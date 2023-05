HOVĚZÍ - CHORYNĚ 0:0

Radim Malaník, hráč Hovězí: „Přijela k nám Choryně, věděli jsme, že hrají na hraně fair play. Ataky to tak bylo, hráli agresivně a tvrdě. Už od prvních minut tam bylo pár faulů na žluté karty, jak od nás, tak i od hostů. Za mne si myslím, že měla padnout i červená, vůbec bych se nedivil! A asi tomu i ublížilo, že rozhodčí přijel sám. Nicméně jsme byli lepší,v prvním poločase jsme si vytvořili několik gólových šancí, třeba z rohu ve 20. minutě nám míč skákal po břevně, chybělo nám více štěstí. Ale druhý poločas na nás Choryně malinko zatlačila, ale přes náš zadní blok se ke střelám moc nedostavali a dokázali jsme je ubránit. Asi od 60. minuty jsme se dostávali i my zase do zápasu a dobrých šancí, střela kapitána Kostky jen těsně minula šibenici. Příště musíme se tlačit více do branky. Neprohráli jsme, teď dáme regeneraci a v týdnu se připravíme na Prlov."

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Josef Landa, trenér Choryně: „První poločas byli domácí mírně lepší, hodně využívali hry do křídel. Nám moc hra nešla, ale první vážnou šanci jsem měl já, kdy po sťuknutí pod sebe na roh šestnáctky, se po střele míč vytočil mimo bránu. Domácí pak po sérii rohů v 35. minutě hlavičkovali na břevno kdy, se míč odrazil nahoru a ještě jednou spadl na břevno a potom do odkopu tam jsme měli štěstí. Poté jsme ještě jednou zahrozili my kdy po dobrém centru z pravé strany Bartošík sám před bránou špatně trefil míč a proto neuspěl. Poločas se hrál tvrdě, ale ještě v rámci férovosti.

Start druhé půle do 55.-60. minuty byla z něj pasáž zápasu z naší strany, soupeře jsme zamkli na jeho půlce a ten jen odkopával, bohužel jsme tlak nevyjádřili vstřelenou brankou. Potom se situace otočila, soupeř nás zatlačil, bohužel zbytek poločasu se dohrával tvrdě už za hranou férovosti na obě strany, stejně v této situaci by asi pomohla červená na každou stranu a mohl být klid. Jen jsme se bránili a odvraceli jeden útok za druhým, kdy domácí šli pro vítězství. Hodně nám zatápěli při rohových situacích, kdy jsme 2x vykopávali z brankové čáry za již překonaným Konvičným. Bod z venku ze zachraňujícího týmu a vývoje utkání bereme. Musím pochválit kluky, jak zápas oddedřeli a zaskakujícího Konvičného v bráně, jak zápas bravurně zvládl."