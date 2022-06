Josef Toman, činovník Halenkova: „S třetím celkem tabulky jsme uhráli jeden bod, ale stálo nás to hodně sil. Hosté disponují mladým a běhavým mužstvem, naštěstí byli v zakončení nepřesní. Na úvodní trefu Graguláka jsme ještě do poločasu dokázali zareagovat Zádilským, který využil zaváhání hostujícígho hráče. Ve druhé půli již branka nepadla. Cenný bod s kvalitním soupeřem určitě bereme. Navíc po zaváhání Krhové s brumovskou rezervou máme jistotu záchrany."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Chtěli jsme v Halenkově vyhrát, ale už víme, že i když vezeme plusový bod z venku, tak budeme definitivně třetí. Šli jsme do vedení po pěkné akci, kdy se prosadil Gargulák. Ale pak zbytečně kličkoval v obraně náš předstoper, byl obrán o míč a bylo srovnáno na 1:1, kdy se prosadil kanonýr domácích Zádilský. Ve druhém poločase to bylo hodně rozkouskované, přerušované – spíše se nehrálo než hrálo. Nebyli jsme dost trpěliví a neměli jsme ani závěrečný tlak. V duelu se tak urodila konečná remíza. Sezónu zakončíme na půdě brumovské rezervy."

KRHOVÁ - BRUMOV B 0:2 (0:0)

Alois Bayer, činovník Krhové: „Klíčové utkání s brumovskou rezervou jsme absolutně nezvládli. Co nám byla platná trvalá herní převaha a množství gólových příležitostí, kdy svatyně hostí byla pro nás zakletá. Na šance se nehraje a hosté vytěžili z minima maximum. Trpělivě čekali na svoje možnosti a ve druhém dějství dvakrát udeřili. Pak už to byla z naší strany velká křeč. Snad třikrát jsme nastřelili brankovou konstrukci a neproměnili několik nájezdů. Hráči nejspíše podlehli atmosféře důležitosti tohoto duelu. Mizerná koncovka nás trápí v celé sezoně a toto utkání toho bylo příkladem. Sestupujeme o soutěž níže a poslední duel s Prlovem už nic neřeší, ale samozřejmě ho chceme vyhrát. Ze sestupu neděláme žádnou tragédii, před třemi lety jsme postupovali ze 4. místa a chtěli jsme se zde zabydlet, což se nám však nepodařilo. Navíc jsme na podzim všechny duely odehrály na půdě soupeřů a vložilo se nám do toho i zranění klíčových hráčů. Určitě se ale budeme chtít do krajských soutěží vrátit co nejdříve."

Krajský přebor: Rozhodnuto. Známí jsou postupující a sestupující

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Utkání v Krhové jsme s velkou dávkou štěstí nakonec vyhráli. Přitom v brance nám chytal hráč A týmu Adam Pecha a byl pro domácí velkou překážkou. Na domácích byla vidět obrovská nervozita a předháněli se v zahazování šancí. Po půli se trefil Svobodas a o šest minut později přidal druhou branku zkušený Zvoníček. Po druhé brance již domácí hodně rezignovali. Navíc nám byl upřen pokutový kop a domácí hráč měl vidět červenou kartu. Výhru jsme si nakonec pohlídali. Dnes při nás stálo velké štěstí, ale to někdy u fotbalu potřebujete."

DOLNÍ BEČVA - PŘÍLUKY 7:1 (4:1)

Milan Matula, trenér Dolní Bečva: „Zápas jsme rozhodli de facto již po devíti minutách. To se nám podařilo vstřelit rychlé tři branky. Hosté s námi chtěli hrát fotbal, což nám vyhovovalo. Další možnosti nám ještě pochytal gólman hostí. Ve 25. minutě jsme přidali čtvrtou branku. Hosté ještě do půle korigovali na 4:1. I ve druhém poločasu jsme pokračovali v aktivní hře a podařilo se nám přidat ještě další tři góly. Naše výhra je naprosto zasloužená, hráči dobře kombinovali a soupeře jsme i přestříleli. Udrželi jsme si druhé místo v tabulce, o které už nepřijdeme a uvidíme, jak se vykrystalizuje situace s přihlášením jednotlivých týmů do krajských soutěží."

Jaroslav Brabec, vedoucí Příluk: „Do Dolní Bečvy jsme přijeli ve hodně slepené sestavě, navíc těsně před začátkem zápasu a někteří naši hráči nastoupili bez rozcvičení. Začátek jsme zaspali a dostali rychle tři góly. Pak se paradoxně hra vyrovnala, ale vytěžili jsme jen jeden gól. Ve druhém poločasu si domácí utkání v klidu pohlídali a jen se již dohrávalo."

RATIBOŘ - POLIČNÁ 1:1 (1:1)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Utkání s Poličnou jsme mohli rozhodnout už v prvním dějství. Úvodní trefu zaznamenal Hurta již v sedmé minutě. Poté jsme předvedli festival neproměněných příležitostí. Po půlhodině hry ale hosté z ojedinělé šance srovnali. Ve druhépůli se karta obrátila hosté byli aktivnějším týmem. Do konce utkání se již diváci branky nedočkali, celková remíza je v konečném účtování asi spravedlivá."

