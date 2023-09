Donesl slivovici a pak Slavičínu lapil vítězství. Jak si premiéru Macháč užil?

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „Před utkáním jsme řešili absence v sestavě, navíc brankář Patrik Macháč jel pomoci diviznímu Slavičínu do Nového Jičína. Vyšel nám úvod utkání a již po šesti minutách jsme se ujali zasluhou Machače vedení. Domácí ale našli rychlou odpověď ve 14. minutě Žnivou srovnali. Vedení nám vrátil ve 26. minutě Bartoš. Ale o čtyři minuty později bylo opět srovnáno zasluhou střelecky disponovaného Žnivy. Druhá půle měla vyrovnaný průběh. Klíčový moment duelu přišel po hodině hry, kdy jsme nedokázali zastavit pronikajícího hostujícího hráče a byla z toho penalta. Tu Kapusta proměnil a poprvé jsme v duelu prohrávali. V závěru jsme hráli už vabynk, domácí nám do otevřené obrany přidali čtvrtou branku. Utkání jsme tak nezvládli a v dalším kole musíme s Jablůnkou bodovat naplno."

JABLŮNKA - RATIBOŘ 2:2 (0:0)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „První půle přinesla spíše taktickou bitvu a nikdo nechtěl udělat nějakou chybu. Do šaten se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Druhá půle přinesla více vzruchu. Hosté šli kanonýrem Sovákem do vedení, zanedlouho po rohovém kopu Hlinšťák srovnal. Pak mohli hosté několikrát vstřelit branku, ale stálo při nás štěstí. V závěru přeci jen hosté dostali míč do sítě. Poslední slovo měl však Horák a vystřelil nám jeden bod. Remíza odpovídá dění na hřišti."

I. A třída – sk. A: hattrick Jan Ostřanského sťal Horní Lideč

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Derby v Jablůnce jsme mohli vyhrát, doplatili jsme však na střeleckou nemohoucnost. První půle příliš šancí nepřinesla, my jsme byli více na míči. Druhá půle byla už o něčem jiném. Sovák nás poslal do vedení, ale domácí vzápětí srovnali. Pak jsme nedali několik šancí, kdy domácí míč vykopávali z prázdné branky. V 89. minutě se prosadil Mikula, ale vedení trvalo pouhou minutu, kdy domácí vyrovnali po faulu na našeho hráče. Závěr přinesl hodně emocí, bod je podle průběhu utkání pro náás málo."

BYNINA - KELČ 3:3 (1:2)

David Kelnar, trenér Byniny: „Podařil se nám začátek zápasu a z našeho tlaku padla úvodní branka, když se po jedenácti minutách po dlouhém autu prosadil Navrátil. Hosté se ale postupně dostali do hry a po utěšené sřele Pavlištíka ve 34. minutě srovnali. Aby toho nebylo málo, tak se ještě tři minuty před pauzou znovu prosadili z kopačky Vraje. Ve druhé půli jsme si vytvořili tlak a branka byla na spadnutí. Srovnat se nám podařilo až v 76. minutě Kucharčíkem. O čtyři minuty později šli hosté do deseti. Poté jsme neuhlídali Jiříčka a rázem jsme prohrávali. Vrhli jsme všechny síly do útoku a v závěru zaslouženě srovnali zásluhou Barteckého. V nastaveném času viděl ještě červenou kartu náš Štefek."

Krajský přebor: Bystřice po sérii nezdarů konečně vyhrála

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „O výhru jsme přišli až v samotném závěru, což je určitě škoda. Na hřišti menších rozměrů jsme tomu všemu museli přizpůsobit naši hru a v první půli se nám to i dařilo. Domácí po celé utkání spoléhali především na standartní situace, které mají velmi dobře nacvičené. Do poločasu jsme zápas otočili. Ve druhé půli jsme upusttili od aktivní hry a domácí vyrovnali. Po vyloučení Škařupy jsme dohrávali v deseti, přesto nás poslal kanonýr Jiříček v 83. minutě do vedení. Domácí však přesilovku dokázali v samotném závěru využít a utkání ještě zremizovat."

