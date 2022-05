Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Proti Přílukám se utkání rozhodovalo až v samotném závěru. Soupeř ze Zlínska hrál u nás moc dobře a myslím si, že jdou zaslouženě za záchranou v soutěži. Hosté hráli od 69. minuty bez vyloučeného hráče, ale i v deseti byli nepříjemným protivníkem. Celková remíza by byla asi zasloužená, ale bohužel my máme kanonýra Sováka, který v nastaveném času překlopil misku vah na naši stranu. Bojovali jsme až do závěrečného hvizdu a odměnou nám byly tři body. Diváci tak odcházeli spokojeni, viděli osm branek a závěrečný finiš našeho celku."

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Zápas v Ratiboři měl z obou stran výborné útočné parametry, hrálo se nátlakově a oba týmy se přetahovaly o vedení v zápase. Každý chvilku tahal pilku, bohužel my jsme to měli výrazně těžší, protože rozhodčí Nuc nebyl ochoten pískat oběma týmům rovinu. Utkání by slušela remíza a té jsme v poslední minutě zápasu i dosáhli, ale nebylo nám přáno. Vyloučení našeho hráče místo domácího, posuzování zákroků vůbec, dvakrát neodpískaná penalta proti domácím, jeden sebraný regulérní gól, to se bohužel nedalo vyhrát, i kdybychom se snažili sebevíce. Na jaře jsem neviděl horší výkon rozhodčího, který by tak hrubě ovlivnil zápas. Podali jsme na rozhodčího Nuce vetaci a protest a uvidíme, jak se k tomu komise postaví.“

HOVĚZÍ - JABLŮNKA 3:0 (1:0)

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Důležité utkání v boji o záchranu jsme nakonec zvládli na výbornou. Věděli jsme o kvalitách soupeře a zaměřili jsme se na pozornou obranu. Z té jsme vyráželi k rychlým brejkům. Po jednom z nich se po faulu na Slováčka kopala penalta a Kocurek se nemýlil. Hosté sice působili fotbalovějším dojmem, ale naše obrana odolávala. Druhý poločas jsme hráli velmi trpěli a čekali jsme na svoje příležitosti. Agilní Slováček dvarát pláchl hostující obraně a zápas rozhodl v náš prospěch."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „V Hovězí jsme odehráli zápas , který se nám vůbec nepovedl. Podali jsme snad nejhorší výkon na jaře a neomlouvá nás ani neúčast střelce Horáka. Domácí byli aktivnější a zaslouženě vyhráli. Naše vítězná série bez porážky je tak u konce, teď se musíme dobře připravit na derby s Ratiboří."

KRHOVÁ - HALENKOV 3:2 (2:1)

Alois Bayer, činovník Krhové: „V duelu s Halenkovem jsme museli bezpodmínečně bodovat za tři body. V úvodu se hrála vyrovnaná partie. Jako první se z branky radovali hostující hráči. Za malou chvíli ale bývalý trenér rezervy Valšského Meziříčí René Fröhlich srovnal. Podařilo se nám vstřelit branku do kabiny, kdy se prosadil Škorňa. Ve druhém poločasu se hosté snažili o vyrovnání. Dvacet minut před koncem ale výsledek pojistil Jasoněk a vedli jsme již o dva góly. V nastavení hosté snížili, ale na vyrovnání jim už nezbylo více času. Těsnou výhru bereme všemi deseti a body budeme chtít potvrdit v dalším domácím souboji protin Lidečku."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Utkání v Krhové jsme nakonec nezvládli. Po půlhodině hry nás poslal Jakeš do vedení. Domácí srovnali veteránem Fröhlichem. Do půle jsme ještě jednou inkasovali. Ve druhém poločasu jsme chtěli srovnat, domácí obrana ale odolávala. V 71. minutě jsme dostali třetí branku. Kontaktní gól přišel pozdě a body tak zůstaly v Krhové."

CHORYNĚ - LIDEČKO 3:1 (2:0)

Simon Kocman, trenér Choryně: „V dalším záchranářském duelu s třetím týmem tabulky z Lidečka jsme nakonec uspěli. Vyšel nám začátek zápasu a již po dvou minutách jsme zahrávali penaltu. Z té se Josef Landa nemýlil. O čtvrt hodiny později přidal Pelc druhou trefu. Hosté mají v sestavě velmi šikovné mladé hráče, naštěstí brankář Ječmeň měl opět svůj den. Do šaten jsme tak odcházeli s dvoubrankovým vedením. V úvodu druhého poločasu, ale hosté snížili a nejednou jich bylo plné hřiště. Vysvobozením pro nás byla třetí trefa Josefa Landy. Hosté se ještě snažili zápas zdramatizovat, ale to jsme nedopustili. S kvalitním protivníkem mají tři body pro nás cenu zlata."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Herně to nebylo špatné, a i když jsme v oslavené sestavě s mnoha dorostenci prohráli, dá se na tom výkonu stavět. Domácí dali ze čtyř střel na branku tři branky. Nám dnes zkušenost v sestavě nejvíce chyběla v zakončení, kde jsme nebyli přesní a důrazní. Ráz zápasu určily dvě inkasované branky do 17. minuty. Kdyby Landa dal velkou šanci do šatny, nevím, jak by vypadal druhý poločas. Dali jsme kontaktní branku, ale ta nám paradoxně ublížila. Začali jsme míče jen nakopávat a dostali třetí branku. Naše zakončení nebylo dobré. Další zápas odehrajeme na půdě Krhové."

