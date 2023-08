/PETR KOSEČEK/ AKTZUALIZUJEME/ Fotbalisté Poličné nastříleli ve 4. kole I. B třídy skupiny A Bylničanům pět branek a posílený Halenkov si otevřel v Jablůnce střelnici. Ratiboř o víkendu loupila v Choryni, kdy souboj přinesl tři penalty a dvě červené karty, Lužkovice ve druhé půli otočily duel s Prlovem a Ludkovice v domácím prostředí rozebraly nováčka z Byniny. Horní Bečva před zraky 300 fanoušků zdolala Kelč. Rezerva Brumova se již v pátek rozešla s Vlachovicemi smírně.

Fotbalisté Kelče (ve žlutém) v Horní Bečvě po přestávce neudrželi vedení a padli. | Foto: pro Deník/Pavel Hrdlička

BRUMOV B - VLACHOVICE 2:2 (1:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Místní derby přineslo vyrovnaný souboj a také čtyři branky. Po brance Machače z osmé minuty jsme mohli své vedení i navýšit. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem. Začátek druhé půle nás zastihl v nedbalkách a hosté po našich chybách výsledek otočili. Vyrovnání přišlo z kopačky Fojtíka v 65. minutě. Poté mohly oba celky strhnout výhru na svoji stranu a utkání tak skončilo dělbou bodů. Zajímavé utkání přineslo solidní fotbal a celková remíza je nejspíše spravedlivá."

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „V Brumově jsme už potřebovali bodovat, poněvadž naše postavení v tabulce není lichotivé. V první půli jsme působili ospalým dojmem a podepsala se na nás branka z osmé minuty. Do půle jsme se hledali a za pouze jednu obdrženou branku můžeme děkovat našemu brankáři, neboť domácí si vytvořili další šance. Do druhé půle jsme udělali změny v sestavě a ovoce to přineslo již po dvou minutách, kdy Bartoš srovnal. Aby toho nebylo málo, tak zanedlouho Hověžák překlopil vývoj zápasu na naši stranu. Mohli jsme pak přidat třetí branku. Nedáš - dostaneš se potvrdilo i tentokrát a domácí vyrovnali. Poté se bojovalo až do závěrečného hvizdu. Nakonec se urodila zasloužená remíza, při lepším zakončení, jsme mohli i vyhrát."

CHORYNĚ - RATIBOŘ 2:3 (1:1)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Na horké půdě v Choryni jsme v závěru doslova vydolovali tři body. Zejména v první půli jsme ale byli ale lepším týmem a po zásluze jsme se ujali v 17. minutě Janem Matulou vedení. Po půlhodině hry domácí z penalty ale srovnali. Z dalších brejkových příležitostí se nám pak skórovat nepodařilo a do kabin se šlo za stavu 1:1. Ve druhé půli jsme kopali penaltu a Daněk ji proměnil. Domácí nás poté zatlačili a z tlaku vyústila deset minut penalta pro domácí. Tu proměnili. Poslední slovo však měl rychlonohý Jan Mikula, který nám sedm minut před koncem vystřelil tři body. V závěru jsme cennou výhru udrželi."

POLIČNÁ - BYLNICE 5:0 (3:0)

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „V souboji s Bylnicí jsme už museli bodovat naplno. Provedli jsme změny v sestavě a to se nám nakonec i vyplatilo. Především ex-obránce Bártek byl na hrotu velmi aktivní. Poprvé se prosadil již v 7. minutě. Po čtvrt hodině hry přidal druhou branku. Hosté se snažili s nepříznivým stavem něco udělat, ale po půlhodině hry se trefil Šedý a vedli jsme již o tři branky. Ve druhém poločasu se hosté zaměřili na obranu, přesto ještě v poslední desetiminutovce dvakrát inkasovali. Vysoké vítězství je naprosto zasloužené."

JABLŮNKA - HALENKOV 0:5 (0:4)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Zápas s Halenkovem se nám vůbec nepovedl. Již po sedmnácti minutách jsme prohrávali o dvě branky. Do půle jsme vyrobili další chyby a hosté ještě dvakrát udeřili. Ve druhé půli se hra již opticky srovnala, přesto hosté přidali ještě jednu branku. V první půli nám dali hosté lekci z produktivity a to rozhodlo."

Petr Uherek, trenér Halenkova: „Na půdě Jablůnky jsme zejména v první půli podali skvělý výkon a domácí tým jsme přehrávali. Svoji dominanci jsme potvrdili čtyřmi brankami. Vše odstartoval již ve 3- minutě kanonýr škrobák. V 17. minutě dal druhou branku Šulák. V závěru první půle jsme ještě dvakrát udeřili. Ve 41. minutě se prosadil Ondryáš a zanedlouho přidal svoji dvou branku Šulák. Ve druhé půli se už prosadil pouze Zádilský. Mohli jsme tak prostřídat sestavu mladými hráči. Udrželi jsme navíc čisté konto. Odjíždíme s výborným výsledkem a potěšila mne i předvedená hra."

LUŽKOVICE - PRLOV 3:1 (0:1)

HORNÍ BEČVA - KELČ 3:1 (0:1)

LUDKOVICE - BYNINA 4:1 (1:1)

