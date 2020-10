Alois Bayer, vedoucí Krhové: „S lídrem tabulky jsme odehráli velmi smolné utkání. Podařilo se nám dát po třinácti minutách úvodní branku. Hosté z nenápadné akce pak srovnali. My jsme pak mohli přidat další tři branky, ale hosty podržel brankář. Ve druhém poločasu jsme mohli strhnout výhru na svoji stranu, což se nám nepodařilo. Štěstí se v závěru přiklonilo k hostím, kteří dvě minuty před koncem rozhodli o své výhře."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Věděli jsme, že nás čeká v Krhové těžké utkání, což se nakonec i potvrdilo. V první půli jsme tahali za kratší konec a děkovat můžeme brankáři Tkadlecovi, který nás hodně podržel. Domácí vsítili rychlou branku, na tu se nám ale podařilo odpovědět a do kabin se odcházelo za nerozhodného stavu. Ve druhém poločasu jsme se zlepšili a byli na hřišti aktivnějším týmem. Pomohl tomu i vítr, kterého jsme teď využívali. Rozuzlení zápasu přišlo až dvě minuty před koncem, kdy nám tři body vystřelil Sucháček. Utkání by asi více slušela remíza, my jsme ale stále na vítězné vlně a přiklonilo se k nám i sportovní štěstí."

Branky: 13. Pastuszek - 19. Šenkeřík, 88. Sucháček.

POLIČNÁ - DOL. BEČVA 4:0 (3:0)

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Zápas s Dolní Bečvou se nám povedl a doufáme, že naše výkony bodou mít stoupající tendenci. První branku jsme dali již v první minutě , kdy se prosadil Jakub Kapusta. Stejný hráč přidal ve 25. minutě svoji druhou branku. Uklidňující třetí gól přidal pět minut před odchodem do šaten Šerý. Hosté se také v prvním dějství dostali ke slovu, své dvě dobré příležitosti neproměnili. Druhý poločas se obraz hry nezměnil. Dolní Bečva hrála v poli velmi dobře, ale kolikrát v zakončení umírala na krásu. Čtvrtá branka padla po hodině hry, kdy se k penaltě postavil Jakub Kapusta a zkompletoval tím hattrick. Do konce utkání se už stav nezměnil. Připisujeme si tak vysokou výhru a další tři body. Pro hosty je ale prohra o čtyři branky hodně krutá."

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečva: „V Poličné jsme nastoupili v silně kombinované sestavě, kdy nám chyběli hned čtyři hráči základní sestavy a také brankář Blabla. To ale náš výkon neomlouvá. Hráči dnes neplnili taktické pokyny a někteří zahráli pod své možnosti a chyběla mi tam i bojovnost. Výhra domácích je tak zasloužená. My jsme své příležitosti neproměnili a to nakonec rozhodlo. Zatím to byl nejslabší zápas za mého působení v Dolní Bečvě. Teď nás čeká v domácím prostředí Prlov a musíme se vrátit zpátky ke své hře."

Branky: 1., 25., 62. (pen.) Kapusta, 40. Šedý.

RATIBOŘ - SLAVIČÍN B 2:4 (0:0)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Do utkání se slavičínskou rezervou jsme nastoupili v nekompletním složení. Přesto jsme si v první půli vytvořili čtyři velmi dobré brankové příležitosti, ale brankář hostí nás vychytal. Druhá půle se nám nevydařila. Hosté nás trestali ze standartních situací a také koplali dvě penalty. Nám se podařilo dát výsledku kosmetickou úpravu až v posledních deseti minutách. Mladé mužstvo Slavičína ukázalo svůj potencionál. O výsledku však rozhodla první půle, kdy jsme nedali své dobré příležitosti."

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „K zápasu do Ratiboře jsme odjížděli s patřičným respektem, neboť jsme věděli o kvalitách domácího týmu. A ten to také v první půli potvrzoval, kdy hrál s větrem v zádech. Hru Ratiboře tvořil zkušený Sviták, který svým spoluhráčům servíroval krásné přihrávky. Nás třikrát skvěle podržel brankář Kuja. Do druhé půle jsme přeskupili sestavu, navíc jsme hráli po větru. Nejdříve Šebák dal branku ze standartní situace. Poté se prosadil mladičký Staněk po další standartce. Další dva zásahy si připsal Fojtů z pokutových kopů. Domácí korigovali výsledek až v závěru zápasu. Mužstvo musím pochválit, na těžkém terénu zápas hráči odjezdili a odměnou jim byl tříbodový zisk. Domácí prohospodařili první dějství, kdy neproměnili šance. Druhá půle byla už v naší režii a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i brankově."

Branky: 79.(pen.), 88. Zubík - 56. Šebák, 62. Staněk, 66.(pen.), 72.(pen.) Fojtů.

BRUMOV B - JABLŮNKA 1:2 NP (0:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „Zápas s Jablůnkou jsme neodehráli podle mých představ. Hrálo se na umělé trávě, která nám příliš neseděla. V prvním poločasu se hrálo bez branek. Nás trápil přechod do útočné fáze a lepší kvalita v zakončení. Hosté se s umělou trávou a jejími rozměry popasovali lépe a byli nám zdatným protivníkem. Bod si určitě zasloužili. Nám se zápas moc nepovedl. V penaltové loterii podržel hosty brankář a tak máme jenom jeden bod. Napravit to můžeme opět za týden, kdy hostíme celek z Krhové."

