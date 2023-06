PŘÍLUKY - HORNÍ BEČVA 3:1 (2:0)

Patrik Berger, vedoucí Příluk: „Utkání provázel od počátku až do konce déšť. Hosté rozehráli zápas a hned si vytvořili nebezpečnou šanci, ale domácí gólman rybičkou vyrazil do sítě mířící míč. Domácí skórovali hned z protiútoku, kdy načechraný míč poslal do brány hlavou Machalíček - 1:0. Hosté se snažili o vyrovnání, ale již v 10. minutě to bylo 2:0, kdy se dostal před vápnem ke skákavému míči Julina a namířil přesně do horního růžku branky. Hra se pak poněkud zpomalila i kvůli dešti se nešlo pouštět do rychlých akcí, klouzalo to. Do poločasu padl ještě jeden gól - brankář hostů vyrazil prudkou střelu vedle sebe, na míč pak položil ruku a dorážející Machalíček ho poslal do sítě. Rozhodčí nepochopitelně gól neuznal. Hosté měli ještě dvě šance na snížení, ale výborně chytající Michálek byl proti. Po přestávce se hosté snažili o vyrovnání a hned v 46. minutě kopali pokutový kop. Brankář Michálek však střelu vyrazil a stal se hrdinou zápasu. O pár minut později si domácí Machalíček všimnul, že je brankář Třeštík vysunutý na hraně velkého vápna a vyslal kousek za půlkou lob, který přesně zapadnul do sítě - 3:0. Hosté ale sympaticky nerezignovali a pokoušeli se stále útočit a hrát fotbal a po jednom z rohů v 79. minutě snížili Solanským na konečných 3:1."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Utkání v Přílukách se nám nepovedlo. Vyhořeli jsme především v koncovce. Domácí měli rychlý nástup do utkání a již po deseti minutách vedli o dvě branky. Poté jsme mohli několikrát přidat kontaktní branku, to se nám ale nepodařilo. Do šaten jsme šli s dvoubrankovým mankem. Ve druhém poločasu jsme chtěli s výsledkem něco udělat, ale nedokázali jsme proměnit ani pokutový kop. Domácí nás poté trestali třetí trefou. Deset minut před snížil Solanský na dvoubrankový rozdíl. Další branku jsme nepřidali a tři body tak zůstaly v Přílukách."