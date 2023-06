PŘÍLUKY - LIDEČKO 0:4 (0:3)

Jaroslav Brabec, činovník Příluk: „Poslední utkání sezóny se hrálo za krásného počasí. My jsme bohužel měli sestavu bez tří opor a museli jsme sáhnout do rezervy. Soupeř z Lidečka přijel s mladým, technicky vyzrálým a běhavým týmem. Hra byla vyrovnaná snad je do prvního gólu Lidečka, který vstřelil po přímém kopu F. Fusek. Za pár minut stejný hráč navýšil a před koncem poločasu po dorážce Graguláka to bylo 0:3. Bohužel jsme se v této sestavě soupeři nemohli rovnat, hra nám ve slátané sestavě vůbec nešla. Lidečko tak zaslouženě vyhrálo a má ještě šanci na možný postup do A třídy. Co se týká našeho výkonu, musí se vedení klubu zamyslet nad posilami pro další sezonu, abychom mohli v krajské soutěži hrát důstojnou roli."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Před utkáním jsme řešili problémy se složením mužstva, ale stejně podobně na tom byli v závěru sezony i domácí. Těsně před utkáním jsme navíc přišli o kanonýra Aleše Číže. Toho ale dokonale zastoupil Fusek, který odehrál životní zápas. Dal tři banky a na hřišti byl k neudržení. O výhře v Přílukách jsme rozhodli již do půle, kterou jsme vyhráli o tři branky. Ve druhé půli jsme kontrolovali hru a přidali jsme ještě jednu branku. Stále tak živíme šanci na postup do 1. A třídy z 2. místa, což byl před tímto zápasem náš cíl. Uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne."