. Prlov se dostal do vedení po dvaceti minutách hry, nám se podařilo srovnat brankou do šaten. Po přestávce jsme pokračovali v aktivní hře a odměnou nám byla branka Sováka z 55. minuty. Je škoda, že jsme další šance na navýšení náskoku nevyužili a hosté tak byli stále ve hře. V závěru jsme s vypětím všech sil výhru uhájili. I v kombinované sestavě ale byla naše výhra zasloužená a netrpělivě budeme čekat na uzdravení některých hráčů."

Jan Hába, trenér Prlova: „S Ratiboří jsme odehráli poměrně vyrovnaný souboj a nebyli jsme daleko od zisku bodu. Po dvaceti minutách jsme se ujali zásluhou zkušeného Martina Nikoléna vedení. Do kolen nás srazila branka do šatny, kterou vsítil domácí hrající trenér Sacher. Po přestávce domácí přidali druhou trefu agilním Sovákem. Poslední půlhodina utkání byla v naší režii, ale kýženého vyrovnání jsme se nedočkali. Podali jsme ale bojovný výkon, na který budeme chtít navázet v dalším utkání se slavičínskou rezervou."

HALENKOV - POLIČNÁ 0:3 (0:1)

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Věděli jsme, že hosté mají v nohách úterní dohrávku s Dolní Bečvou a chtěli jsme toho využít. Přesto hlavně v první půli působili hosté fotbalovějším dojmem a po zásluze se ujali vedení. Ve druhém dějství jsme se zvedli a sahali jsme po vyrovnání. Hosté vstřelili třináct minut před koncem druhou branku. My jsme možností o zdramatizování utkání pohrdli, Zádilský penaltu neproměnil. Hosté v samotném závěru přidali třetí trefu. Z celkového pohledu je výhra hostí zasloužená, pro nás o tři branky ale hodně krutá."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Zažíváme anglický týden a nakonec jsme ho zvládli velmi dobře. V první půli v duelu s Halenkovem jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme se ujali vedení po brance Capila. Mohli jsme přidat i další branky, což se nám však nepodařilo. Ve druhé půli domácí zlepšili pohyb a hra se srovnala. Vysvobozením pro nás byla druhá branka zkušeného Mooce v 77. minutě. V závěru jsme si výhru už pohlídali a hrající trenér Vaněk pak dal výsledku konečnou podobu. Dotáhli jsme se na čelo tabulky a v příštím kole přivítáme jednoho z aspirantů postupu - celek Prostřední Bečvy."

SLAVIČÍN B - BRUMOV B 8:2 (5:2)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „V dalším mistrovském utkání jsme hostili tradičního soupeře z Brumova. V tomto derby „B“ týmů jsme tentokrát měli výraznou převahu. Od první minuty jsme se do soupeře pustili s obrovskou chutí a nasazením a jeden útok stíhal druhý. Hned v 11. minutě se prosadil po rohovém kopu hlavou Šmotek, v 19. minutě z trestného kopu překvapil brankáře hostí Zvoníček, ve 26. minutě po učebnicové akci skóroval opět Šmotek a hned o 2 minuty později se prosadil Fojtů a když ve 30. minutě zvýšil aktivní Staněk po úniku na 5:0, tak bylo prakticky za půl hodiny o výsledku rozhodnuto. Polevili jsme však v koncentraci a umožnili hostům snížit do poločasu na 5:2. Do druhé půle jsme však nastoupili opět s velkou chutí a v 51. minutě po skvělé křídelní akci zakončoval Salajka a hned o dvě minuty později završil svůj hattrick střelecky disponovaný Kamil Šmotek a zvýšil tak na 7:2. V 71. minutě se prosadil tvrdou střelou Bartoš a uzavřel účet utkání na konečných 8:2. Soupeře jsme tentokrát deklasovali a v závěru navíc neproměnili celou řadu brankových příležitostí. Všem našim hráčům bych chtěl moc poděkovat za předvedený výkon a skvělé představení pro všechny přítomné fanoušky.

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Naše výkony jsou jako den a noc. V minulém kole jsme nastříleli deset branek Ratiboři a teď jsme naopak osm od Slavičína inkasovali. Po půlhodině hry jsme byli zralí na ručník a posílená domácí rezerva o některé mladíky z divizního A týmu byla v zakončení hodně efektivní. Do půle jsme alespoň dvakrát skórovali. Druhý poločas začal stejným způsobem jako ten druhý, domácí využívali našich chyb ke skórování a znovu to bylo o pět branek. Konec utkání se už jen dohrával, domácí přidali osmou branku. Domácí celek musím pochválit, byl na nás perfektně takticky připravený. Vyřadili nám ze hry Bubláka se Šenkeříkem a naši útočníci už nedostávali dostatečně kvalitní míče. Na tento duel musíme co nejrychleji zapomenout a soustředit se na tým z Dolní Bečvy, který nás čeká v dalším kole."

