/PETR KOSEČEK/ Obávaný kanonýr svedl v úvodním utkání I. B třídy skupiny A na dálku souboj s vlachovickým Bartošem, který se v zápase trefil třikrát. V divoké přestřelce padlo nakonec deset branek. Ve druhém sobotním odehraném utkání si nováček z Byniny vyšlápl na Jablůnku. Ta přijela s několika novými hráči, kteří se však střelecky neprosadili. O výsledku utkání rozhodl v 55. minutě šťastnou ranou domácí Košut. Dalších pět utkání bylo kvůli nezpůsobilému terénu odloženo.

Fotbal na Valašsku se opět pozvolna rozjíždí... | Foto: archiv hráče

BYNINA - JABLŮNKA 1:0 (0:0)

David Kelnar, trenér Byniny: „Na první historické utkání v 1. B třídě jsme se splečně s hráči a fanoušky hodně těšili. V úvodu byla znát na některých mých svěřencích malá nervozita z daného okamžiku. Postupem času jsme se ale zklidnili a začali jsme předvádět svoji hru. Byli jsme v první půli hodně aktivní a vytvářeli jsme si dobré střelecké situace. Přesto se nám do půle hostujícího brankáře překonat nepodařilo. Ve druhém poločasu jsme udělali dvě změny v sestavě a to se ukázalo jako klíčové. Po deseti minutách druhé půle vstřelil Košut s notnou dávkou štěstí úvodní branku. Ta byla nakonec v tomto utkání i jediná a zápas jsme dovedli do vítězného konce. Podařilo se nám eliminovat hostujícího kanonýra Horáka, což bylo hodně důležité. Dokázali jsme si, že můžeme hrát ve vyšší soutěži důstojnou roli a stejný výkon budeme chtít zopakovat i v dalších duelech. Věřím, že budeme konkurence schopní a že to máme zatím dobře nastaveno."

I. A třída – sk. A: Vidče si otevřela v Karlovicích střelnici

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Do Byniny jsme přijeli s obměněným kádrem a hráči se na hřišti stále ještě sehrávají. Nováček soutěže byl v první půli o něco aktivnějším týmem a vypracoval si nějaké brankové příležitosti. Nám se nedařila finální fáze a byli jsme v zakončení bezzubí. Poločas nakonec skonšil bez branek. Druhý poločas přinesl podobný obrázek. Klíčový moment utkání přišel v 55. minutě, kdy domácí Košut vstřelil poměrně šťastnou branku. Přes veškerou snahu se nám už do konce zápasu vyrovnat nepodařilo. Utkání by spíše slušela remíza, ale nakonec odjíždíme s prázdnou."

HALENKOV - VLACHOVICE 6:4 (4:1)

Petr Uherek, trenér Halenkova: „Začátek utkání patřil hostujícímu týmu, který se po dvou minutách dostal do vedení. Podařilo se nám ale rychle najít odpověď a do dvacáté minuty jsme výsledek třemi brankami otočili. Po půlhodině hry Škrobák zaznamenal hattrick, ale tím jeho představení neskončilo. Druhý poločas se nesl ve znamení hostujícího týmu, který za nepříznivého stavu nesložil zbraně a dokázal snížit na 4:3. Vysvobození nám přinesla pátá branka, kterou dal Škrobák z trestného kopu. Stejný hráč těsně před koncem naše vedení ještě navýšil. Hosté dali v nastaveném času výsledku kosmetickou úpravu. Mužstvo předvedlo výborný výkon podpořený nevídaným střeleckým koncertem Pavla Škrobáka. Hosté doplatili na své chyby, přesto mají kvalitní mužstvo."

Mistrovská kopaná. Jak si vedl váš tým? Řadu zápasů odložil déšť

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „Utkání v Halenkově jsme nezvládli a doplatili jsme na množství individuálních chyb. Podařilo se nám vstřelit rychlou branku již ve druhé minutě. Poté jsme domácích třikrát namazali a pro kanonýra domácích Škrobáka nebyl problém nabídnuté příležitosti zužitkovat. V první půli jsme měli i smůlu, kdy jsme dvakrát trefili brankovou konstrukci. Do druhého dějství jsme udělali změny v sestavě a podařilo se nám snížit na jednobrankový rozdíl. Drama ale nedopustil střelecky disponovaný Škrobák, který z přímého kopu navýšil vedení domácích. Domácí přidali dvě minuty před koncem šestou trefu. V samotném závěru dal Bartoš výsledku konečnou podobu a zkompletoval svůj hattrick. Z utkání se musíme poučit a musíme zlepšit defenzívní činnost celého týmu."

Ludkovice - Lužkovice - odloženo na 27.9. v 16.30

Horní Bečva - Brumov B- odloženo na 8.9. v 17.00

Bylnice - Ratiboř - odloženo na 4.11. ve 14.00

Prlov - Choryně - odloženo na 28.9. v 15.00

Kelč - Poličná - odloženo na 27.9. v 17.00