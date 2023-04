PŘÍLUKY - BRUMOV B 1:3 (1:2)

Jaroslav Brabec, vedoucí Příluk: „Do utkání jsme vstoupili dobře a prvních patnáct miutn hráli na půlce soupeře a tlačili. První gól padl po rohu, kdy míč napálil z voleje domácí Adamík a brankář hostí ho jen vyrazil k Machalíčkovi, který zblízka skóroval na 1:0. Po rozehrání udělala obrana domácích chybu, hosté se dostali do brejku a z úhlu vyrovnali Bartozelem na 1:1. Hra se vyrovnala a začal boj o druhou branku. Hosté se snažili hrát na brejky a jeden jim vyšel v 29. minutě, kdy se opět trefil Bartozel. V druhé půlce se domácí snažili o vyrovnání a Chludil dvakrát střílel do prázdné branky, ale vždy na poslední chvíli hostující obránce z čáry míč vykopl. Nakonec po jednom z brejků zahrávali hosté poněkud spornou penaltu a zvýšili na 3:1. Domácí ještě zkoušeli, co se dalo, ale stav se již nezměnil. Utkání bylo poměrně vyrovnané, měli jsme více šancí jak soupeř, ale ten byl ve srovnání s námi produktivnější a tak body berou hosté."

MISTROVSKÁ KOPANÁ ve Zlínském kraji. Jak si vedl váš tým?

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Před utkáním jsme dávali horko těžko do kupy sestavu, poněvadž A mužstvo hrálo v současné chvíli mistrovské utkání s Nevšovou. Domácí tým šel po patnácti minutách do vedení. O minutu později už ale bylo srovnáno, kdy se prosadil zkušený Olin Bartozel. Spoléhali jsme na brejkové situace a po půlhodině hry přidal Bartozel svoji druhou trefu. Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve druhém poločasu se domácí tým snažil o vyrovnání, ale my jsme dobře kombinovali. Přidali jsme třetí uklidňující branku z pokutového kopu, který proměnil Kocourek. Zápas jsme pak dovedli k důležitému tříbodovému zisku."