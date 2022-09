PŘÍLUKY - HALENKOV 4:4 (0:3)

Jaroslav Brabec, vedoucí Příluk: „Utkání začalo po krátkém dešti, terén byl blátivý a klouzal. Lépe začali hosté, když hned z první jejich akce musel gólman Kopřiva vyrážet míč v tutové šanci. Domácí se snažili o kombinační hru a hosté se spoléhali na brejky. První gól dal Škrobák, který uniknul domácí obraně a bylo to 0:1. Domácí trpělivě kombinovali a vytvořili si postupně asi čtyři šance, kdy míč skákal v malém vápně a ne a ne jej dostat za čáru. Hosté kontrovali brejky a dávali také góly. Do poločasu postupně přidal gól Zádilský a Ondryáš. Domácí mohli litovat neproměněných tutovek a tak skončil poločas hrozivým skóre 0:3.Ihned po změně stran se podařilo prosadit ve vápně opět Škrobákovi a bylo to 0:4. V tu chvíli by na body pro domácí nevsadil nikdo, jedině by se stal zázrak. A on se stal. Paradoxně tento gól naštval domácí natolik, že zapnuli nejvyšší obrátky a zatlačili hosty na jejich půlku. Po krásné kombinaci střílel v 55. min. do prázdné branky Pajtáš – 1:4. O čtyři minuty později byl pískán faul a penalta, ke které se postavil Adamík a bylo sníženo na 2:4. Domácí zvyšovali postupně tlak a naopak hostům ubývalo sil. Nastalo několik sporných situací, včetně dvou ruk hostí ve vápně. Hosté nestíhali a domácí i nadále tlačili co to jenom šlo a vynutili si v 82 min faul a penaltu proměnil opět Adamík – 3:4. Hosté úplně fyzicky odpadli a překvapivě nechávali svou obranu osamocenou, čehož využili domácí, kdy za pouhé dvě minuty se z dvaceti metrů napřáhl Julina a prostřelil vše co míči stálo v cestě a bylo vyrovnáno – 4:4. Kdyby se hrálo ještě 5-10 minut navíc, asi by domácí nakonec překlopili vítězství na svou stranu, ale po tak divokém průběhu byly nakonec oba týmy rádi za remízu."

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Utkání v Přílukách se proměnilo v pěknou přestřelku. My jsme sice vedli po půli o tři branky, ale i domácí měli své příležitosti ke skórování, podržel nás však brankář. Na začátku druhé půle jsme zvýšili na 4:0 a mysleli jsme, že utkání už nějak dohrajeme. Domácí nakopla první branka a na rozdíl první půle, jim to tam začalo padat. Mohli jsme utkání rozhodnout za stavu 4:3, kdy jsme šli tři na jednoho. V hektickém závěru domácí srovnali. Poté se již skore nezměnilo a bod braly asi ke spokojenosti oba dva celky."