Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Zápas s Krhovou jsme absolutně nezvládli a soupeř nás předčil v bojovnosti a nasazení. Na hostujícím celku byla vidět enormní snaha konečně bodovat a to se mu i povedlo. Utkání jsme si prohráli hlavně v prvním dějství, kdy jsme byli lepším týmem, ale nedařilo se nám v zakončení. Navíc se nám nepodařilo udržet Plesníka, který nám vstřelil tři branky. Krhová se před utkáním posílila a u nás ukázala, že se s ní musí stále počítat. Nám utkání vůbec nevyšlo a musíme na něj co nejrychleji zapomenout."

Lukáš Bayer, činovník Krhové: „Před utkáním jsme byli nuceni udělat některé změny v sestavě a na lavičce už nebyl trenér Borák, který odešel do Loučky. V první půli se nám podařilo dát po půlhodině hry Plesníkem úvodní branku a přežili jsme některé příležitosti domácího celku. Ve druhém poločasu jsme v 56. minutě přidali Plesníkem druhou trefu. Deset minut před koncem dali domácí kontaktní branku. Závěr utkání opět patřil našemu celku, nejdříve se trefil Blažek a upravil na 3:1. V samotném závěru zkompletoval neudržitelný Martin Plesník svůj hattrick. Za výhru u kvalitního protivníka jsme nesmírně rádi, všichni hráči poctivě bojovali a odměnou jim byl první bodový zisk."

BRUMOV B - PROSTŘ. BEČVA 2:1 (0:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V dalším kole jsme chtěli navázat na předešlou výhru z Poličné a proti kvalitnímu soupeři se nám to i povedlo. Prolomit jsme chtěli i střelecké prokletí, které nás na domácím hřišti trápilo v v předchozích duelech s Prlovem a Jablůnkou. První půle přinesla spíše taktickou bitvu, oba celky vycházely ze zajištěné obrany a do bezhlavého útočení se příliš nepouštěly. Přesto jsme si vypracovali velkou příležitost, ale hostující brankář byl na místě. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Druhý poločas už přinesl jiný obrázek. Hosté nejdříve nastřelili břevno, ale poprvé jsme radovali z branky my, kdy se prosadil Svoboda, který k nám přišel v týdnu z Jestřabí. Naše vedení však mělo jepičí život, poněvadž hosté záhy Křenkem srovnali. Závěr utkání nabídl zajímavou podívanou, oba týmy chtěly strhnout výhru na svoji stranu. V 83. minutě se k míči dostal po krásné akci nejlepšího hráče na hřišti Zvoníčka šestnáctiletý Fojtík a poslal nás do vedení. Konec zápasu jsme si pohlídali a bereme tak cennou výhru nad kvalitním protivníkem."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „V Brumově se hrálo vyrovnané utkání, v první půli to bylo opatrné z obou stran, nikdo nechtěl udělat zbytečnou chybu. Soupeř měl jednu velkou šanci, kterou ale bravurně zlikvidoval gólman Jurajda. Ve druhé půli jsme měli více že hry a z velké šance trefili břevno, branku však střelil paradoxně soupeř. My jsme hned vzápětí vyrovnali. V závěru to bylo kdo z koho a bohužel s prázdnou odjíždíme my, když v 80. minutě se po rychle akci z úhlu prosadil soupeř. Podle mne remízové utkání tak rozhodla větší střelecká efektivita domácího celku."

PRLOV - POLIČNÁ 1:1 (0:0)