BRUMOV B - CHORYNĚ 1:1 (0:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „K utkání jsme nastoupil s omlazeným kádrem, neboť A mužstvo hrálo své odpolední utkání v nedaleké Štítné nad Vláří. Zápas s Choryní přinesl vyrovnaný průběh s několika šancemi na obou stranách. V první půli se diváci branky nedočkali. Druhý poločas to bylo podobné, oba celky si vytvořily pár příležitostí ke skórování. Po hodině hry jsme se ujali po brance Samiece vedení. To mělo krátké trvání, neboť hosté po třech minutách srovnali. V závěru jsme hosty přitlačili, ale kýžené vítězné branky jsme se nedočkali. Nakonec bod v této sestavě bereme."

Josef Landa, hráč Choryně: „Do zápasu jsme jeli ještě více osekání než naposled do Vlachovic. O to víc jsme byli nahecovaní. Změnili jsme rozestavení, aby jsme zabraňovali domácím nás zatlačit a přečíslovat a to se dokonale povedlo. Ze začátku jsme přežili dvě nebezpečná zakončení , s kterými si Ječmen poradil a když už mu jedna ze střel vypadla ,tak se mi povedlo obětavě střelu před čárou vytecovat na roh. Od tohoto momentu jsme domácí k výraznější šance do poločasu nepustili. Za to my jsme několikrát zahrozili a nebezpečné obstřelovali domácí bránu. Jednou jim pomohla horní tyč a jednou Vedralovi s Tvrdoněm po pěkném balonu za obranu chyběla bota o dvě čísla větší ke skórování.

Divizní Baťov těsně padl na půdě HFK a přišel nejen o body. Co se stalo?

Druhá půle začala stejně, kdy jsme sérii nebezpečných centrů a rohů ohrožovali domácí branku, kýžený gól se vstřelit nepodařilo. A naopak jsme 2x za celý zápas propadli, ale i to domácím stačilo na skórování. Poprvé jsme měli ještě štěstí, kdy na zadní tyči ve skluzu domácí útočník nedosáhl, vše ale napravil o chvíli později Samiec, který dobře využil nezajištěné obrany, dvakrát se uvolnil a tečovanou střelou přes stopera posílá domácí do vedení. Nám se naštěstí podařilo srovnat během tří minut, kdy se mi podařilo špičkou kopačky ve skluzu zastavit pokus o uvolnění do brejku, kdy se míč odráží k Oravovi a ten přihrává Pelcovi, ktery nádherně udržel balon a skvělým uvolněním srovnává na 1:1 . Potom se ještě jednou zaskvěl brankář Ječmeň, kdy chytil křížnou střelu k tyči. Na druhé straně chybělo Tvrdoňovi po krásném uvolnění a střele snad 20 čísel, aby míč zapadl do šibenice. Zhruba od 80. minuty některým postupně docházeli síly a už to bylo těžké, posledních 5 minut jsme se už vyloženě bránili ale domácí si už nic vážného nevytvořili. Za tým můžu říct, že jsme zápas odmakali a je to skvělá vzpruha po nepovedeném zápase ve Vlachovicich, při troše štěstí mohli být body tři ale i ten jeden bereme."

LUŽKOVICE - BYLNICE 5:1 (3:0)

Tomáš Mičola, činovník Lužkovic: „V dnešním horkém počasí jsme chtěli potvrdit výhru z venku, proti nám nastoupil soupeř z Bylnice. Konečně se nám navíc podařilo i trošku naplnit střídačku, oproti soupeři, který dojel ve lidech a dokonce s dvěma dorostenci. V prvním poločase jsme museli být spokojení především s výsledkem, kdy jsme postupně dali tři góly a to v závěru jsme ještě stihli zahodit další dvě stoprocentní tutovky. Celý poločas byl však rozháraný a příliš hezký fotbal nenabídl. V druhém poločase jsme brzy opět skórovali a o výsledku bylo prakticky rozhodnuto. Drželi jsme konečně balón na noze a postupně prostřídali. První kaňkou na zápase je zbytečný inkasovaný jeden gól, který pramenil z příliš velkého uspokojení a nedohrání soupeře na lajně. A druhou kaňkou je zranění našeho stabilního hráče. Uvidíme jestli se dá na příští týden dohromady a kolik posbírám opět omluvenek na víkend."

