Petr Špaček, trenér Hošťálkové: „Domácí na nás v úvodu utkání vletěli a po třinácti minutách svítilo na ukazateli skóre 4:0. Veselá těžila především z výborně zvládnutých standartních situací. Poté se hra uklidnila a do půle se již stav nezměnil. V úvodu druhého dějství se prosadil Barčák po rohovém kopu. Domácí ale do konce zápasu dokázali dvakrát skórovat, exligový Janíček navíc zkompletoval hattrick. O výsledku utkání tak rozhodl především náš nepovedený začátek."

Tomáš Dujka, trenér Veselé: „V utkání s nováčkem z Hošťálkové jsme byli velkým favoritem a to jsme potvrzovali hned od úvodního hvizdu. Ve druhé minutě si hosté vstřelili vlastní branku. V 10. minutě Janiček dal na 2:0. O minutu později zvyšoval na tříbrankový rozdíl Čoček. O minutu později Janíček přidal svoji druhou branku a bylo to již 4:0. Poté jsme polevili, i když jsme si vytvořili řadu dalších brankových možností. V úvodu druhé půle jsme trošku zaspali a hosté po standartní situaci snížili na 1:4. Závěr utkání jsme si už pohlídali. Janíček v 65. minutě završil svůj další hattrick a v samotném závěru pečetil naši výhru Tkadlec. Ta je naprosto zasloužená, na hřišti jsme dominovali, i když jsme mohli některé situace vyřešit lépe. Hosté to po nepovedeném začátku duel nezabalili a snažili se hrát fotbal až do konce, což tomuto utkání také pomohlo."

Branky: 10., 13. a 65. Janíček, 2. vlastní (Barčák), 12. Čoček, 87. Tkadlec - 47. Barčák.

HALENKOV - BYLNICE 5:3 (2:0)

David Pisklák, trenér Halenkova: „Utkání s Bylnicí jsme nakonec zvládli. V první půli jsme si vytvořili více brankových příležitostí. Dokázali jsme dvě proměnit, i když opticky byla hra poměrně vyrovnaná. Ve druhém poločasu jsme postupně zvýšili až na pětibrankový rozdíl. V závěru zápasu jsme byli nuceni prostřídat sestavu a ke slovu se pak dostali i hostující hráči. Naše výhra je však zasloužená, do 75. minuty jsme předváděli kvalitní výkon, který jsme dokázali vyjádřit i střelecky."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Do Halenkova jsme přijeli v improvizované sestavě bez několika stabilních hráčů. V úvodu jsme ještě dokázali držet s domácím týmem krok. Inkasovali jsme však ve 25. minutě první branku a pět minut před pauzou i druhou. Ve druhém poločasu naše omlazené mužstvo nemělo sílu na zvrat. Domácí dali další tři branky. V závěru jsme dokázali třikrát skórovat, ale to bylo z naší strany všechno. Náš výkon nebyl ideální a domácí vyhráli naprosto zaslouženě."

Branky: 54. a 62. Škrobák, 26. Vojtášek, 41. Kašpar, 72. z pen. Šulák – 79. a 90. Makovec, 81. Masař.

CHORYNĚ - VLACHOVICE 4:1 (3:0)

Radim Žmiják, trenér Choryně: „Hosté s Vlachovic přijeli pouze s jedním náhradníkem a tak se zaměřili spíše na obranu. Nám se podařilo do dvaceti minut dvakrát skórovat. Mohli jsme pak své vedení několikrát zvýšit, ale brankář hostí předváděl výborné zákroky. Těsně před poločasovým hvizdem přidal uklidňující třetí trefu Karel Landa. Ve druhé půli se naskytl podobný obraz hry. Hosté urputně bránili, nám se v koncovce stále nedařilo. Čtvrtou trefu zajistil dvacet minut před koncem Tvrdoň vedení 4:0. V závěru se ke slovu dostali i hosté a dali výsledku konečnou podobu."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Do Choryně jsme odjeli pouze v jedenácti hráčích s cílem odehrát zápas se ctí. Soupeř si vytvořil více šancí než my a zaslouženě vyhrál. Do půle jsme třikrát inkasovali a to nás ještě podržel brankář Bodlák. Ve druhé půle jsme ještě jednou inkasovali. Deset minut před koncem zaznamenal alespoň čestný úspěch Zámečník. V okleštěné sestavě jsme na domácí tým prostě neměli."

BRUMOV B - SLUŠOVICE B 5:1 (2:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V první půli se hrálo nahoru a dolů a mužstva si vytvořila řadu příležitostí. Na první branku Samiece z osmé minuty dokázali hosté zareagovat a v 16. minutě vyrovnali. Vedení nám zajistil po půlhodině hry Bartozel, kdy hosté předtím neproměnili několik dobrých příležitostí. Přetahovaná pokračovala i ve druhé půli. Přežili jsme obrovskou šanci hostí a Samiec zvýšil na dvoubrankový rozdíl. Konec utkání jsme si pohlídali, navíc dvěmi brankami navýšil skóre zápasu Dorňák. Utkání se Slušovicemi, které nebylo tak jednoduché, jak napovídá výsledek, jsme tak i v omlazené sestavě zvládli na jedničku a jsme za to rádi."

David Mikel, trenér Slušovic: „V Brumově jsme odehráli poměrně slušné utkání a konečný výsledek neodpovídá dění na hřišti. Velmi brzo jsme inkasovali branku, po standartní situaci, střelou na přední tyč. Po osmi minutách jsme ale srovnali. Poté jsme mohli několikrát vstřelit branku, nedali jsme však tři brankové příležitosti a trefili i brankovou konstrukci. Opět se potvrdilo nedáš-dostaneš a domácí šli po půlhodině hry do vedení 2:1 a takovým výsledkem skončil i poločas. Ve druhé půli jsme v 50. minutě zahrávali standartní situaci uvnitř pokutového území. Ve vyložené šanci ale náš hráč před prázdnou brankou selhal. To byl zlom v utkání. Domácí nás pak trestali třetí trefou. Na zvrat jsme už pak neměli dost fyzických a psychických sil. Je to požád stejná písnička. Trápíme se v zakončení a inkasujeme laciné branky. Teď hrajeme s Vlachovicemi o šest bodů, tak snad střeleckou smůlu v domácím prostředí prolomíme."

Branky: 8. a 58. Samiec, 30. Bartozel, 78. Dorňák, 84. Dorňák - 16. Smilek.

RATIBOŘ - KOSTELEC 2:3 (1:2)

Josef Mikula, trenér Ratiboře: „V úvodu zápasu jsme byli lepším týmem, škoda, že jsme z herní převahy vytěžili pouze jednu branku. Hosté tak přežili pár našich dobrých příležitostí a po dvaceti minutách srovnali. To nás trošku zaskočilo a po pěti minutách jsme inkasovali podruhé a do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým mankem. Ve druhém poločasu jsme opět hosty zatlačili a po dvou minutách Matula vyrovnal. Do konce zápasu mohlo každé mužstvo zápas rozhodnout. Podařilo se to až těsně před koncem hostujícímu Horáčkovi. Kostelec si tak odváží poměrně šťastné tři body, utkání by spíše slušela remíza."

Petr Velikovský, hráč Kostelce: „V Ratiboři jsme se asi patnáct minut jenom rozhlíželi a domácí kromě úvodní branky, mohli přidat i další, ale gólman Krajča nás podržel. To nás možná probudilo a postupně jsme se adaptovali na místní prostředí a hřiště. Po dvaceti minutách hry srovnal Jaroš. O pět minut později Matějka hezkou střelou za vápnem nás poslal do vedení. Domácí byli tímto obratem hry zaskočení a do půle jsme byli již lepším týmem. V úvodu druhé půle mohl zvýšit na 3:1 Prchal, což se nestalo a domácí vzápětí srovnali. Do konce zápasu to bylo hodně o bojovnosti, domácí jsou zvyklí na své hřiště menších rozměrů, ale my jsme to nakonec i se štěstím ubojovali. Nejdříve nebyla v 80. minutě uznána střídajícímu Horáčkovi branka. Stejná situace se opakovala o sedm minut později a tentokrát již Horáčkova branka platila. Závěr zápasu jsme si pohlídali a bereme cenné tři body. V dalším utkání hostíme tým z Hovězí, který zatím nasbíral stejně bodů jako my a určitě to bude kvalitní soupeř."

Branky: 5. Mikula, 47. Matula - 20. Jaroš, 25. Matějka, 87. Horáček.

PETR KOSEČEK

Další výsledky 5. kola: Hovězí - Poličná 4:2 (3., 5. a 74. z pen. Durmon, 77. Zádilský - 53. Kapusta, 54. Žniva), Val. Příkazy - Jablůnka 3:1 (4. Čureček, 16. Polách, 82. Ďurkech - 14. Furmánek).