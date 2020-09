Ondřej Machálek, trenér Halenkov: „Utkání s Jablůnkou přineslo výbornou podívanou a diváci se rozhodně nenudili. V prvním dějství se ale branky nedočkali. Ve druhé půli se ale s nimi roztrhl pytel. My jsme museli hned dvakrát dotahovat jednobrankové manko. Utkání nakonec skončilo spravedlivou remízou, ale nováček ukázal své kvality. V penaltové loterii se nám dařilo a máme z duelu cenný bod navíc."

Zdeněk Mrlina, sekretář Jablůnka: „V Halenkově jsme odehráli velmi dobré utkání a byli jsme velmi blízko k bodovému zisku. Dvakrát jsme totiž vedli, ale domácí dokázali vždy za pár minut srovnat. Především druhý poločas byl divácky velmi atraktivní, padly v něm čtyři branky a každý z celků mohl vítězství strhnout na svoji stranu. Sudí nám navíc upřel pokutový kop. V penaltové loterii jsme pak jednou zaváhali a bonusový bod navíc tak zůstal v Halenkově. Tentokrát dva body bral šťastnější celek, my se ale za výkon vůbec nemusíme stydět a nebyli jsme daleko od výhry."

Branky: 58. Maňák, 79. Kašpar - 51. Horák, 76. Orság.

KRHOVÁ - CHORYNĚ 2:1 (2:0)

Vladislav Grygařík, činovník Krhová: „Utkání s Choryní jsme chtěli odehrát vítězně a nakonec se nám to i podařilo. V prvním poločasu jsme byli jasně lepším týmem a svoji převahu jsme vyjádřili i střelecky. Nejprve se trefil ve 37. minutě Plesník a stejný hráč přidal o šest minut později svoji druhou trefu. Do kabin jsme tak odcházeli s dvoubrankovým vedením, přičemž naše vedení mohlo být i daleko vyšší. Ve stejném trendu jsme chtěli pokračovat i ve druhém dějství, ale zastavila nás vlastní branka, která byla připsána Pelcovi. Hosté vycítili svoji šanci a začali se hnát do útočení. Nám se nakonec podařilo i díky velké bojovnosti cennou výhru uhájit až do závěrečného hvizdu. Tyto body pro nás mohou být v konečném účtování hodně důležité."

Branky: 37., 43. Plesník - 50. Pelc

POLIČNÁ - RATIBOŘ 2:1 (1:0)

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Souboj s jedním z týmů z popředí tabulky jsme začali velmi dobře a již po jedenácti minutách jsme se radovali ze vstřelené branky. To se prosadil Kapusta. Stejný hráč trefil i břevno. Hosté ale byli velmi nebezpeční a naše obrana musela dávat obrovský pozor na soupeřovi útočníky. Hrál se výborný fotbal a diváci se určitě nenudili. Pět minut po přestávce přidal Klvaňa druhou branku. Hosté ale nesložili zbraně a po hodině hry se jim podařilo snížit na jednobrankový rozdíl. V závěru hrála Ratiboř vabank, my jsme mohli do otevřené obrany výsledek pojistit. Tři body s kvalitním protivníkem mají svoji cenu. Chtěli bychom zabodovat i venku, třeba se nám to podaří už příští týden ve Slavičíně."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V první půli jsme byli lepším celkem. Velkou příležitost spálil Sovák a jednou výborně zasáhl brankář domácích Včelný. Domácí vytěžili z minima maximum a podařilo se jim dát úvodní branku. Zaspali jsme začátek druhé půle a domácí nás trestali podruhé. Sice se nám podařilo Jakubíkem snížit na jednobrankový rozdíl, vyrovnat se nám nakonec nepodařilo. V kvalitním utkání byli domácí střelecky efektivnější a proto mají tři body."

Branky: 11. Kapusta, 50. Klvaňa - 58. Jakubík.

BRUMOV B - HOVĚZÍ 5:0 (1:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „Utkání s letos nevýrazným Hovězím jsme nakonec zvládli. Zápas se hrál kvůli podmáčenému hřišti v Návojné na naší umělé trávě. To nám ale příliš nevyhovovalo. Hosté zaparkovali autobus před svojí šestnáctkou a nám se dlouho nedařilo se přes jejich obranu prosadit. První branku vstřelil až ve 35. minutě zkušený Olin Bartozel. Druhý poločas naskytl podobnou podívanou. Hosté zodpovědně bránili, ale pomohla nám penalta. Za stavu 2:0 Hovězí otevřelo hru a to byla voda na náš mlýn. Do otevřené obrany jsme přidali další tři branky. Utkání jsme ale měli po celou dobu pod kontrolou a soupeř si mnoho příležitostí nevytvořil. V dalším kole zajíždíme do Dolní Bečvy, kde se utkáme s domácím týmem o čelo tabulky."

Branky: 35., 89. Bartozel O., 52. Bartozel J. (pen.), 78., 81. Naňák

LIDEČKO - SLAVIČÍN B 1:3 (1:1)

Radek Číž, sekretář Lidečko: „Proti slavičínské rezervě jsme odehráli nešťastné utkání a nakonec jsme zůstali bez bodového zisku. Již ve 14. minutě proměnil zkušený Aleš Číž penaltu. Naše vedení mělo ale jepičí život a hosté o minutu později srovnali. Ještě v první půli jsme mohli vstřelit po samostatných únicích tři branky, ale hosty podržel jejich brankář. Podobný obrázek nabídl i druhý poločas. Hosté zapomínali na zadní vrátka, ale nad vodou je držel gólman. Opět se potvrdilo nedáš-dostaneš a Slavičané v závěru rozhodli o své výhře. Nebyli jsme horším týmem, ale doplatili jsme na mizernou koncovku."