Jan Hába, trenér Prlova: „V souboji s Poličnou jsme už potřebovali body jako sůl. Konečně se nám podařilo poskládat dobrou sestavu. Hosté jsou však kvalitním protivníkem a tak se diváci určitě nenudili. Hrál se výborný fotbal, na kterém měly zásluhu oba celky. První poločas skončil bez branek, přes několik šancí na obou stranách. Druhý poločas přinesl něco podobného, hrálo se ve vysokém tempu a čekalo se na první branku. Ta se podařila vstřelit deset minut před koncem hostím. My jsme však nesložili zbraně a zkušený Martin Nikolén o tři minuty později srovnal. Do konce utkání už gól nepadl. S remízou byly nakonec spokojeny oba týmy. Mne však potěšil náš výkon, který byl nejlepší v této sezoně. Hráči příkladně bojovali a předvedli kolektivní hru. V dalším kole nás čeká venku jeden z kandidátů postupu Prostřední Bečva, ale pokud zopakujeme výkon s Poličnou, tak nejsme ani tam bez šancí."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Bod z Prlova nakonec bereme, protože se jednalo o vyrovnaný souboj. Hrálo se nahoru a dolů. Nám se příliš nedařilo v zakončení a s jednou brankou nemůžeme vyhrávat. V závěru jsme sahali po třech bodech, kdy se prosadil Kapusta, ale domácí stačili ještě vyrovnat. Konečná remíza je asi spravedlivá."

PŘÍLUKY - JABLŮNKA 3:4 (2:2)

Zdeněk Julina, trenér Příluk: „Chtěli jsme konečně zlomit naši nepříznivou sérii a od zisku bodů nám chybělo pár minut. První poločas přinesl čtyři branky, po dvou na každé straně. Dvacet minut před koncem nás poslal Machalíček do vedení. V závěru se však fotbalové štěstí k nám obrátilo zády a soupeř dvěmi slepenými brankami nakonec utkání rozhodl ve svůj prospěch."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách v koncovce jsme byli šťastnější my, když jsme otočili výsledek brankami v 83. a 86. minutě. Předtím jsme dvakrát vedli, ale domácí vždy vyrovnali. Ve druhém poločasu se dokonce dostali do vedení 3:2. Střelecky se dařilo Čumovi, který zaznamenal hattrick. Výborný výkon podal rozhodčí zápasu, i když měl na čarách laiky, pískal skvěle."

DOLNÍ BEČVA - HALENKOV 4:3 (0:1)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Souboj s Halenkovem byl infarktový až do samotného závěru utkání. Přitom jsme začali velmi dobře a vytvářeli jsme si šance jako na běžícím pásu. Ale opět se potvrdilo nedáš-dostaneš a hosté nás po půlhodině hry trestali. Vzápětí promarnili další obrovskou příležitost. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým mankem. Ve druhé půli naši střelci procitnuli a zápas jsme otočili v náš prospěch. Přišlo však další zaváhání a hosté v 64. minutě srovnali. O dvě minutě později jsme si však vzali své vedení nazpět. Navíc jsme hráli od 71. minuty přesilovku. Poté jsme mohli utkání několikrát definitivně rozhodnout. Hosté se nevzdávali a šest minut před koncem srovnali, kdy brankáři míč nejspíše zaplaval. Dvě minuty před koncem po rohovém kopu se hlavou prosadil Jurajda a rozhodl o našem tříbodovém zisku. Utkání se muselo divákům líbit, viděli sedm branek a v závěru i šťastnou výhru našeho týmu. Je ale pravdou, že utkání jsme mohli rozhodnout už v samotném začátku, ale na kdyby, se ve fotbale nehraje."

Jan Machálek, trenér Halenkova: „Utkání v Dolní Bečvě jsme měli velmi dobře rozehráno a po půli jsme vedli o jednu branku. A mohlo být pro nás ještě veseleji, kdyby Zádilský proměnil svoji stoprocentní šanci. Nutno přiznat, že jsme ale v první půli přežili několik dobrých příležitostí domácího týmu. Ve druhé půli to bylo jako na houpačce, domácí zápas otočili, nám se podařilo srovnat. Domácí si pak vzali vedení nazpět, navíc jsme přišli o vyloučeného Zádilského. Závěr přinesl obrovské drama, nám se podařilo v 84. minutě srovnat. Dvě minuty před koncem jsme ale propadli při bránění rohu a domácí rozhodli o své šťastné výhře. Dáme tři branky a přesto prohrajeme, ale takový je fotbal."

