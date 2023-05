PŘÍLUKY - CHORYNĚ 4:0 (3:0)

Patrik Berger, činovník Příluk: „Příluky o výsledku utkání rohodly už v prvním poločasu, kdy se dvakrát trefil Machalíček a jednou Julina. Domácí soupeře nepustili do žádných vážnějších situací a proto se odcházelo do kabin za stavu 3:0. Choryně do druhého poločasu přeskupila svoje postaveni v útočných řadách a snažila se dlouhými nákopy zvrátit nepříznivý stav. Ale všechny akce končily na bezchybně hrající obraně Příluk. Pojistka pro domácí přišla ve 49. minutě, kdy se krásnou střelou z úhlu vápna trefil Budín a stanovil tak konečný výsledek utkání. Premiéru za A mužstvo si v domácí brance odbyl teprve patnáctiletý Robert Danev, který udržel čisté konto."

Josef Landa, hráč Choryně: „Na zápas jsme jeli s okleštěnou sestavou, kdy nám chyběli 4 hráči ze základu - bratr Karel, Pelc, Hořelka - ti byli v cizině a brankář Ječmen, vykartovaný z Poličné. Povolali jsme kluky co dříve hrávali a tímto jim děkuju. Do zápasu se nám podařilo vstoupit dobře a vyústili z toho dvě velké šance, bohužel ani jedna tam nespadla. A třebaby to bylo jiné, ale na to se ve fotbale nehraje. Potom po rychlém brejku, přečíslení a centru na Machalíčka se domácí ujali vedení. To domácí nabudilo a šlapali do toho. Měli dobře zmáklý rychlý přechod do útoku a následné centry nebo nahrávky pod sebe, ze kterých dokázali těžit. Po šťastném odraze a dobrém důrazu Machalíčka, kdy jsme se skopli přes balon, který se odráží do samotného úniku na brankáře a domácí tým zvyšuje na 2:0. Do poločasu domácí ještě jednou skórují, kdy až po třetím vytlučeném bloku a našem nedůrazu míč končív bráně. A za předvedenou hru zaslouženě domácí vedení. Chtěli jsme zkusit zvrátit stav zápasu a po poločase do toho šlápnout, k čemu to, že první tři minuty máme tlak, když hned z prvního brejku dostáváme na 4:0. Otevřeli jsme to a hráli vzadu na tři obránce a najednou to šlo, hra se vyrovnala možná jsme i měli více opticky nahoru. Tlačili jsme se do zakončení. Jednou jsme dali i horní tyčku, ale to už na stavu nic nezměnilo. Výsledek asi pro nás krutý, ale nevěšíme hlavu a jede se dál. Dobře zachytal jejich mladý brankář a dobře zvládl zápas i mladý rozhodčí, který byl na zápase sám."