Zdeněk Mrlina, sekretář Jablůnky: „V Brumově jsme chtěli odčinit nepovedený výsledek v derby s Ratiboří a nakonec se nám to i povedlo. Domácí celek jsme zaskočili aktivní hrou a vytvořili jsme si i více brankových příležitostí. Obrana pracovala na jedničku a v brance chytal spolehlivý Murín. V prvním poločasu se diváci branky nedočkali. Nám vyšel skvěle začátek druhé půle Javorek nás poslal do vedení. Domácí ale o šest minut později z nevinné akce srovnali. Utkání tak dospělo k penaltám. V nich Murín kryl dva pokusy domácích. Z duelu si tak odvážíme dva body a jsme tak spokojeni. Teď nás čeká v domácím prostředí těžký duel s rezervou Slavičína."

Branky: 57. Novák - 51. Javorek.

PRLOV - HOVĚZÍ 0:1 (0:1)

Martin Nikolén, trenér Prlov: „Zápas s Hovězím se nám příliš nepovedl. Skoro celý druhý poločas jsme hráli v desíti, za zabránění gólu rukou byl totiž vyloučen Pavel Šťastný. Při hře v oslabení jsme ale hráli dokonce lépe, než v plném počtu. Hraje se ale na góly. My jsme své šance neproměnili, hosté jednu šanci dali, proto si po zásluze odváží všechny tři body."

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „První poločas přinesl poměrně vyrovnaný boj. Příliš šancí k vidění nebylo. Na nás se poprvé usmálo štěstí po dvaceti minutách hry, kdy se z rohového kopu prosadil kanonýr Zádilský. Do poločasu se už výsledek nezměnil. Důležitý moment přišel ve 47. minutě, kdy hosté hráli rukou. Byla z toho penalta a vyloučení. Pokutový kop jsme však neproměnili. Domácí vycítili šanci a zatlačili nás. My jsme hrozili z brejků, ty jsme ale nedotáhli do konce. V závěru jsme těsnou výhru uhájili a odvážíme si důležité tři body."

Branka: 19. Zádilský.

PROSTŘ. BEČVA - CHORYNĚ 3:2 NP (2:1)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „V duelu s Choryní se opět potvrdilo, že soutěž je nesmírně vyrovnaná. Měli jsme od začátku převahu a dokázali jako první skórovat, soupeř reagoval pěknou akcí a vyrovnal na 1:1. Do půle jsme si pomohli standardní situaci a šli do vedení. Druhou půli jsme měli velkou převahu, ale soupeř z jediné akce vyrovnal. V závěru jsme měli dvě vyložené šance, brankář hostí ale svůj tým podržel. Naštěstí penalty zatím zvládáme a body navíc se v konečném součtu nesmírně hodí."

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Bod z Prostřední Bečvy určitě bereme. V duelu nás podržel brankář Ječmeň. Na šance byl nejspíše lepší domácí celek, ale na ty se nehraje. Navíc sudí uznal domácím branku až na pokyn asistenta rozhodčího, míč ale nebyl za čarou. Po taktickém výkonu jsme zápas zvládli dovést do penaltového rozstřelu. V něm se nám již nedařilo podle představ a tak jsme si odvezli jeden bod."

Branky: 13. Kalod, 37. Vašek - 24. Pelc, 58. Tvrdoň.

LIDEČKO - HALENKOV 1:2 (0:0)

Radek Číž, sekretář Lidečko: „U týmu skončil v týdnu trenér Libor Kubiš, který se přesunul do Valašských Příkaz. V duelu s Halenkovem jsme chtěli bodovat naplno, což se nám nakonec nepodařilo. V první dějství se diváci branky nedočkali. Druhý poločas jsme začali aktivně a zkušený Aleš Číž nás poslal do vedení. Mohli jsme své vedení pojistit, což se ale nestalo. Hostím byl v 75. minutě vyloučen Holec a další hráč se jim zranil. Dvojnásobná přesilovka nám ale spíše uškodila. Hosté nejdříve srovnali Kašparem ze standartní situace. Stejná situace se opakovala jako přes kopírák minutu před koncem a Kašpar se znovu nemýlil. Nám jen zůstaly oči pro pláč, z dobře rozehraného duelu odcházíme s prázdnou."

Ondřej Machálek, trenér Halenkov: „Oba celky si v tomto duelu uvědomovaly důležitost tohoto zápasu. V první půli se hrálo víceméně mezi šestnáctkami a těžší terén komplikoval kvalitnější kombinaci. Jako první však udeřili domácí a po pěti minutách druhé půle se ujali vedení. Přečkali jsme další šance domácích. V závěru jsme přišli o dva hráče. Mužstvo se však semklo a příkladně bojovalo. Odměnou mu bylo vyrovnání z trestného kopu, kdy se trefil Kašpar. Stejný hráč rozhodl v samotném závěru o naší výhře, kdy se prosadil z úhlu opět střelou z trestného kopu. I v devíti jsme dokázali vydolovat v Lidečku tři body, které mají pro nás cenu zlata."

Branky: 50. Číž - 80., 89. Kašpar.

1. Bylnice 8 7 0 0 1 30:11 21

2. Slavičín B 8 6 0 0 2 22:15 18

3. Brumov B 8 4 1 1 2 26:12 15

4. Dol. Bečva 8 4 0 2 2 17:13 14

5. Prostř. Bečva 8 2 3 1 2 19:16 13

6. Poličná 8 3 2 0 3 11:11 13

7. Ratiboř 8 4 0 0 4 19:18 12

8. Choryně 8 2 2 2 2 12:13 12

9. Jablůnka 8 2 2 1 3 14:21 11

10. Prlov 8 2 0 3 3 8:10 9

11. Krhová 8 2 1 1 4 15:20 9

12. Halenkov 8 2 1 1 4 15:25 9

13. Hovězí 8 2 0 2 4 9:20 8

14. Lidečko 8 0 2 0 6 10:22 4