Josef Landa, hráč Choryně: „Chtěli jsme soupeři vrátit porážku z podzimu, kdy nás vyškolil z produktivity a z minima v domácím prostředí vytěžil maximum a vyhrál 2:0. Bohužel to samé se nám stalo i v domácím utkání, kdy ze čtyř šancí vstřelili tři góly, naopak my z osmi jen dva góly. Utkání mohlo začít dobře, kdy v páté minutě běžel Pavel Tvrdoň sám na bránu, ale těsně minul a to určilo ráz utkání. Nebyli jsme tak přesní na balóně jako předešlém utkání v Halenkově. Ztráceli jsme balony nepřesnými nahrávkami. Hosté dobře napadali, přestože dojeli jen ve 12 lidech a hned v 8. minutě museli střídat kvůli svalovému zranění, až do 80. minuty byli aktivní a nenechali nám moc prostoru. Ujali jsme se vedení paradoxně nepovedeným centrem, který prošel na osamoceného Pelce a ten šancí nepohrdl. Bohužel jsme si poločas nepohlídali a pět minut před koncem jsme dostali po špatné obsazeném rohu gól hlavou na 1:1.

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Byl to zápas z obou stran o bojovnosti. Polovina prvního poločasu byla z naší strany dobrá. Dostávali jsme se do hezkých akcí, jenže finální přihrávky před branku jsme špatně řešili. Tyhle finální přihrávky do zakončení musíme lépe řešit. Domácí se ve 26.minutě po zahrání rohového kopu ujeli vedení. Nepohlídali jsme si náběh domácího hráče. Tyhle standardky si musíme líp pohlídat, to je naše velká slabina. Tam musí být větší zodpovědnost. Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že chceme z venkovního zápasu urvat nějaký ten bod. V 62. minutě po hezké individuální akci domácího útočníka navýšili skóre zápasu na 2:0. Domácí si šli více za vítězstvím než my. Přišlo zranění dvou našich klíčových hráčů, což pro nás bylo špatné. Samozřejmě jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale byla to z naší strany už jen křeč. Byl to zápas, na který musíme velmi rychle zapomenout. Vůbec se nám nepovedl. Musíme se z toho rychle oklepat a poučit. Příští domácí zápas musíme více zabojovat a o mnohem líp zvládnout."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „ Proti Prlovu jsme odehráli dobré utkání a vyhráli jsme zaslouženě. V naší situaci je pro nás každé utkání již bojem o záchranu. První branku vstřelil zkušený Škorňa, který jako nová akvizice, dirigoval celou naši hru. Do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem. Druhý poločas přinesl podobnou hru, v poli to bylo vyrovnané. Po hodině hry nám zajistil Horák dvoubrankový náskok. Vedení jsme v klidu pohlídali a můžeme se radovat ze zisku dalších tří bodů, které v naší situaci mají cenu zlata."

O půlce jsme si řekli, co chceme zlepšit. Zlepšila se hra na míči, ale zahazovali jsme šance. Výborně chytal hostující brankář, který sbíral celé vápno a hasil brejky již v zárodku. A nebo sbíral centrované balony do ruk, aniž by mu vypadl míč, podal klidný výkon a hosty hodně podržel. Po dlouhém autu jsme si dali vlastní gól, kdy se míč odrazil v souboji od našeho hráče hlavou do brány. Třetí gól jsme dostali po krásném přímém kopu téměř do růžku. Stáhli jsme obranu na tři a začali presovat a za tři minuty přišla odpověď - střelou z poza vápna jsme snížili na 2:3. Vyrovnání v nastaveném čase měl na hlavě Pavel Tvrdoň po centru Bartošíka, bohužel Pavel centr špatně trefil a prázdnou bránu minul. Mrzí mě zbytečně vyhrocený konec zápasu vyprovokovaný některými našimi hráči, to se nedělá, i když je člověk v frustraci.

Zdeněk Minarčík, vedoucí Bylnice: „K zápasu jsme neodjížděli v plné síle, neboť již v pátek se nám množily omluvenky z pracovních a nebo rodinných důvodů. Proto jsme museli povolat i jednoho dorostence, který měl v nohách už dopolední zápas. Věděli jsme, že soupeř je velmi silný v ofenzivě, proto jsme kladli důraz na defenzivu. Bohužel hned v 6. minutě se nám zranil Krahula. Museli jsme udělat z útočníků obránce. To se nám dařilo až do 30. minuty, kdy z první vážné akce jsme smolně inkasovali. Podařilo se nám ještě do poločasu vyrovnat, když nádherně našel hlavu Makovce centrující Mikuš.

