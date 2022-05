Václav Vondráček, činovník Poličné: „V týdnu jsme zvládli dohrávané utkání v Krhové a vrátili jsme se na vítěznou vlnu. Pohoda se pak projevila i v duelu s Halenkovem, který jsme měli ve své režii. Po deseti minutách hry jsme se ujali vedení. Druhou trefu jsme přidali ve 35. minutě. Hosté do půle snížili a dožadovali se ještě jedné branky, kterou sudí neuznal. Ve druhém dějství jsme byli jasnými pány na hřišti a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i střelecky. Konečně nám to tam začalo padat a Halenkovu jsme nasázeli další čtyři branky. Naše vysoké vítězství je naprosto zasloužené a mohlo být i vyšší. Anglický týden nám svědčil a v tabulce jsme se posunuli do relativně klidných vod, což je pro všechny v týmu velká úleva."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Zápas v Poličné nám vůbec nevyšel podle našich představ. Chybělo nám několik hráčů, včetně vykartovaného kanonýra Zádilského a na výkonu mužstva to bylo znát. Po půlhodině hry jsme dvakrát inkasovali. Hajdovi se podařilo do půle snížit na 1:2. Poté nám nebyla uznána regulérní branka. Ve druhé půli domácí přidali třetí trefu. Na zvrat jsme už neměli dost sil a domácí tým v závěru přidal další tři trefy."

JABLŮNKA - PROSTŘ. BEČVA 6:0 (3:0)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Souboj s lídrem tabulky se nakonec změnil v naši exhibici. Z naší strany to byl výborný výkon, kdy jsme mohli vyhrát i dvojciferně, minimálně šest vyložených šancí jsme neproměnili, ale vím, že všechno se nepromění. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a hosty nepustili do žádné šance. Nezávislý divák snad nevěděl kdo je vlastně v soutěži první. Potvrdili jsme skvělou formu z posledních zápasů a tentoktát se nám dařilo i střelecky."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Prožili jsme na hřišti v Jablůnce černou sobotu. Od začátku duelu jsme zaostávali ve všech herních činnostech. Možná na kluky dolehla tíha vedení v tabulce. Problémy nám dělal především Horák, který góly střílel i připravoval. Možná jsme měli větší držení míče, ale na to se nehraje. Dopředu jsme byli neškodní, dozadu naopak velmi naivní. Máme ale kvalitní tým, který se oklepe a půjde pro další body zase za týden, kdy hostíme Poličnou."

KRHOVÁ - CHORYNĚ 2:3 (1:1)

Alois Bayer, činovník Krhové: „V týdnu jsme nezvládli souboj s Poličnou, který jsme prohráli o dvě branky. Další existenční utkání nás čekalo s Choryní. Nezachytili jsme začátek zápasu a už ve druhé minutě jsme inkasovali branku. Ta s námi hodně otřásla hosté byli lepším týmem. Po dvaceti minutách hry se nám podařilo ale srovnat, kdy se prosadil Jasoněk. Do půle už branka nepadla. Po příchodu ze šaten se trefil Blažek a rázem jsme vedli 2:1. Mohli jsme přidat další góly, ale brankář hostí nás vychytal. Hosté vycítili šanci a po hodině hry srovnali. V závěru jsme neustáli jednu situaci a hosté rozhodli o své výhře. Vyrovnat se nám již nepodařilo. Zápas se lámal z kraje druhé půle, kdy jsme mohli odskočit na dvoubrankový rozdíl, své šance jsme však nedali a hosté nás trestali. V dalším utkání o bytí a nebytí hostíme Halenkov."

Simon Kocman, trenér Choryně: „Souboj o šest bodů v Krhové nám vyšel nad očekávání. Měli jsme skvělý vstup do zápasu a již po dvou minutách jsme se radovali z branky Jiřího Landy. Domácí srovnali z trestného kopu ve 22. minutě. Mohli jsme pak přidat další góly, své možnosti jsme ale nezužitkovali. V nedbalkách nás zastihl začátek druhé půli, kdy se po minutě trefil domácí Blažek. Byli jsme chvilku opařeni a svými dalšími zákroky při šancích domácích nás podržel gólman Ječmeň. V 58. minutě se nám ale podařilo srovnat Josefou Landou. Projevili jsme velkou touhu po vítězství, o kterém rozhodl osm minut před koncem opět Josef Landa. Cennou výhru jsme pak uhájili až do závěrečného hvizdu. Mužstvo dokázalo díky velké bojovnosti otočit nepříznivý výsledek a odměnou mu byla výhra v tomto důležitém utkání."

