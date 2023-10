Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „V úvodu utkání jsme neproměnili tři vyložené šance, především ty Bartošovy doslova volaly po brance. Hosté vytěžili z minima maximum. Ze dvou standartních situací se jim podařilo Barteckým poměrně lacino skórovat. Do půle z penalty Kudela snížil na jednobrankový rozdíl, ale hosté tři minuty před ukončením první půle skórovali potřetí. Ve druhé půli jsme čekali na kontaktní branku až do 73. minuty, kdy Kudela proměnil penaltu i podruhé. V hektickém závěru jsme dokázali Plškem srovnat. Zápas se lámal v prvních dvaceti minutách, kdy jsme nedali šance a hostím se po našich chybách podařilo jít do dvoubrankového vedení."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V Halenkově jsme odehráli poměrně slušné utkání a tomu by více slušela remíza. S omlazeným týmem jsme domácímu celku statečně vzdorovali. Eliminovali jsme domácího tvůrce hry Šuláka. V první půli jsme domácí k ničemu nepustili. Navíc jsme nastřelili brankovou konstrukci, kdy míč se po lajně vykutálel ven branky. Ale ve 44. minutě jsme jednou neuhlídali domácího střelce Škrobáka a domácí šli do šaten s jednobrankovým náskokem. Ve druhé půli jsme chtěli srovnat, ale domácí obrana pracovala spolehlivě. Po zranění našeho hráče jsme pak dohrávali v deseti a na vyrovnání jsme už neměli ani dostatek sil. Hráči ale bojovali, rozhodla jediná situace a střelecká potence Škrobáka. Přesto jsem i přes prohru s výkonem mých svěřenců naprosto spokojený."

Petr Uherek, trenér Halenkova: „Mladý tým Brumova se u nás představil ve velmi dobrém světle a na výhru jsme se hodně nadřeli. V první půli jsme se trošku hledali, vysvobození přišlo z kopačky kanonýra Škrobáka minutu před odchodem do šaten. Ve druhém poločasu už to bylo z naší strany lepší, vedení nás uklidnilo. Nakonec jsme dokráčeli k jednobrankové výhře, za kterou jsme rádi."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Důležité utkání jsme nakonec vůbec nezvládli. Hosté nám dali lekci z produktivity. První branku jsme inkasovali již po pěti minutách. Míka pak z penalty srovnal. Ve 24. minutě jsme udělali chybu a hosté si vzali vedení nazpět. Do půle jsme mohli srovnat, ale nabízené příležitosti jsme neproměnili. Ve druhé půli jsme se snažili o vyrovnání, to se nám nepodařilo. Hosté čtvrt hodiny před koncem udeřili potřetí. V závěru hosté ještě vstřelili čtvrtou branku."

David Kelnar, trenér Byniny: „Věděli jsme, že ve Vlachovicích nás čeká hodně těžké utkání, což se i potvrdilo. V úvodu jsme přežili tři obrovské šance domácích. Poté se dostal ke slovu Bartecký a ze standardní situace se nemýlil. O deset minut později znovu Bartecký zopakoval přímý kop a zaskočil domácího brankáře. Domácí pak z velmi přísného z pokutového kopu snížili na jednobrankový rozdíl. Poslední slovo v první půli ale měl Kuchařík, který tři minuty před koncem nám vrátil dvoubrankové vedení. Ve druhé půli jsme dlouho drželi nadějný náskok. V 73. minutě ale domácí zahrávali druhou velmi přísnou penaltu a opět se nemýlili. Deset minut před koncem Vlachovice dokonce srovnaly, kdy předtím byl faulován náš hráč. V hektickém závěru se již skóre neměnilo. Sudí Měšťánek nenastavil ani minutu, když se dobrých patnáct minut nehrálo. Neviděl ani plivnutí na našeho hráče. Nerad kritizuji rozhodčí, ale tentokrát byl zápas veden tendenčně ve prospěch domácího týmu a obě nařízené penalty proti nám byly velmi diskutabilní. Z dobře rozehraného zápasu tak bereme pouze jeden bod."

POLIČNÁ - H. BEČVA 0:3 (0:1)

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „V posledních utkáních se potýkáme s řadou zranění a po tomto utkání nám k tomu přibyli další dva hráči. V úvodu byli hosté více na míči, ale své možnosti nedokázali zužitkovat. Hosté poprvé udeřili v závěru prvního poločasu, kdy se krásně trefil Ondruch. Ve druhém poločasu hosté prostřídali a dokázali nakonec v samotném závěru výsledek ještě navýšit. Nám už v závěru docházeli síly, v okleštěné sestavu jsme proti kvalitnímu celku hostí neměli."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Zápas v Poličné jsme nakonec zvládli, i když jsme si branky vždy schovali na závěr obou poločasů. V první půli jsme měli převahu, nabídnuté možnosti jsme ale neproměnili. Vysvobození přinesla až utěšená střela Ondrucha ve 44. minutě a do šaten jsme šli s jednobrankovým náskokem, který mohl být i vyšší. Ve druhé půli jsme kontrolovali vývoj hry, domácí se dostali jen k několika standartním situacím. Výhru jsme pečetili v samotném závěru, v 85. minutě přidal druhou branku Zetocha a definitivní podobu výsledku dal minutu před koncem Solanský. Utkání jsme měli ve své režii a zaslouženě bereme tři body."