Ve druhém poločase jsme čekali drtivou ofenzivu domácích, ale paradoxně jsme to byli my, kdo diktoval tempo hry. To se nám vyplatilo a byli jsme odměněni druhou brankou. A pak, když krásnou brankou z přímého kopu do šibenice, Mikuš přidal třetí branku, zdálo se být rozhodnuto. Jenže domácí se nadechli a zatlačili nás na naši půlku, což vyústilo k brance. S koncem utkání byli domácí nervózní a nedokázali si vypracovat nějakou větší šanci. Pár závarů tam měli, ale nic, s čím by si neporadil výborně chytající brankář Křížek. Rozhodčí nastavil pět minut a domácí v zoufalé snaze uhrát aspoň bod faulovali na půlce úderem loktem na hlavu našeho útočníka. Ten otřesený ležel na trávníku, přiběhl brankář domácích a se slovy "zdechni zm…de" po něm hodil balón, za což vyfasoval pouze žlutou kartu. Hned poté hlavní rozhodčí ukončil utkání a my se mohli radovat ze zaslouženého vítězství. Chci poděkovat hráčům, že i v takto silně okleštěné sestavě zabojovali a poprávu bereme tři body."

POLIČNÁ - HALENKOV 2:4 (2:2)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Utkání s Halenkovem jsme nezvládli hlavně ve druhé půli. Přitom začátek duelu byl v naší režii a Žniva nás poslal po dvaceti minutách do vedení. Hosté ale během dvou minut vstřelili dvě slepené branky. Do půle se nám ještě Žnivou podařilo z penalty srovnat. I druhý poločas patřil v úvodu našemu týmu. Hosté spoléhali zejména na dvojici Škrobák - Šulák. Dvacet minut se nám zranil Jakub Kapusta. Rozuzlení utkání přišlo v posledních deseti minutách, kdy jsme dvakrát inkasovali. Nebyli jsme horším týmem, hosté nám dali lekci z produktivity."

David Pisklák, trenér Halenkova: „Jsme rádi, že jsme na jaře konečně vyhráli a hlavně, že se nám podařilo vstřelit branky, neboť už i v předešlých utkáních jsme dobré šance měli, ale nedařilo se nám je proměňovat. Domácí soupeř z Poličné se snažil hrat kombinační fotbal s držením míče a tlakem do našeho vápna. My jsme se snažili hrat zodpovědně při defenzivní činnosti celého mužstva a většinu akci se nám podařilo eliminovat. A na druhou stranu jsme si vypracovali několik nebezpečných rychlých situací na polovině soupeře,kde jsme dnes byli velmi produktivní. Rozhodlo to, že jsme dali více branek než soupeř. Ten měl taky hodně dobré příležitosti, ale my jsme byle v zakončení efektivnější."

VLACHOVICE - RATIBOŘ 5:2 (3:2)

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Vstoupili jsme do zápasu skvěle a hned ve 4. minutě dal gól hlavou Martin Toman. V 19. minutě utekl hostujícím obráncům Bartoš a vedli jsme již 2:0. V tu chvíli později, jsme si možná mysleli, že se nám už nemůže nic stát. Ale ve 26. minutě jsme vlastní chybou udělali hostům jasnou penaltu - 2:1. To nás rozhodilo a za dvě minuty na to, začínal zápas znovu, kdy šel dobře do výběhu brankář Bodlák a útočníka skluzem zbavil balónu, který ale k naší smůle propadl až do zálohy hostů, kteří střelou zdálky do prázdné srovnali stav. Dále jsme se snažili být aktivní a ještě do poločasu ve 42. minutě přidal po úniku Bartoš svůj druhý gól 3:2. Ve 45. minutě mohlo být ještě veseleji Bartoš, šel sám na brankáře, ale neproměnil. Poločas tak skončil 3:2 pro nás.

Soupeř začal druhou půli lépe a snažil se o vyrovnání. V 60. minutě přišla standardní situace, ve které se nejvíc zorientoval Bartoš a vystřelil od břevna, míč se odrazil dolů a v tu chvíli nastala chvíle ticha. Pomezní signalizoval hlavnímu, že míč přešel brankovou čáru. A nikdy se už nedozvíme, zda opravdu byl gól, ale pomezní rozhodl v náš prospěch - 4:2. V 79. minutě přidal agilní Bartoš svůj čtvrtý gól v utkání na 5:2. Přestože soupeř byl odhodlaný u nás nějaké body urvat, tak si myslím, že hrozil pouze ze standardních situací a my byli lepší a produktivnější ve hře a zápas dotáhli do vítězného konce. Jsem rád, že jsme potvrdili body z Bylnice a musíme pracovat dál."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „V poslední době nás trápí řada zranění a pomoci jsme si museli několika dorostenci. Zaspali jsme začátek utkání, kdy jsme dovolili domácím dvakrát skórovat. Před půli jsme zbytečně inkasovali. Ve druhém poločasu jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Dvacet minut před koncem přišel klíčový moment, kdy pomezní rozhodčí po malé prodlevě ukázal, že se míč od břevna odrazil za brankovou čáru. Hlavní sudí to akceptoval. V závěru jsme inkasovali popáté."

