Aleš Vyškovský, trenér Dol. Lhoty: „V souboji o šest bodů jsme nakonec potvrdili zlepšenou formu z posledních zápasů. Byl to klasický souboj o záchranu v soutěži, který přinesl hodně bojovnosti a emocí. V první půli jsme se ujali po brance Talaše vedení. Hosté po půlhodině hry srovnali. Druhý poločas přinesl boj o každý met hřiště. Zlaté tři body nám vystřelil Dynka. V hektickém závěru se hodně žlutilo, výhru jsme však uhájili až do závěrečného hvizdu."

Radim Malaník, hráč Hovězí: „Zápas nám ukázal realitu. I když si myslím, že měla Dolní Lhota dost stažený zadek! Zápas to byl remízový, ani jeden tým neměl nic na víc. První poločas skončil 1:1 Jenže Dolní Lhota dokázala využít druhý poločas, kdy naší chybou jsme poslali tým domácích za záchranou v soutěži. Ale měli jsme šanci v zápase i vést, jenže gólman domácích předvedl krásný zákrok a tím podržel svůj tým. My máme tři kola do konce, určitě neházíme do toho vidle a dohrajeme to tak, jak hrajeme poslední půl rok. Nedáme nikom nic zadarmo, jenom tak! A jsme rádi, že se nám začal střelecky prosazovat Petr Koňařík. Máme velmi mladé kluky, jak v ofenzívě, tak defenzívě, jsme rádi, že kluci jezdí, jak v zápase, tak na trénincích. Teď dáme regeneraci a budeme se chystat na Lidečko."

VLACHOVICE - RATIBOŘ 3:0 (1:0)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Hosté přijeli s několika dorostenci v základní sestavě, přesto dokázali držet první půlhodinu bezbrankový stav. Ve 32. minutě už ale nepohlídali Dominika Plška, který otevřel skóre utkání. Ve druhém poločase jsme svoji převahu zúročili v 62.minutě, když se hlavou trefil Marek Macháč a zvýšil na 2:0 a v 79. minutě přidal třetí branku střídající Marek Straka. Ve zbývajících minutách už branka nepadla a my jsme si mohli zaslouženě připsat tři body za vítězství."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Do Vlachovic jsme přijeli s hodně omlazeným kádrem, to však na zkušenější domácí tým nestačilo. Šanci tak dostalo několik dorostenců. Po půlhodině hry jsme prohrávali 1:0. Tímto výsledkem také skončil poločas. Ve druhém poločasu domácí své vedení ještě navýšili a po zásluze si připisují tři body."

JABLŮNKA - POLIČNÁ 8:1 (4:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Zápas, který byl jednoznačně v naší režii, mohli jsme vyhrát dvojciferným skoré, protože minimálně šest vyložených šancí jsme neproměnili. Hosté byli hodně odevzdaní a gól dali snad s jediné akce."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Před utkáním jsme chtěli duel přeložit na jiný termín, domácí celek byl ale proti. V hodně kombinované sestavě jsme neměli příliš naděje na dobrý výsledek. Podařilo se nám ještě snížit na jednobrankový rozdíl, ale domácí celek nás do půle znovu trestal . Ve druhém poločasu začaly pracovat emoce, my jsme byli rádi, že jsme utkání nějakým způsobem dohráli."

DOLNÍ BEČVA - PŘÍLUKY 1:0 (1:0)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Hosté stále bojují o záchranu a v tomto duelu nám nedali nic zadarmo. Povedl se nám začátek a již ve třetí minutě jsme se po brance Kryštofa špatného ujali vedení. Nikdo však netušil, že to bude z našeho hlediska v průběhu zápasu, co se týká střelecké produkce, úplně všechno. Do půle jsme další možnosti neproměnili a hosté stále cítili šanci na dobrý výsledek. Ve druhém poločasu jsme dvakrát nastřelili brankovou konstrukci. Podržel nás brankář, který kryl pokutový kop. Těsnou výhru jsme si ale pohlídali a tři kola před koncem si v tabulce stále držíme nadějný náskok."

Zdeněk Julina, fotbalista Příluk: „Výsledek je pro nás krutý. Měli jsme velké problémy s absencemi mnoha hráčů základní sestavy, proto od začátku nastoupilo stejných pět hráčů, kteří odehráli odložený zápas bečka v pátek. Ale byli jsme domácím vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme neproměnili penaltu a branku jsme dostali po chybě, hned na začátku zápasu. Určitě bych zmínil fair - play gesto Fiuráška, který nám vstřelil druhý gól, ale sám se rozhodčímu přiznal, že tomu předcházela jeho ruka. Nám teď nezbývá nic jiného, než soustředit se na následující domácí zápas o poprat se o další důležité tři body s Jablůnkou."

HORNÍ BEČVA - HALENKOV 2:3 (1:3)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „První poločas nebyl z naší strany optimální a hosté trestali naše chyby. První branku jsme inkasovali již po dvou minutách hry. Solanský za chvíli srovnal, ale v 17. minutě se prosadil kanonýr hostí Škrobák. Hosté si do půle pak vytvořili ještě dvoubrankový náskok. Do druhé půle jsme přeskupili řady a Vašut rychle snížil. Přes enormní snahu se nám vyrovnat již nepodařilo, zápas jsme si prohráli především nepovedenou první půli."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Z Horní Bečvy si vezeme cenné tři body, neboř jsme narazili na kvalitního protivníka. V první půli jsme odehráli výbornou partii a vypracovali jsme si dvoubrankové vedení. Domácí v úvodu druhé půle dali kontaktní branku. Poté nás podržel brankář a s trochou štěstí jsme výhru uhájili. Především v první půli ale náš výkon snesl přísné měřítko."

PRLOV - CHORYNĚ 2:0 (0:0)

Petr Sláčik, činovník Prlova: „V souboji s Choryní jsme čekali fyzicky zdatného protivníka, což se i nakonec potvrdilo. Samotné utkání přineslo řadu osobních soubojů, kdy hosté spoléhali zejména na své standartní situace. V prvním poločasu branka nepadla. Povedl se nám začátek druhé půle a Langer po třech minutách otevřel skóre. Hosté ale bojovali a nedali nám nic zadarmo. Dvanáct minut před koncem přidal druhou uklidňující trefu Novosad. Naše výhra s nepříjemným soupeřem je zasloužená, na rozdíl od Choryně jsme se dvakrát dokázali střelecky prosadit."

Josef Landa, hráč Choryně: „Věděli jsme, že nás na menším hřišti v Prlově nebude čekat nic jednoduchého. A že to bude hodně o soubojích a domácí nám nenechají ani kousek prostoru a to se i potvrdilo. Zápas byl náročný, bohužel jsme nenavázali na dva dobré domácí zápasy a kombinačně a herně se nám nedařilo, jak by jsme chtěli. I tak byla hra v první půlce vyrovnaná, kdy na vážné šance to bylo 2:2, kdy oni měli dvě utajené střely ze šestnáctky a Ječmen je musel krýt na poslední chvíli. My měli z dobře zahraného přímého kopu kopnutou střelou Bartošíkem, ale jejich brankář se zaskvěl a vytáhl míč na horní tyč a z následné dorážky jsme míč na dvakrát nedotlačili. Potom jsme neproměnili samotný únik špatně načasovanou přihrávkou na zadní tyč. Do druhé půle jsme udělali změnu v rozestavení a vstoupili do ní aktivně, kdy jsem po třech minutách z úniku lobem trefil horní tyč. Bohužel platilo klasické pravidlo nedáš - dostaneš a z následného odkopu a úprku po lajně náš brankář neudržel centr ze strany a k dorážce se jako první prodral jejich útočník. Snažili jsme se reagovat a po pěkném centru na Pavla Tvrdoně opět dobře zasáhl jejich brankář a chytil jeho hlavičku ze dvou metrů. Potom se hra přelévala a střídali se pološance na obě strany. U druhého gólu domácích a jejich dobrém presu, kdy místo odkopu poslední hráč udělal kličku, soupeř navyšuje na 2:0 . Vážnější šanci už jsme si nevytvořili a tak zápas i skončil."

LIDEČKO - BRUMOV B 3:1 (0:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Hosté přijeli s omlazeným týmem a v první půli bránili hodně organizovaně. Také naše sestava nebyla kompletní a tak nám v první půli vázla i kombinace. Poločas tak skončil bezbrankovou remízou. Ve druhé půle jsme udělali nějaké změny a na našem výkonu bylo znát zlepšení. Začali jsme soupeře přehrávat a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit dvěma brankami. Hosté poté z pokutového kopu snížili, ale v závěru jsme naši zaslouženou výhru ještě pojistili."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Do Lidečka jsme odjeli v hodně okleštěné sestavě, neboť A mužstvo hrálo ve stejném času místní derby ve Štítné nad Vláří. V první půli jsme dokázali s domácím mužstvem ještě držet krok. Do šaten se tak šlo za stavu 0:0. Také ve druhém poločasu jsme drželi nadějný výsledek, ale v 67. minutě přišla chyba našeho brankáře a zkušený Aleš Číž toho využil. Vzápětí přidali domácí druhou trefu. Z penalty jsme ale vsítili kontaktní branku. Ale tři minuty před koncem po sporném momentu jsme inkasovali po třetí a bylo po zápase."