DOLNÍ BEČVA - LIDEČKO 4:0 (2:0)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Zápas s Lidečkem jsme zvládli na výbornou a dokonce se nám podařilo vyhrát i první půli. Utkání se změnilo ve střelecké představení Radka Růčky, který zkompletoval hattrick. V úvodu se oba celky oťukávaly, pomohla nám úvodní branka po půlhodině hry. Do půle jsme přidali druhou branku, tu jsme dali Ondryášem těsně před odchodem do šaten. I druhý poločas jsme odehráli s velkým přehledem, velmi dobře nám fungovala defenzívní činnost celého mužstva. V 54. minutě znovu úřadoval Růčka a vedli jsme již o tři branky. Závět utkání jsme již kontrolovali a třináct minut před koncem jsme přidali čtvrtou branku. Konečně jsme odehráli utkání bez nervů do posledního hvizdu a hlavně s nulou vzadu. Tři body si plně zasloužíme, Lidečko jsme dnes přehráli ve všech činnostech."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Na utkání v Dolní Bečvě musíme velmi rychle zapomenout. Přitom první půlhodina byla opatrná a domácí skórovali z první vážnější akce. Do půle jsme inkasovali podruhé a to už s našimi akciemi vypadalo špatně. Ve druhé půli jsme chtěli se zápasem ještě něco udělat, ale třetí branka domácích definitivně zhatila naši snahu. V závěru jsme inkasovali počtvrté a odjíždíme s vysokou prohrou. Domácí nás předčili v bojovnosti a nasazení. Zápas nevyšel naší obraně a ani brankáři, což se ale někdy může přihodit. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na další zápas, kdy hostíme Choryni."

CHORYNĚ - KRHOVÁ 1:2 (1:1)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „V souboji o šest bodů jsme neuspěli a máme tak nad čím přemýšlet. Přitom jsme podali solidní výkon, ale znovu jsme doplatili na neproměňování brankových příležitostí. Sice jsme po dvaceti minutách hry prohrávali, ale těsně před odchodem do šaten Táborský vyrovnal. Hosté si ve druhé půli vzali vedení zpět. Nám se jejich obranu už překonat nepodařilo."

Lukáš Bayer, činovník Krhové: „V naší situaci mají pro nás tři body s Choryní cenu zlata. Nerovný terén vadil při kombinaci, ale s tímto jsme se vyrovnali. Založili jsme hru na precizní obraně a vyráželi jsme do brejků. Zkušený Škorňa nás poslal po dvaceti minutách hry do vedení. Inkasovali jsme ale těsně před odchodem do kabin. Vyšel nám úvod druhé půle a Blažek nám vrátil vedení. V závěru jsme i díky velké bojovnosti celého mužstva cennou výhru uhájili."

PROSTŘ. BEČVA - JABLŮNKA 5:2 (1:2)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Utkání s Jablůnkou mne zklamalo. Soupeř totiž přijel s deseti hráči, přesto šel do vedení po naší chybě při rozehrávce. Pak jsme museli jejich obrannou hráz dobývat a po vydařené akci se nám podařilo vyrovnat. Ale vzápětí přišla chyba a zase jsme prohrávali. Před půli se soupeři zranil další hráč a bylo jasné, že je po fotbale. Druhou půli jsme proti devíti hráčům dlouho nedokázali skórovat, přestože tlak byl obrovský. Nakonec soupeř nevydržel a v poslední desetiminutovce inkasoval čtyřikrát. Utkání se střelecky vydařilo Vaškovi, který vstřelil čtyři góly a mohl přidat i další. Hráči hostí Kovalikovi, který si přivodil patrně zlomeninu kotníku přejeme brzké uzdravení a návrat na hrací plochu."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Před utkáním jsme horko těžko lepili sestavu a nakonec jsme odjeli pouze s deseti hráči. Těchto deset hráčů srdnatě bojovalo a domácí měli co dělat, aby utkání otočili. Mrzí mne zranění Kovalíka, po něm odešel ze hřiště i Sauer. Sedm statečných odolávalo tlaku domácích až do 83. minuty, kdy se jim podařilo vyrovnat. V závěru už nám chyběly síly a domácí zápas otočili. Přesto musím svým hráčům poděkovat, v kompletním složení bysme zde určitě nebyli bez šance."

HOVĚZÍ - PŘÍLUKY 2:1 (2:0)

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „V duelu s nováčkem z Příluk jsme chtěli prodloužit svoji sérii, což se nám nakonec i podařilo. V první půli jsme byli lepším týmem a svoji převahu jsme vyjádřili i brankově. Autorem obou branek byl Zádilský. Po přestávce jsme museli udělat nucené změny v sestavě a na hřišti to bylo poznat. Soupeř vycítil šanci a dvacet minut před koncem snížil na jednobrankový rozdíl. Hubený náskok jsme i přes nápor hostí udrželi až do závěrečného hvizdu. Máme další tři body a jsme spokojeni."

Zdeněk Julina, trenér, Příluk: „Do utkání jsme bohužel vstoupili hodně ustrašeně, nedařila se nám kombinační hra a domácí nás zatlačili do defenzivy. Navíc jsme brzy inkasovali první gól po zbytečném rohu a chybě brankáře. Postupně se obraz hry měnil a utkání se vyrovnalo, bohužel jsme po ojedinělé šanci soupeře inkasovali druhou branku. Do poločasu jsme měli dvě šance na snížení, první promarnil Karmazín a tu druhou doslova spálil Kotík. Druhý poločas už vypadal úplně jinak, byli jsme lepším týmem, zatlačili jsme domácí do defenzívy, ale vytěžili jsme jen jednu branku, kterou vsítil Adamík. Své šance promarnili Kotík, Peterka i Julina, takže jsme odjeli bez bodu."

