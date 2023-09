David Kelnar, trenér Byniny: „V duelu s brumovskou rezervou jsme chtěli bodovat naplno, nakonec nám ke konečné výhře chybělo jenom pět minut. Chyběl nám kvůli dovolené gólman a do branky si stoupl hráč z pole. První půli jsme odehráli velmi dobře a kromě branky Štefka z patnácté minuty, jsme si vytvořili i další příležitosti. Ve druhé půli jsme chtěli udržet těsný náskok, to se nám však nepodařilo a nakonec jsme v 85. minutě inkasovali. Brance ale předcházelo ofsajdové postavení, které mladičký šestnáctiletý postranní sudí hlavnímu rozhodčímu nesignalizoval. Je to určitě škoda, neboť soupeř byl k poražení, byli jsme lepším mužstvem. V dalším kole hostíme Kelč a chceme ji porazit."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Utkání se hrálo na těžkém terénu, se kterým se v první půli lépe vyrovnali domácí hráči. Po patnácti minutách jsme inkasovali branku. Domácí hráli jednoduše a spoléhali na standartní situace. Poločas tak skončil hubenou výhrou domácích. Ve druhém poločasu jsme hru podstatně zjednodušili. Podmáčený terén nesvědčil nějaké kombinaci. Do šance se dostal Bartozel, ale nedal. Poté jsme nastřelili brankovou konstrukci. Vyrovnání přišlo pět minut před koncem, kdy se trefil Titov. V bojovném utkání jsme v kombinované sestavě doslova vydřeli jeden bod."

KELČ - LUDKOVICE 2:1 (1:1)

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Důležité utkání jsme nakonec i díky steleckým kvalitám Jiříčka zvládli. Poprvé se náš kanonýr trefil ve dvacáté minutě. Hosté spoléhali na dlouhé míče a do půle se jim podařilo vyrovnat. Ve druhém poločasu mohlo každé mužstvo strhnout vedení na svoji stranu. Podařilo se to až v 60. minutě Jiříčkovi. Těsnou výhru jsme udrželi až do konce a za tři body jsme hodně rádi."

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „V Kelči jsme tento víkend nechali tři body. Bohužel jsme to nezvládli, máme dlouhodobě problém hrát se soupeřem, který není tak aktivní ve hře a my musíme tvořit. Z domácích chci vyzdvihnout Jiříčka, který do této soutěže nepatří, dvakrát nás nachytal nekoncentrované, jednou nás zachránilo břevno. Klukům snahu v druhé půli upřít nemůžu, bohužel jsem poté ke konci sám spálil několik tutových šancí, proto je ztráta bodů zklamáním. V příštím týdnu se nám vrátí někteří hráči do základu a Prlov se nám věřím, povede porazit."

HALENKOV - LUŽKOVICE 2:3 (1:0)

Petr Uherek, trenér Halenkova: „Chtěli jsme doma potvrdit vysoké vítězství z Jablůnky, ale to se nám nepodařilo. V utkání jsme dvakrát vedli, nakonec jsme inkasovali po naší chybě v páté minutě nastavení. Hosté měli dobrý přechod do útoku, to se nám nedařilo třikrát zastavit. Přesto jsme si zejména v závěrech obou poločasů vypracovali řadu nedějných příležitostí, ale podrřel jejich gólman. Na konci utkání jsme si vypili kalich hořkosti až do dna a zůstali jsme bez bodového zisku."

Tomáš Mičola, činovník Lužkovic: „V sobotním odpoledni jsme zavítali do Halenkova, kde nás čekalo velké hřiště, s výborným pažitem. To naší snaze o fotbalovost vyhovovalo a od první minuty jsme soupeře přehrávali. Vyústilo to však jen v několik šancí, kde se naši útočníci pouze zastřelovali, navíc měli problém se trefit mezi tři tyče. Postupně se domácí osmělili a začali naší obraně také zatápět. Po jedné z akcí před naším brankářem se z dorážky trefil domácí Šulák. V posledních minutách prvního poločasu nás domácí zatlačili před naše vápno a nic nám nedovolili. Hvizd hlavního rozhodčího určující konec prvního poločasu nás vysvobodil.