BRUMOV B - SLAVIČÍN B 6:1 (2:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V podzimním duelu jsme ve Slavičíně schytali pěkný debakl a chtěli jsme v derby tuto prohru vrátit. Hosté k nám přijeli v hodně omlazené sestavě bez fluktuantů z A týmu, který hrál souběžně zápas s Holešovem. Od úvodního hvizdu jsme na hřišti dominovali a vytvářeli jsme si dobré příležitosti. Po půli jsme vedli o dvě branky, ale naše vedení mohlo být i vyšší. Ve druhém dějství pokračovala naše převaha, kterou jsme vyjádřili čtyřmi brankami. Hattrickem se blýskl Habanec. Hosté nekladli prakticky žádný odpor, za celé utkání si vytvořili jedinou šanci, kterou v samotném závěru zužitkovali. Mohli jsme nakonec dát mnohem více branek, hosty ještě několikrát podržel gólman Kučera."

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Do Brumova jsme odjeli s několika dorostenci v sestavě i na lavičce a na našem výkonu to bylo znát. Domácí tým dirigoval zkušený Zvoníček a střelecky se dařilo Habancovi. Po půli jsme prohrávali o dvě branky. Domácí ve druhém poločasu postupně navyšovali skóre utkání. My jsme se na dostřel domácí svatyně příliš nedostávali. Čestný úspěch zaznamenal Ondruš až v samotném závěru zápasu. Pro mladé hráče to byl byl velký křest ohněm, vyzkoušeli si fotbal v mužském podání. Výhra domácím je naprosto zasloužená a nás ještě podržel gólman Kučera. V klubu teď řádí silná marodka, doufáme ale, že se nám na souboj s Prlovem podaří poskládat solidní sestava."

LIDEČKO - DOLNÍ BEČVA 5:4 (3:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Byl to pohledný zápas. Jsem rád, že jsme se doma s fanoušky pro letošní sezónu rozloučili nakonec po dramatu vítězně. Poslední čtyři zápasy sezony hrajeme všechny venku. Hosté byli dopředu výborní. Podržel nás již v prvním poločase brankář Bronislav Hyžák, kdy Fiurášek šel na něho sám. My jsme byli z každé možnosti góloví. Trestali jsme ztráty míče hostujícího týmu. Vyšel nám vstup i do druhého poločasu. Jenže za stavu 5:0 jsme dostali pěkný gól do Růčky a pak si dali vlastní branku z půlky hřiště. Znejistěli jsme a byli jsme nakonec rádi, že čtvrtou branku dali hosté až v závěru. Dohrávali jsme zápas v křeči."

Milan Matula, trenér Dolní Bečvy: „Utkání v Lidečku nakonec přineslo pěknou přestřelku a také devět branek. V úvodu utkání jsme si vytvořili několik příležitostí, tu největší neproměnil Fiurášek. Domácí pak byli velmi efektivní a dokázali potrestat naše chyby v defenzívní činnosti. Neuhlídali jsme hlavně Garguláka, který se při třetí brance krásně trefil z voleje. Ve druhé půli domácí přidali další dvě branky a už to s námi vypadalo zle. Mužstvo však zabralo. Nejdříve snížil Růčka, poté si domácí vstřelili vlastní branku. Další trefu přidal deset minut před koncem Fiurášek. Škoda, že jsme čtvrtou branku dali až v samotném závěru, šance jsme měli již dávno předtím. V týdnu jsem převzal mužstvo po Zdeňku Maléřovi, utkání v Lidečku si nějakým způsobem vyhodnotíme a přípravíme se na souboj s brumovskou rezervou."