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „Další mistrovské utkání 1. B třídy jsme sehráli v Lidečku, které má v současnosti velké starosti s absencí několika hráčů. I z tohoto důvodu jsme chtěli bodovat a proto jsme se s chutí pustili do soupeře, ale hned zpočátku jsme vytvářeli neuvěřitelné chyby v defenzívě a tak soupeř, který hrál jednoduše dopředu několikrát ohrozil naši branku, ale skvělý Vypušťák v naší brance bravurně likvidoval všechny akce domácích. Ve 14. minutě se k překvapení všech hráčů i diváků ozval hvizd rozhodčího a kopal se pokutový kop, který zkušený domácí matador Aleš Číž proměnil a poslal domácí do vedení 1 – 0. Zdravě nás to nakoplo a hned o minutu později jsme po akci Šmotka srovnali klidným zakončením Titova a stav byl v 15. minutě srovnán na 1 – 1. Do poločasu jsme se snažili držet míč na kopačkách a kontrolovat hru, ale stále jsme vytvářeli chyby, které však soupeř nepotrestal. Do druhé půle jsme nastoupili s odhodláním vstřelit vítěznou branku, ale soupeř stále hrozil rychlými protiútoky a v jednu chvíli nás zatlačil do našeho pokutového území a těžce nám „zatápěl“. Vše jsme ustáli a v závěru utkání vzal na sebe odpovědnost Dan Šťastný, který sám projel vápnem přesnou střelou k tyči v 82. minutě vstřelil vítězný gól, který ještě potvrdil o čtyři minuty později po samostatné akci a uzavřel tak utkání na 1 – 3. Do Lidečka jsme jeli alespoň pro jeden bod, a tak jsem nabádal hráče k trpělivosti a hlavně klidu v zakončení. Vytvářeli jsme však neskutečné chyby a soupeř z nich mohl profitovat, ale neměli klid v zakončení a podržel nás hlavně Staňa Vypušťák v naší bráně. Když už to vypadalo že zápas skončí remízou, tak se zdravě „naštval“ Dan Šťastný a po dvou zcela samostatných akcích nám v závěru utkání zajistil vítězství a tři body. Všem klukům moc děkuji za výkon."

Branky: 14. Číž (pen.) - 15. Titov, 82., 86. Šťastný.

PRLOV - PROSTŘ. BEČVA 1:2 NP (1:1)

Martin Nikolén, trenér Prlov: „Hosté z Prostřední Bečvy u nás působili hodně fotbalově. I když byli šance na obou stranách, vyloženější příležitosti měli přeci jen hosté. Několikrát nás musel podržet brankář Zvonek. Získaný bod ale bereme. Paradoxně jsme mohli mít všechny tři body. V poslední minutě jsme bohužel neproměnili pokutový kop a nedařilo se nám ani v následném penaltovém rozstřelu."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Hrál se dobrý fotbal z obou stran, byli jsme fotbalovější a vytvářeli si v první půli nadějné situace. Do vedení nás poslal z hezkého voleje Hlavica. Neradovali jsme se ale dlouho a hned vzápětí jsme po dlouhém autu inkasovali. Ve druhé půli jsme byli lepší a měli šance utkání rozhodnout. Připadalo mi taky, že soupeři docházely rychleji síly. Naši gólovou akci zastavil laicky pomezní rozhodčí a v závěru byla proti nám nařízena penalta z ojedinělé akce soupeře. Výborný Enšpígl v brance pro nás nejprve zachránil bod a v následném rozstřelu zajistil i druhý. Určitě jsme zde ale mohli bodovat naplno."

Branky: 25. Novosad - 24. Hlavica.

BYLNICE - DOL. BEČVA 1:0 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Ve šlágru kola jsme hostili lídra tabulky z Dolní Bečvy a ten se u nás představil ve velmi dobrém světle. Početná divácká kulisa tak viděla výborný fotbal s množstvím příležitostí na obou stranách. Nás uklidnila branka Lysáka z deváté minuty. Hosté pak nastřelili brankové konstrukce, my jsme pozorně bránili a vyráželi k brejkům. Ve druhém poločasu jsme ještě více zatáhli obranu a hosté nás dostali pod tlak. Přesto jsme měli možnost přidat druhou pojistku, což se nestalo a o hubenou výhru jsme se obávali až do konce. Tři body s kvalitním protivníkem bereme všemi deseti a na výhru jsme se hodně nadřeli."

Zdeněk Maléř, trenér Dolní Bečva: „V utkání v Bylnici jsme doplatili na střeleckou nemohoucnost a při domácím brankáři stálo zejména v první půli při našich tyčkách a břevnách i štěstí. Domácí dali náhodnou branku po deseti minutách hry. My jsme je pak zatlačili na jejich polovinu, ale v koncovce jsme byli bezzubí a jednou jsme dokonce překopli i prázdnou branku. Ve druhé půli domácí už jen zdržovali a taktickou hrou výhru uhájili. V závěru už domácím docházely síly, nám se ale vyrovnat nepodařilo. Utkání by určitě slušela remíza, domácí však dali gól a mají tři body."

Branky: 9. Lysák.

PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK