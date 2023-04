CHORYNĚ - BRUMOV B 3:2 (0:1)

Josef Landa, trenér Choryně: „Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a do páté minuty jsme měli tři tutovky, kdy jsme neproměnili samostatný únik, následně prázdnou bránu a centr. Zahozene šance o to víc boleli že jsme dostali soupeře do hry a on postupně převzal iniciativu v zapase. A od 10. minuty jsme vypadli ze hry, všude byli o krok pomalejší a daleko od sebe. Celých 50 minut v zápase byl soupeř lepší. Hodně starostí nám dělala jejich posila do útoku z áčka který si dobře uměl pokrýt balón. Po mé chybě a špatném odkopu jsem soupeři daroval gól, kdy po dvou odrazech skórovali za bezmocného brankáře Konvičného. Do konce poločasu si soupeř vytvořil několik šancí, naštěstí je buď nedali nebo špatně vyhodnotili.

Druhý poločas jsme chtěli zlepšit, ale tak jak jsme skončili, tak jsme pokracovali. V 55. minutě jsme hru chtěli oživit dvojtym střídáním, kdy jsme poslali do útoku Pavla Tvrdoně a Pelce. Naší hře to pomohlo, ale bohužel po samotném úniku soupeř zvýšil na 2:0. Zdravě jsme se naštvali a zatlačili soupeře na jeho půlku a v 76. minutě po centru Ječmena na Tvrdoně a ten do protipohybu gólmana snižuje na 2:1. Soupeř mohl z brejku odskočit na 3:1 ale neproměnil a tak ze závaru v jejich pokutovém území, kdy natřikrát neodkopli balon, se odrazil míč na Josefa Landu a jejich hráč ho stáhl a po druhé žluté dostal červenou. Penaltu Landa proměnil a stav byl 2:2. Ožili jsme, chtěli vyhrát a v třetí nastavené minutě po dlouhém autu Jiřího Landy na Karla Landu, který hlavičkoval nad sebe a Josef Landa posílá hlavou na Pavla Tvrdoně, který otáčí na 3:2. Pro nás ubojované vítězství, ale o to víc cennější."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Dobře rozehrané utkání jsme nakonec nezvládli, přitom ještě čtvrt hodiny před koncem jsme vedli o dvě branky. V první půli jsme byli více na míči a svoji převahu jsme zúročili jednou brankou Vaňka. Do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve druhé půli jsme kontrolovali hru a Holba naše vedení navýšil. Poté však přišel náš výpadek, domácí dali kontaktní branku. Osm minut před koncem přišlo vyrovnání domácího celku, navíc jsme přišli o vyloučeného Nováka. Ve třetí minutě nastavení jsme dostali třetí branku a odjeli jsme s prázdnou. I takový je fotbal."