I. A třída sk. B: sestupující Fryšták zdolal Újezdec, tři góly vstřelil Chudý

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V Ratiboři se hrálo utkání dvou rozdílných poločasů. Ten první patřil domácímu týmu, který dal rychlo branku. Přežili jsme i další šance domácích a po půlhodině hry Šedý vyrovnal. Za stavu 1:1 se šlo i do kabin. Ve druhém poločasu se vývoj hry rapidně změnil. Začali jsme dobře kombinovat, je na škodu, že jsme své brankové příležitosti neproměnili. I tak bod z venku nakonec bereme."

SLAVIČÍN B - JABLŮNKA 0:3 (0:2)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Od začátku utkání jsme tahali za kratší konec. Hosté byli po celé utkání, až na pár světlých okamžiků, lepší a přehrávali nás ve všech řadách, především pak ve středu pole. Vytvořili si řadu příležitostí, z nichž tři proměnili a naprosto zaslouženě vyhráli. My jsme v první půli dvakrát nebezpečně zahrozili Staňkem a pak Fojtíkem, ale obě gólové situace vyřešil brankář hostí. V závěru jsme ještě zahrozili po standartce mladým Jandlem, který hlavou nastřelil tyč, ale navíc jsme se nezmohli."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Potvrdili jsme naši výbornou formu a je škoda, že sezona už končí. Celý zápas jsme měli pod kontrolou, domácí neměli snad ani jednu vyloženou šanci. My jsme dal brzy jeden gól a do poločasu dali s jasné penalty druhý gól. Druhý poločas už byl úplně v naší režii a mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Ale i tak jsem byl z našeho výkonu téměř nadšený a hráčům jsem ani neměl co vytknout. Dal jsem v zápase možnost hrát dvěma dorostencům a oba hráli velice dobře, což je také velké pozitivum."

CHORYNĚ - PRLOV 1:0 (1:0)

Simon Kocman, trenér Choryně: „Hosté z Prlova už měli před utkáním jistoty záchrany a v úvodu nás pozlobili několika rýchlými akcemi. Nám chvilku trvalo, než jsme se dostali do vyšších obrátek a pomohla nám úvodní branka Vedrala ze sedmnácté minuty. Do půle se tak nic nezměnilo a do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem. Hosté ve druhém poločasu vyvinuli tlak, ale naše obrana v čele s brankářem Ječměněm byla velmi pozorná. Na konci utkání se na hřišti trošku přiostřilo. Přečkali jsme pak několik šancí soupeře a tříbodovou výhru jsme uhájili až do závěrečného hvizdu."

I. B. sk. B: Kašík prohře Slavkova nezabránil. Mizérie Lužkovic pokračuje

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „Zápas v Choryni jsme už mohli odehrát v naprostém klidu, neboť jsme věděli výsledek zápasu Krhové s brumovskou rezervou. V závěru sezony máme navíc hodně zraněných hráčů a tak sestavu skládáme, jak se dá. Zápas přinesl poměrně vyrovnaný průběh. Domácí tým se snažil v první půli rozhodnout, ale podařilo se mu skórovat pouze jedenkrát. Ve druhém poočasu jsme měli převahu, své velké příležitosti jsme však nedokázali proměnit. Utkání by ale spíše slušela remíza."

HOVĚZÍ - PROSTŘ. BEČVA 0:2 (0:0)

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „V souboji s prvním týmem tabulky jsme podali zejména v prvním dějství výborný výkon. Jednou hosty podržel brankář a další dvě dobré příležitosti jsme nezužitkovali. Ve druhé půli jsme prostřídali, navíc se dvacet minut před koncem zranil brankář Malaník. Hosté v závěru zápasu přeci jen ukázali své zkušenosti a fotbalové dovednosti. Nejprve se prosadil Fiurášek a v závěru se nemýlil Vašek. V posledním kole se představíme na půdě Halenkova."

I. B třída sk. C: Velký Ořechov hrál celý zápas v devíti, Malenovice doma padly

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Začátek zápasu jsme působili ospale, soupeř byl organizovaný a měl i šance. Při zakončení hlavou nás podržel brankář Jurajda. My jsme měli dvě pološance, ale nedokázali jsme dobře rozjeté akce dostat do zakončení. Druhý poločas se k mému překvapení změnil, soupeř odpadl fyzicky a hrálo se prakticky na jednu branku. Postupně jsme se dostávali do šancí a dvě taky proměnili. Nechvalim často individuální výkony, ale opravdu motorem mužstva byl zkušený Balejik, který stačil bránit i útočit a hrát na velkém prostoru. V posledním utkání sezony hostíme celek z Ratiboře a z našimi fanoušky se budeme chtít rozloučit výhrou."

PETR KOSEČEK