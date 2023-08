/FOTOGALERIE/PETR KOSEČEK/ Bylnice zvládla po sestupu z I. A třídy i svoje druhé utkání v nižší soutěži a porazila nebezpečnou Choryni. Ludkovice nedaly ve 3. kole I. B třídy skupiny A brumovské rezervě žádnou šanci a vyhrály o tři branky, fotbalisté Halenkova dokázali ve druhé půli otočit duel s Poličnou i díky střelecky disponovanému Škrobákovi. Horní Bečva si o víkendu otevřela u nováčka z Byniny střelnici. Lužkovice vydolovaly v Kelči jeden cenný bod. Ratiboř v domácím prostředí přetlačila Vlachovice.

Fotbalisté Kelče (ve žlutém) se o víkendovém 3. kole I. B třídy skupiny A rozešli doma smírně s Lužkovicemi 2:2. | Foto: pro Deník/Pavel Hrdlička

BYNINA - HORNÍ BEČVA 2:5 (2:2)

David Kelnar, trenér Byniny: „Po dvou výhrách v úvodních dvou kolech jsme chtěli nováčkovský elán využít i v duelu s Horní Bečvou. Narazili jsme však na kvalitního protivníka, který dokázal trestat naše zaváhání. Začátek utkání se změnil v pěknou přestřelku. Hosté se ujali vedení již po osmi minutách hry. O dvě minuty později ale Bartecký vyrovnal. Naši euforii ještě stvrdil v 15. minutě Petřvalský. Naše vedení se nám nepodařilo navýšit, i když jsme zahrávali množství standaertních situací. Zlomová byla i obdržená branka v samotném závěru první půle. Hosté ve druhém poločasu skórovali již po sedmi minutách. O chvilku později jsme inasovali počtvrté. Kontaktní branku se nám vstřelit nepodařilo a tak hosté ještě v poslední minutě svoji výhru stvrddili pátou trefou."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Před utkáním jsme věděli, že nás v Bynině čeká hřiště menších rozměrů a budeme se tomu muset přizpůsobit. Začátek utkání přinesl pěknou přestřelku a do 15. minuty padly tři branky, z toho dvě do naší sítě. Naštěstí se nám ještě do půle podařilo srovnat. Ve druhém dějství jsme lépe kombinovali a již jsme si lépe pohlídali nebezpečné standartní situace domácích. Po sedmi minutách druhé půle se prosadil Zetocha. O chvilku později přinesl uklidnění do našich řad Třeštík a vedli jsme již o dvě branky. Definitivní pojistku přidal v samotném závěru Juřík. Těžký duel jsme zvládli, odměnou nám jsou tři body."

KELČ - LUŽKOVICE 2:2 (2:1)

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Odehráli jsme vcelku solidní utkání. Hosté se sice ujali vedení po dvanácti minutách hry. Ještě do pločasu však Rada dvěmi přesnými zásahy dokázal výsledek otočit. Hosté po hodině hry vyrovnali. Čtvrt hodiny před koncem jsme přišli o vyloučeného Ordána. V závěru se na hřišti jiskřilo a červenou kartu viděl i Pavlištík. Zápas tak skončil dělbou bodů."

Tomáš Mičola, činovník Lužkovic: „Do Kelče jsme přijeli v hodně okleštěné sestavě a nakonec si vezeme jeden bod. Již ve dvanácté minutě nás dostal Štěpán do vedení. Domácí ale zvýšili na přesnosti a nejdříve Rada ve 23. minutě vyrovnal. Stejný hráč po půlhodině hry poslal domácí tým do vedení. Ve druhé půli jsme zvýšili obrátky a podařilo se nám v 60. minutě vyrovnat zkušeným Jirkou Kovářem. Domácí hráč pak musel v 74. minutě po druhé žluté kartě pod sprchy. Přesilovku jsme však nedokázali využít. V závěru se na hříšti přitvrdilo a doplatil na to vyloučením další domácí hráč. Nakonec bod z půdy ještě loňského účastníka 1. A třídy bereme."

HALENKOV - POLIČNÁ 3:2 (1:2)

Petr Uherek, trenér Halenkova: „Utkání s Poličnou jsme museli otáčet, kdy jsme ve 24. minutě prohrávali již o dvě branky. Do poločasu dal ale Škrobák kontaktní branku. Ve druhém poločasu jsme šli za vítězstvím. Vyrovnat se nám podařilo z penalty za podražení našeho hráče, opokutový kop proměnil Kašpar. Rozhodnutí přinesla 65. minuta. kdy Škrobák využil zaváhání hostující obrany a vystřelil nám tři body. Výhra se nerodila lehce, ale hráči ukázali velký charakter."

Radomír Kapusta, hráč Poličné: „V Halenkově jsme skvělým způsobem vstoupili do utkání. Nejprve nás poslal do vedení v 11. minutě Žniva. Když přidal ve 24. minutě Capil druhou trefu, tak to vypadalo ještě lépe. Poté jsme neuhlídali domácího kanonýra Škrobáka a ten snížil na jednobrankový rozdíl. Ve druhé půli jsme vedení drželi až do 58. minuty, kdy domácí z penalty srovnali. O sedm minut později jsme udělali chybu a zkušený Škrobák toho využil. Odehráli jsme však dobré utkání a nebyli jsme daleko od bodového zisku."