CHORYNĚ - SLAVIČÍN B 2:3 (1:2)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „V souboji s rezervou Slavičína jsme chtěli navázat na své dobré předešlé výkony a výsledky. Od začátku se hrál velmi bojovný fotbal. Nám se podařilo vstřelit již v 9. minutě úvodní branku, ale hosté o čtyři minuty později srovnali. Slavičané přidali do půle ještě druhou trefu. Ve druhé půli jsme se vehementně snažili o vyrovnání, což se nám podařilo až deset minut před koncem. V závěru jsme si však vypili svůj kalich hořkosti až do dna, kdy si v 88. minutě vstřelil Kopřiva vlastní branku. Je to určitě škoda, na vyrovnání jsme se hodně nadřeli a v závěru se k nám štěstěna tentokrát obrátila zády."

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „V dalším mistrovském utkání jsme se utkali s týmem Choryně na hřišti ve Lhotce nad Bečvou. Utkání se od prvních minut hrálo „od podlahy“ z celou řadou tvrdých až nevybíravých zákroků a to především ze strany domácích, kteří chtěli zastrašit náš mladý tým, ale byli jsme na to připraveni a naopak jsme se snažili technickou hrou přehrát soupeře, což však na nerovném terénu šlo dost těžce. Od úvodních minut se hrálo „nahoru – dolu“ a domácí se šťastně dostali do vedení hned v 9. minutě, když jsme si centr ze strany sami dopravili do brány. Za tři minuty však po individuální akci povedenou přesnou střelou vyrovnal velmi aktivně hrající Michal Švach na 1–1. V závěru poločasu jsme několikrát ohrozili domácího brankáře, ale až ve 37. minutě po rychlém protiútoku poslal náš tým do vedení David Staněk, když s přehledem „přeloboval“ domácího brankáře.

Do druhé půle jsme vstoupili s odhodláním udržet těsné vedení a domácí se naopak aktivnější hrou snažili o vyrovnání. Měli jsme několik jasných brankových příležitostí, ale vše jsme „zahodili. Domácí byli nebezpeční především ze standartních situací a deset minut před koncem po rohu dotlačili míč do brány a srovnali na 2–2. Když to vypadalo na dělbu bodů, tak v 88. minutě precizně zahrál standardní situaci Dan Zvoníček a jeho prudký centr před bránu si domácí sami srazili do brány a poslali nás tak do vedení 2–3, které jsme již udrželi. Za předvedený výkon a bojovnost bych chtěl poděkovat všem klukům."

LIDEČKO - HOVĚZÍ 2:1 (1:0)

Radek Číž, trenér Lidečko: „Z utkání s Hovězím jsme měli mírné obavy, neboť tento soupeř nepatří zrovna do kategorii našich oblíbených a máme s ním dokonce nepříznivou domácí bilanci. Nakonec jsme toto prokletí zlomili, ale na tříbodovou výhru jsme se hodně nadřeli. Přitom začátek utkání byl jako ze snu a po čtyřech minutách nás poslal do vedení kanonýr Aleš Číž. Úvodní branka ale jako by nás ukolébala a hráči si mysleli, že to půjde samo. Opak byl pravdou, nedařila se nám kombinace a soupeř byl hodně houževnatý. Místo aktivní hry jsme se spíše věnovali debatám s rozhodčími a v některých momentech jsme byli hodně nekoncentrovaní. Přesto jsme do šaten odcházeli s jednobrankovým vedením.

I druhá půle nás zastihla v nedbalkách a hosté v 51. minutě dokázali Slováčkem vyrovnat. Hosté vycítili svoji šanci a začali zaměstnávat naši obranu. Ta však nápor vydržela a co prošlo, pochytal brankář Hyžák. V závěru utkání jsme se přeci jen probudili a posledních patnáct minut jsme svého soupeře zatlačili. Vyústěním našeho tlaku byla branka z 84. minuty, kdy se znovu prosadil Aleš Číž, kterému posadil míč na hlavu Michal Gargulák. Cennou výhru nad neoblíbeným protivníkem jsme nakonec uhájili až do konce a stále si držíme v soutěži svoji neporazitelnost. Svůj výkon ale budeme muset zlepšit, neboť nás čeká v dalším kole velmi silná Ratiboř a to by na ně nemuselo stačit."

PETR KOSEČEK