CHORYNĚ - LUDKOVICE 4:1 (2:1)

Josef Landa, hráč Choryně: „Věděli jsme, že k nám dorazil první tým tabulky a po informování se jsme věděli, co budou hrát. Chtěli jsme vyhrát, tak jsme k zápasu i přistoupili že jsme věděli, že musíme hrát do nohy a vyvarovat se nakopávání. A trošku nám usnadnilo práci v obraně ,že jim chyběl vysoký útočník, který měl sklepávat balony, ale mohli se s tím poprat lépe. Šlo vidět, že byli zvyklí hrát nakopávané balony na útočníka, který je posouvá na dva rychlé krajní hráče. Ludkovicim chybělo dostoupení útoku záložníky, takže směrem dopředu nebyli tak nebezpeční. Zápas byl soubojově tvrdý, ale řekl bych, že to bylo na obě strany stejně, mrzí mě nešťastné zranění jejich hráče, kterému náš hráč nechtě šlápl na ruku, když dopadal na zem a přejeme mu brzké uzdravení. Ujali jsme se vedení, kdy po faulu na Vedrala proměnil penaltu Bartošík. Hosté pak dvakrát zahrozili, jednou po naší chybě, kdy Bartošík neudržel stabilitu na terénu v brankovišti, naštěstí se včas vrátil na nohy a ve skluzu míč odehrál před hráčem, který by uklízel do prázdné branky. Po druhé fantasticky na čáře zakročil Ječmen, kdy lapil bezprostřední hlavičku z rohového kopu. Měli jsme více ze hry a odměnou nám byla druhá branka po odraženém balonu, kdy pohodlně hlavou skóroval Pelc. V poslední minutě jsme si nechali dát hloupou branku po rohu, kdy po vyhrané hlavičce nedostoupíme střílejícího hráče a ten snižuje na 2:1.

Druhý poločas hosté hrozili rychlými brejky, ale vyloženou příležitost neměli a my se uklidnili po krásném třetím gólu, kdy centr s přímého kopu Bartošík posílá na mne, já z jedné vracím na zadní tyč a Vedral prudkou hlavičkou skóruje. Stejné měřítko snesla i čtvrtá branka, kdy po ťukesu pěti hráčů na jeden dotek vzniká situace, kdy Pavel tvrdoň zcela osamocený uklízí do prázdné branky. Určitě šlo poznat, že Ludkovicim chyběl důležitý hráč a že nejsou zvyklí na tak velké hřiště a postupně ve druhé půlce fyzicky odešli. Nás čeká teď opačný případ, kdy hrajeme v sousední Bynině na malém hřišti a budeme se s tím muset popasovat."

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „V Choryni jsme zaslouženě prohráli, ale žádné drama z toho neděláme. Přijeli jsme v okleštěné sestavě, udělali dvě hrubky a snadno prohrávali. Ani snížení do kabin nepomohlo, domácí byli hladovější. S fotbalem to společného moc nemělo nejen kvůli terénu a celkové atmosféře, podpořené výkonem rozhodčího Dorůška. Odehráli jsme to se ctí a nyní už se soustředíme na úspěšné zavření celkově povedeného podzimu."

BYLNICE - PRLOV 3:2 (1:1)

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „V souboji s Prlovem jsme po několika porážkách chtěli bodovat už naplno. Začátek utkání ale patřil hostím a ti šli po třinácti minutách do vedení. Ve 28. minutě mne sudí za jeho kritiku poslal po červené kartě na tribunu. Srovnat se nám podařilo po půlhodině, kdy si hosté vstřelili branku sami. Do šaten se tak šlo za stavu 1:1. Ve druhém poločasu mohly oba celky vstřelit branku, podařilo se to až v 66. minutě Hudečkovi. O deset minut později přidal Makovec třetí trefu a to už bylo pro nás velmi nadějné. Komplikace přišla v 81. minutě, kdy Sochora snížil na 3:2. Cennou výhru jsme si už vzít nenechali a získali jsme důležité tři body."

Petr Sláčík, činovník Prlova: „Utkání v Bylnici jsme dobře rozehráli a ve 13. minutě nás poslal Juráň do vedení. Příznivý stav jsme drželi až do 31. minuty, kdy jsme si dali vlastní branku. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu. Ve druhém poločasu chtěly oba celky vstřelit druhou branku, podařilo se to domácím po sporném ofsajdovém postavení. Ztratili jsme koncentraci a domácí skórovali potřetí. Deset minut před koncem nám vykřesal naději Sochora. Vyrovnat se nám ale už nepodařilo."