RATIBOŘ - VLACHOVICE 2:1 (1:0)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Hosté k nám přijeli s ofenzívní taktikou a patřil jim také začátek utkání. My jsme ale postupem času srovnali hru a dokázali jsme eliminivat hostující útočníky. Po dvaceti minutách jsme se ujali vedení po brance Mikuly. Hosté spoléhali na standratní situace, které jsme dokázali vždy odvrátit do bezpečí. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem. I ve druhém poločasu se hrála vyrovnaná partie, nám pomohla druhá branka, kterou zaznamenal v 56. minutě opět Josef Mikula. Hosté ale nesložili zbraně a z nařízené penalty Plšek snížil na jednobrankový rozdíl. Těsnou výhru jsme udrželi s vypětím všech sil až do závěrečného hvizdu."

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém měla obě mužstva několik šancí ke skórování. My jsme se v prvním poločase dostali do několika slibných šancí, které ale skončili mimo domácí branku. Do vedení šli tak domácí ve 21. minutě, když se po našem nedůrazu v obraně trefil Mikula. Ve druhém poločase jsme v 56. minutě nedokázali zachytit protiútok domácích a stejný hráč zvýšil na 2:0 pro domácí. Ve zbytku utkání jsme se snažili o vyrovnání, což se nám částečně podařilo v 67. minutě, když po faulu na Dominika Plška byla nařízena penalta. Tu faulovaný proměnil a snížil na 2:1. Víc se nám ale nepodařilo, přestože jsme zahrávali několik rohových kopů a trestňáků a domácí nakonec vítězství uhájili"

BYLNICE - CHORYNĚ 2:0 (2:0)

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „Věděli jsme, že Choryně má výbornou formu, ale že má také v nohách středeční pohárové utkání s Vidči. V úvodu jsme přežili tři šance hostí a jíž v 8. minutě jsme udeřili po dorážce Řeháka. Poté jsme se zatáhli a čekali jsme na brejkové situce. Hosté dokazovali zejména v první půli svoji kvalitu. Do kolen je ale dostala druhá branka v jejich síti, kdy se ve 38. minutě prosadil Sucháček. Druhá půle se odehrávala spíše ve středu hřiště, hosté už nebyli tak aktivní a nedostávalo se jim už tolik sil. Zápas jsme nakonec po výborném týmovém výkonu dotáhli do vítězného konce a s úvodem sezony jsme velice spokojeni."

Josef Landa, hráč Choryně: „V Bylnici jsme dostali lekci z produktivity. My jsme hned v úvodu měli tři dobré příležitosti. Paradoxně se jako první radovali domácí hráči. Chtěli jsme do půle srovnat, ale domácí obrana nám skórovat nedovolila. Navíc jsme inkasovali z nevinné akce domácích ve 38. minutě podruhé. Do šaten jsme tak odcházeli s dvoubrankovým mankem, i když výsledek neodpovídal poměru sil na hřišti. Ve druhé půli jsme se snažili o vstřelení kontaktní branky, domácí ale takticky hru zpomalovali a my jsme se nedostali do tempa. Ve velkém vedru nám ubývalo sil a nakonec jsme odjeli s prázdnou."

PRLOV - JABLŮNKA 3:0 (1:0)

Petr Sláčík, činovník Prlova: „Za úmorného vedra jsme proti oslabenému soupeři měli otěže utkání ve svých rukou. Je škoda, že jsme nedokázali rychleji přidat druhou trefu k brance Sochory z dvacáté minuty. Hosté toho směrem dopředu příliš neukázali. Navíc šli ve 39. minutě do deseti. Přesilovku jsme zužitkovali až sedmnáct minut před koncem. V závěru jsme přidali třetí gól a dokráčeli jsme pak k pohodlné výhře."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Do Prlova jsme odjeli v hodně okleštěné sestavě, neboť z různých příčin nám chybělo několik stabilních hráčů. Proto jsme nemohli pomýšlet na nějaký slušný výsledek. Domácí měli od úvodního hvizdu zápas pod kontrolou a po dvaceti minutách se ujali vedení. My jsme pět minut před koncem první půle přišli o vyloučeného Slováčka. Také druhá půle patřila domácímu týmu. My jsme příznivý stav drželi až do 7. minuty, kdy Prlov přidal druhou trefu. My jsme domácí branku příliš neohrozili. Výsledek pečetil deset minut před koncem opět domácí Sochora."

LUDKOVICE - BRUMOV B 3:0 (2:0)

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „Osobně jsem byl přítomný až na druhý poločas, kvůli studiu trenérské licence. Kluci však první poločas zvládli skvěle, byť hosté měli své šance. Neproměněná penalta nás naštěstí nemusela mrzet. Druhý poločas jsme dle mého pohledu byli klidnější a třetím gólem Peti Suchého jsme zavřeli utkání. Pro nás klíčové body, jak jsem říkal minule, doma budeme silní a chceme mít na podzim dostatek bodů pro klidné jaro."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Utkání v Ludkovicích nám vůbec nesedlo. Domácí na rozdíl od nás, dokázali své příležitosti proměnit. První branku jsme inkasovali po dvaceti minutách. Poté jsme mohli několikrát srovnat. Inkasovali jsme však druhou trefu ve 41. minutě. Ve druhé půli jsme drželi častěji míč na svých kopačkách, ale brankáře domácích jsme nebyli schopni překonat. Dvacet minut před koncem se domácí Suchý trefil potřetí a na zvrat jsme už neměli dostatek fyzických a psychických sil."