O poločase jsme si řekli, že musíme hrát stejným způsobem, jak ze začátku zápasu a rozhodně máme zde na to bodovat. To jsme ještě netušili, co přijde v druhý poločas! Dosavadní utkání se muselo divákům líbit a tempo v druhém poločase spíše ještě vygradovalo. Šance se střídaly na obou stranách a vytoužené vyrovnání přišlo z akce středem, kde zakončoval Kolařík. Z remízy jsme se dlouho neradovali a hned po dvou minutách nejnebezpečnější domácí hráč Škrobák opět zařídil vedení pro Halenkov. Domácí cítili, že by mohli utkání rozhodnout a přidali další šance. Při jedné z nich náš brankář vyrazil nepříjemnou střelu a následně stačilo doklepnout balón domácím hráčem do prázdné brány, ale náš gólman se z ničeho nic objevil v trajektorii míče a udělal zákrok zápasu. V 72. minutě se opět akcí středem prosadil i náš druhý útočník Holík a bylo najednou srovnáno 2:2. Od této chvíle se až do konce zápasu snažila obě mužstva o překlopení utkání na svou stranu. Pološance střídaly šance. Domácí z důvodu neustálého stěžování si u hlavního rozhodčího šli do deseti a my jsme o to více chtěli vyhrát. V poslední minutě nastavení kopali domácí roh. Opět výborný gólman Böhm vyrazil míč mimo šestnáctku přímo na posledního stopera domácích. Ten udělal nepochopitelnou chybu a náš žolík Popelych mu odebral balón a uháněl sám přes celé hřiště. Poté přihrál Kovářovi a ten měl poměrně jednoduchý úkol a svou střelou k tyči rozhodl zápas v náš prospěch. Utkání mělo vysoké parametry a mně nezbývá nic jiného, než poděkovat klukům za výborný a srdnatý výkon s kvalitním soupeřem, jenž má především ve středu zálohy a v útoku nadstandardní hráče."

RATIBOŘ - POLIČNÁ 3:3 (1:1)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Utkání s Poličnou nám nevyšlo vůbec podle našich představ. Zejména první půli jsme prospali a náš výkon vůbec nebyl optimální. Navíc jsme neuhlídali hostujícího Žnivu, který si připsal tři branky. Ve druhé půli jsme museli dvakrát dotahovat náskok soupeře a v závěru jsme dokonce mohli zápas rozhodnout v náš prospěch. Utkání bohaté na góly, tak skončilo dělbou bodů."

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „V Ratiboři jsme odehráli dobré utkání, třikrát jsme vedli, ale domácí dokázali vždy srovnat. V první půli padlo po jedné brance na každé straně. Za nás se poprvé prosadil Žniva. Stejný hráč nás poslal dvě minuty po začátku druhé půle opět do vedení. Domácí ale po deseti minutách vyrovnali. Stejný scénář se opakoval i v 67. minutě, kdy Źniva zkompletoval hattrick. Naše radost vydržela opět jenom deset minut. Zápas tak skončil smírně, ale nebyli jsme daleko od tříbodového zisku."

VLACHOVICE - CHORYNĚ 9:1 (3:1)

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „Do sobotního zápasu jsme vstupovali s tím, že už musíme bodovat naplno a nakonec se nám to i podařilo. V prvním poločase se hrálo nahoru dolů a nic nenasvědčovalo naší vysoké výhře. Přestože jsme se postupně dostali až do tříbrankového vedení, když se ve 13. minutě trefil Hověžák, v 17. minutě navyšoval Dan Fojtík a ve 25. minutě přidal třetí branku Dominik Plšek, hosté neskládali zbraně a ve 41. minutě snižoval Pelc na poločasových 3:1.

Zápas se ale lámal hned po začátku druhé půle. Ve 48. minutě jsme po faulu brankáře hostí na Dominika Plška zahrávali penaltu, kterou Adam Bartoš bezpečně proměnil a když o sedm minut později přidal pátou branku Marek Macháč bylo o zápase prakticky rozhodnuto. Přestože se i hosté snažili alespoň o korekci skóre, branky už jsme stříleli jenom my. V 69. a v 78. minutě zkompletoval hattrick Adam Bartoš a v závěru zápasu se totéž povedlo Jaroslavu Hověžákovi, který v 88. a v 90. minutě pečetil naše vysoké vítězství."