BRUMOV B - LUDKOVICE 1:1 (0:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Hosté z Ludkovic se u nás prezentovali zabezpečenou obranou a hrou na brejky. V úvodu jsme byli více nebezpečnější, naše dobré příležitosti jsme však nedokázali zužitkovat. Hosté ve 39. minutě využili zaváhání naší obrany a podařilo se jim dodtat Suchým do vedení. Do konce poločasu se již stav nezměnil. Ve druhé půli jsme hráli do zatažené obrany Ludkovic, hosté hrozili z dlouhých nákopů za naši obranu. Klíčový byl moment, kdy hosté neproměnili penaltu. V závěru jsme vrhli všechny síly do útoku. Tentokrát jsme kopali penaltu my a zkušený Zvoníček nám zajistil remízu. Teď nás čeká derby ve Vlachovicích, kde budeme chtít bodovat.""

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Na překrásném pažitu v Brumově jsme si utkání užili a příliš nechybělo a odvezli jsme si všechny tři body. Domácí nás v úvodu zatlačili a kombinační hrou se dostávali před naši branku. Naštěstí své možnosti nevyužili. My jsme trpělivě čekali na své příležitosti a pět minut před odchodem do šaten využil Suchý chyby domácích zadáků a poslal nás do vedení. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, my jsme hráli ze zajištěné obrany a číhali na brejky. Měli jsme pak možnost zahrávat pokutový kop, ten jsme ale neproměnili. Trest přišel v závěru, kdy stejnou možnost dostali domácí hráči a na rozdíl od nás, penaltu proměnili. Konečná remíza je však spravedlivá, i když je to už podruhé, co jsme o výhru přišli v samotném závěru."

H. BEČVA - BYNINA 6:1 (2:1)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Po dvou venkovních porážkách jsme konečně zabrali a náš výkon měl parametry z přípravných utkání. Na hosty z Byniny jsme se dobře připravili a konečně se nám dařilo i v zakončení. První branku dal Juřík ve 25. minutě. O tři minuty později nám Třeštík zajistil dvoubrankové vedení. Hosté do půle ještě snížili na jednobrankový rozdíl, kdy Bartecky nachytal Sekyru "na hruškách" střelou od poloviny hřiště. . Ve druhém poločasu jsme svoji převahu dokázali vyjádřit i pěknými brankami. Dvakrát se prosadil Lejska, poté Ondruch a šestou trefu přidal v závěru Bártek. To už hosté dohrávali bez vyloučeného Barteckého, který se vyfauloval na agilním Zetochovi. Naše výhra je naprosto zasloužená a 200 diváků odcházelo naprosto spokojeno."

David Kelnar, trenér Byniny: „Utkání dvou předních týmů tabulky vyznělo jednoznačně pro domácí celek. Věděli jsme, že domácí po dvou prohrách budou nabuzeni a to se i potvrdilo. První poločas skončil 2:1, když u nás korigoval skóre střelou z dálky Bartecký. Ve druhé půli domácí přidali další branky. My jsme dvacet minut před koncem přišli o vyloučeného Barteckého, který nám bude citelně chybět. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, mají kvalitní mužstvo a stále jsou největším favoritem soutěže."

LUŽKOVICE - KELČ 3:3 (2:1)

Tomáš Gajdošík, trenér Lužkovic: „Konečně jsme sešli v plné sestavě a podle toho to taky vypadalo. Šli jsme rychle do vedení a za chvíli jsme dali na 2:0 a vypadalo to, že se nemůže nic stát. Jenže před poločasem jsme inkasovali kontaktní branku. Druhý poločas jsme dostali na 2:2, to je už naše klasika a soupeř nás bojovností přehrával. V 86. minutě náš kanonýr Kolařík trefil trestný kop do šibenice a vypadalo to, že body jsou doma. Ale v poslední minutě po špatné rozehrávce jsme chybovali a hosté kopali pokutový kop a vyrovnali na konečných 3:3. Tři body jsme tak ztratili v samotném závěru."

Lukáš Lasovský, trenér Kelče: „První poločas jsme propdávali u standardních situací, ze kterých jsme taky dvakrát inkasovali. Ke konci poločasu jsme se chytli gólem, kde David Jiříček se krásně prokličkoval vápnem a pak dával pod sebe na Martina Škařupu, který se nemýlil. Druhý poločas byl dost vyrovnaný, brzy jsme vyrovnali, ale zbytečně faulujeme kolem našeho vápna a byli jsme za to potrestání. Naštěstí se nám v poslední minutě podařilo vyrovnat z penalty. Musím kluky pochválit, že to nezabalili a dokázali jsme za stavu 2:0 urvat ještě remízu 3:3. Celkově to bylo vyrovnané utkání, kdy soupeř hrozil hlavně že standardních situací."