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „Do Lužkovic jsme přijeli v hodně kombinované sestavě. Venkovní utkání a složení sestavy je vždy pro nás hodně komplikované. Domácí tým již do poločasu vstřelil tři branky. Domácí v úvodu druhé půle přidali čtvrtou trefu a bylo po utkání. Pak dal Fojtík náš čestný úspěch, ale to bylo z naší strany vše. Domácí Holík pak zkompletoval hatriick a odjeli jsme s debaklem. Musíme se tak připravit pořádně na domácí utkání, kdy hostíme lídra tabulky z Horní Bečvy."

HORNÍ BEČVA - HALENKOV 2:2 (2:0)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „V duelu s Halenkovem jsme ztratili dva body. Měli jsme raketový vstup do utkání a v deváté minutě jsme už vedli o dvě branky. Nejprve se prosadil Zetocha a po něm Třeštík. Několikrát jsme mohli své vedení navýšit, neproměnili jsme ani pokutový kop. Hosté toho směrem dopředu moc nepředvedli. Druhá půla byla podobná, zahazovali jsme šance jako na běžícím pásu. A přišel trest v podobě vlastní branky. Aby toho nebylo málo, tak Škrobák v 77. minutě srovnal. Ani v závěru se nám nepodařilo vstřelit vítěznou branku a tak Csaplárova past opět sklapla. Ale šancí jsme si vytvořili na tři utkání, tentokrát nás koncovka zradila."

Petr Uherek, trenér Halenkova: „Domácí vstoupili do utkání dvěmi rychlými brankami a vytvořili si i další příležitosti. Nás držel nad vodou brankář Trlica. Zlomový okamžik byla penalta, kterou Trlica domácímu Zetochovi lapil. Poté jsme se i my dostali ke slovu. Domácí si dali vlastní branku. Navíc třináct minut před koncem Škrobák vyrovnal. Po pravdě řečeno, je pro nás trošku šťastným, neboť domácí nás přehrávali, ale ve druhé půli jsme utkání odbojovali. Horní Bečva ale ukázala, proč je na čele soutěže, má výborné mužstvo."

LUDKOVICE - PRLOV 1:4 (1:3)

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „„Po dlouhé době jsme na domácím hřišti výsledkově propadli, nicméně o nějakou demolici ze strany hostů se určitě nejednalo. Suma sumárum hosté uhráli u nás to, co bychom chtěli venku hrát my - čili ze čtyř pološancí nebo hrubých chyb udělat čtyři góly. Hned v úvodu hloupě darovaná penalta, na kterou jsme naštěstí okamžitě zareagovali. Poté však co naše spálená obří šance, z protiútoku chyba v obraně a soupeřův gól. Tak to pokračovalo až do stavu 1:4, kdy čtvrtý gól zavěsil Sochora exkluzivně, s tím už se poté psychicky ani fyzicky nedá nic dělat. Naši fanoušci si na to bohužel za poslední léta zvykli - místo 4:1 pohodové výhry, tak 1:4 prohra. Takový je fotbal. Soutěž je dle mého pohledu zatím vyrovnaná, nikdo extrémně nevyčnívá, každý zápas lze získat tři body."

Petr Sláčík, činovník Prlova: „Utkání v Ludkovicích nám vyšlo především střelecky nad očekávání. Také domácí celek si vytvořil řadu příležitostí, ale brankář Zvonek měl svůj den. I když jsme rychle prohrávali, dokázali jsme najít odpověď. Navíc do půle se trefili ještě Sochora s Františákem a do šaten jsme ocházeli s dvoubrankovým náskokem. Ten ještě navýšil po čtyřech minutách druhého dějství svojí další trefou Sochora. Náskok jsme i díky Zvonkovi udrželi až do konce. Výše prohry je pro domácí tým krutá, ale i takový je fotbal. My jsme v kombinované sestavě zápas zvládli a výhru budeme chtít potvrdit v domácím duelu s Byninou."