Josef Landa, hráč Choryně: „Utkání nemá ani smysl moc komentovat nebo hodnotit, z naší strany hra stála za zmínku jen do 15. minuty a do první obdržené branky, kdy jsme měli možná lehce navrch. Po obdržené brance se klasicky necháme rozhodit a trvá to, než se dostaneme do tempa. Korigovali jsme do poločasu na 3:1. Ale k čemu to, když ve 2. minutě druhé půle hloupou penaltou soupeře uklidníme a sami se rozhodíme. Domácí prý měli opačný zápas, jako proti Bylnici, kdy měli nezpočet střel a neujala se ani jedna. A dnes do čeho kopli, to jim tam spadlo. Ale bylo to až frustrující. když z devíti gólů dali šest krásných. Druhý poločas z naší strany byla ostuda a ne každý zápas odmakal až do konce. Po skvělém startu sezóny jsme spadli na dno a jediné co můžeme, je se od něj odrazit a zvednout se."

BYLNICE - JABLŮNKA 2:2 (2:1)

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „V souboji s Jablůnkou jsme chtěli napravit nepovedené utkání v Poličné. Podařilo se nám to však tak na padesát procent. Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a získali jsme převahu. Tu korunoval po deseti minutách brankou Macků. Hosté ale dokázali vyrovnat, nicméně ještě do půle nám vrátil vedení z pokutového kopu zkušený Lukšík. Ve druhém poločasu hosté opět srovnali po naší nesmyslné ruce. V závěru jsme mohli i vyhrát, ale hostující gólman byl na místě. Konečná remíza je z celkového pohledu asi spravedlivá, my jsme však od tříbodového zisku nebyli daleko."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Konečně se nám podařilo dát dohromady pořádnou sestavu a na hřišti to bylo znát. V úvodu jsme se chvíli hledali, domácí z převahy vytěžili úvodní branku. Po dvaceti minutách ale Mika srovnal. Skóre se do půle ještě jednou měnilo, kdy z penalty skóroval domácí Lukšík. Ve druhém poločasu jsme zkvalitnili hru a začali jsme domácí tým přehrávat. V 67. minutě Orság z jasné penalty po ruce domácího hráče vyrovnal. V závěru nás zachránil gólman Petrnek. Vybojovali jsme z venkovního utkání jeden bod a jsme za něj rádi."

PRLOV - HORNÍ BEČVA 2:3 (1:1)

Petr Sláčík, činovník Prlova: „Proti kvalitnímu soupeři jsme odehráli velmi dobré utkání a duelu by spíše slušela remíza. V první půli jsme se dostali do vedení, po proměněné penaltě Vojtáška. Hosté ale ještě do poločasu srovnali, když čtyři minuty před odchodem do šaten se trefil Zetocha. Stejný hráč se prosadil v úvodu druhé půle podruhé a v 65. minutě přidal svoji třetí branku. Poté Františák dal kontaktní branku, do konce duelu se nám přes enormní snahu již vyrovnat nepodařilo. Navíc jsme deset minut před koncem přišli o vyloučeného J. Novosada."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Věděli jsme, že Prlov je v domácím prostředí hodně nebezpečný a chtěli jsme se také vyvarovat chyb. První jsme ale vyrobili po půlhodině hry a domácí následnou penaltu proměnili. Naštěstí Filip Zetocha nazul do utkání správné střelecké kopačky a do půle srovnal. Ve druhém poločasu jsme pokračovali v aktivní hře a Zetocha vstřelil druhou branku. Aby toho nebylo málo, tak po hodině hry zkompletoval hattrick. Domácí se však nevzdali a ihned snížili. Závěr utkání jsme si pohlídali, navíc jsme hráli i krátkou přesilovku. Tři body z Prlova jsou velmi cenné a zatím v jarní části bodujeme stoprocentně."