PROSTŘ. BEČVA - POLIČNÁ 1:0 (1:0)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Utkání s Poličnou bylo poměrně vyrovnané. Hostům patřil úvod, nastřelili tyč a spálili první velkou šanci. Pak jsme začali hrát dobře a udělali tři pěkné akce a jednu Balejík proměnil. Druhý poločas jsme kontrolovali, ale nedokázali navýšit skóre a tak jsme se o vítězství strachovali až do konce. Hosté se u nás představili v dobrém světle a na výhru jsme se hodně nadřeli. V dalším kole hostíme mužstvo z Halenkova."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „U vedoucího týmu tabulky jsme odehráli velmi dobré utkání. V úvodu jsme domácí celek zaskočili. Nejdříve jsme trefili brankovou konstrukci a poté jsme nedali další vyloženou šanci. Po půlhodině hry ale udeřilo na opačné straně, kdy se prosadil domácí Balejík. Ve druhém poločasu jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Své možnosti jsme nevyužili, při šancích domácích nás podržel gólman. Domácí nakonec těsnou výhru uhájili až do závěrečného hvizdu."

SLAVIČÍN B - PRLOV 4:1 (1:0)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Do zápasu vstoupili lépe hosté a dostali se do nebezpečných situací. Poté jsme začali přebírat iniciativu, ale bez vyložených šancí. Ke konci první půle hlavou orazítkoval tyč aktivní Fojtík a pak překrásnou střelou z 35-ti metrů trefil horní roh Zvonkovy svatyně mladičký Staněk a bylo to 1:0. Od počátku druhého dějství jsme soupeře přehrávali a jen díky naší nepřesnosti, jsme dali v utkání jenom čtyři branky. Hosté hrozili protiútoky a jeden využili. Výsledek 4:1 je odpovídající dění na hřišti."

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „Do Slavičína jsme přijeli bez několika zraněných hráčů. V úvodu promarnil velkou šanci Vojtášek. Domácí otevřeli stav utkání ve 26. minutě, kdy nevídanou pumelici předvedl Staněk. Do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým mankem. Ve druhém poločasu jsme brzy inkasovali druhou trefu. Po chybě v obraně jsme inkasovali potřetí. Šanci nám vykřesala branka Vojtáška po hodině hry. Stejný hráč si o chvíli později vylámal zuby na domácím brankáři. a hlavou nedal Sochora. Domácí se ale i nadále dostávali po našich chybách v zadních řadách do šancí a z jedné z nich zvýšili již na tříbrankový rozdíl. Na obrat v utkání jsme už neměli dostatek sil."

DOLNÍ BEČVA - BRUMOV B 6:5 (5:3)

Milan Matula, trenér Dolní Bečva: „Po těsné porážce v Lidečku jsme chtěli doma získat plný počet bodů. Zaspali jsme úvod utkání a hosté nás potrestali první brankou. V 17. minutě jsme ale vyrovnali. Od 25. minuty se zápas změnil na pěknou přestřelku, nám se podařilo vstřelit ještě čtyři branky a hostím dvě. Poločas skončil výsledkem 5:3, když jsme další šance neproměnili. Hosté naopak trestali naše individuální chyby. Ve druhém poločasu hosté snížili a vycítili svoji šanci. Dvacet minut před koncem dokonce srovnali z pokutového kopu, který byl z naší strany zbytečný. Předtím jsme ale mohli několikrát navýšit své vedení, neproměnili jsme ani samostatné nájezdy. V závěru se opět ukázalo pravidlo nedáš - dostaneš. Brumov trefil tyčku a z následné akce Fiurášek rozhodl. V zajímavé bitvě tak zvítězil šťastnější tým. Po velkém dramatu s kvalitním protivníkem a střeleckých hodech nakonec bereme tři body."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Zápas v Dolní Bečvě se zejména v první půli změnil v pěknou přestřelku. Vyšel nám úvod utkání, kdy se prosadil Habanec. Kolem 20. minuty se s brankami roztrhl pytel a nakonec jich diváci do poločasu viděli hned osm. Do šaten jsme ale odcházeli s dvoubrankovým mankem. Druhý poločas jsme dokázali smazat náskok domácího týmu. Nejprvě se trefil střelecky disponovaný Habanec a v 73. minutě srovnal z pokutového kopu zkušený Zvoníček. V závěru jsme dokonce mohli strhnout výhru na svoji stranu, ale trefili jsme jenom brankovou konstrukci. Štěstí se pak pak přiklonilo k domácímu celku, kteří z brejku duel rozhodli ve svůj prospěch. V utkání bez nějakého velkého bránění padlo jedenáct branek, diváci se nenudili, ale my odjíždíme s prázdnou."