PŘÍLUKY - HOVĚZÍ 4:3 (2:1)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Nedělní utkání na Příluku bylo přímým bojem dvou soupeřů v tabulce. Utkání začali lépe domácí, zatlačili hosty na jejich půlku a na domácí bránu vystřelili hosté až v 8. minutě. Domácí se snažili využít své převahy, ale první gól zápasu dali překvapivě hosté, kdy se v 15. min. po ojedinělé akci dostal na hranici vápna ke střele Slováček a trefil přesně ke vzdálenější tyči – 0:1. Domácí hráče gól probudil, přepnuli na vyšší rychlost a hned za tři minuty se dostal k míči domácí Diego Plata a z cca dvaceti metrů překvapil brankáře hostí střelou pod břevno a bylo vyrovnáno na 1:1. Skóre se měnilo poměrně rychle, protože již ve 22. min. se dostal k odraženému skákavému míči domácí Adamík a z voleje napálil míč do branky hostí – 2:1. Hosté hodně kazili přihrávky, domácí je k ničemu nepouštěli, nicméně do poločasu hosté dobře bránili a skóre se již nezměnilo.

Po přestávce domácí tým začátek zaspal a nechal hosty hrát. Po rohovém kopu hostů se dostal k hlavičce Kostka a srovnal na 2:2. Domácí ale útočili dále s cílem zvrátit vítězství na svou stranu. V 56. min. byl zbytečně faulován ve vápně domácí Adamík a Machalíček penaltu s přehledem proměnil – 3:2. Za další tři minuty zahrávali domácí přímý kop a na míč si do šestnáctky hostí naběhnul domácí Marcel Frolek a využivší své výškové převahy nejvyššího hráče na hřišti dal hlavou čtvrtý gól domácích - 4:2. Hosté prováděli občasné výpady na půlku domácích a při jednom z nich v 78. min. domácí obrana zaspala a pískala se penalta, kterou Kocourek proměnil a snížil na 4:3. Do konce utkání si ale domácí již svůj náskok pohlídali a zaslouženě vyhráli. Hosté byli nebezpeční převážně z brejků, které maximálně využili, ale domácí byli brankově o něco efektivnější a berou tak důležité tři body. Tabulka v naší skupině A je neuvěřitelně našlapaná, pořád ještě cca 6šest týmů s minimálními bodovými rozestupy bojuje o nesestup a naopak v souboji o postup dokáží oba lídři prohrát. Ukazuje se, že v této skupině může kdokoliv porazit kohokoliv a i naopak prohrát s kýmkoliv. V podstatě každé kolo je nějaký překvapivý výsledek."

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Utkání v Přílukách jsme nakonec nezvládli. Zápas jsme dobře rozehráli a Slováček nás poslal po patnácti minutách hry do vedení. Domácí ještě do poločasu výsledek otočili. Ve druhém poločasu hlavou srovnal Kostka. O chvilku později si domácí z penalty vzali vedení nazpět. O chvilku později přidali domácí čtvrtou branku. Utkání jsme zdramatizovali v 78. minutě z openalty, ktzerou proměnil Kocourek. V závěru se nám už srovnat nepodařilo."

PRLOV - RATIBOŘ 1:3 (0:2)

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „Další z existečních zápasů jsme nezvládli. Chtěli jsme doma potvrdit výhru z Hovězí, ale nervozita nám svazovala nohy. Přitom jsme si vytvořili první střeleckou příležitost, ale Vojtášek nastřelil jenom brankovou konstrukci. Hosté dali úvodní trefu z trestného kopu zkušeným Sovákem. Do půle se hosté ještě jednou prosadili. Navíc se nám zranili dva klíčoví hráči Petr Novosad s Langerem. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale vítr z plachet nám vzala branka hostí v 50. minutě, kdy nám pláchl Machala. Utkání jsme nezabalili, Sochora šel do útoku a tato změnu přinesla snížení na 1:3. Další příležitosti na vyrovnání jsme neproměnili a výhra tak putuje do Ratiboře. Zabojovat zkusíme v dalším utkání, kdy zajíždíme na půdu slavičínské rezervy."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V současné době hrajeme v pohodě a to jsme potvrdili i na půdě Prlova. Domácí stále bojují o záchranu v soutěži a příliš se jim nedařilo. Po půli jsme vedli již o dvě branky, po gólech Sováka a Hurty. Domácí zlobili jen v úvodu utkání. Pět minut po pauzě přidal Machala třetí trefu. Domácí snížili sedmnáct minut před koncem na dvoubrankový rozdíl, ale drama jsme již nepřipustili. Naše výhra je naprosto zasloužená."

