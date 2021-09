Josef Toman, činovník Halenkova: „Hosté mají ve svém středu několik kvalitních fotbalistů. Nám v sestavě chyběl kanonýr Zádilský, který viděl v Dolní Bečvě červenou kartu. Jablůnka v prvním dějství lépe kombinovala a byla častěji na míči. V první půli měli více brankových příležitostí hosté. Ve druhém poločasu jsme již s hosty srovnali krok a nakonec mohlo vyhrát každé mužstvo. S bezbrankovou remízou byly v závěru spokojeny oba týmy."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „V Halenkově jsme chtěli navázat na své dobré výkony z minulých zápasů. K vidění však byl průměrný zápas s minimem šancí na obou stranách. Měli jsme sice optickou převahu v držení míče a na rohy jsme vyhráli s přehledem 11:2. Na vyložené šance to bylo 1:1, nakonec byli určitě s konečným výsledkem spokojenější domácí. Bod z venku se ale také počítá, my jsme hráli jen po vápno a v zakončení jsme byli málo produktivní."

POLIČNÁ - PŘÍLUKY 3:0 (2:0)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V utkání s Příluky jsme byli jasným favoritem a nakonec jsme tuto roli i zvládli. Naše výhra však mohla být daleko vyšší a to se díky naší střelecké nemohoucnosti nestalo. První branku jsme vstřelili již ve druhé minutě. Po patnácti minutách přidal Kapusta druhou branku. Další příležitosti jsme do půle nevyužili. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, my jsme se předbíhali v zahazování šancí, hosté se do útočení přiliš nepouštěli. Po hodině hry jsme dali třetí branku a to bylo z naší straně vše. Při vší úctě k soupeři, zatím to byl nejslabší protivník, se kterým jsme se potkali, i když mu není možno upřít snahu. Vítězství o tři branky je dobré, ale při proměňování našich šancí mohlo být daleko větší."

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Na utkání do Poličné jsme jeli ve značné redukované sestavě a chybělo nám hned šest hráčů ze základu a gólman. Do branky tak šel trenér a doplnili jsme sestavu hráči z B týmu. Na začátku utkání byla naše nesehranost znát a brzy jsme prohrávali 2:0. Ve druhém poločasu jsme hru vyrovnali a měli i několik šanci, které jsme neproměnili a tak jsme na body nemohli pomýšlet. Výborný výkon podal trenér Zdeněk Julina v bráně, kdy vychytal mnoho šanci domácích, včetně samostatného brejku."

SLAVIČÍN B - KRHOVÁ 1:1 (0:1)

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „Do domácího utkání jsme vstupovali s jasným úkolem a to naplno bodovat. Od prvních minut jsme soupeře převyšovali, ale obrana Krhové odolávala a byla dobře zabezpečená, přesto jsme několikrát nebezpečně ohrozili hostujícího brankáře. Hosté hrozili jen občasnými protiútoky, které však končili před naším pokutovým územím. Do 30.minuty jen jedenkrát vystřelili na naši bránu. Poté však „zaúřadoval“ hlavní rozhodčí, který k údivu všech diváků i hráčů hostí včetně celé lavičky hostí odpískal pokutový kop pro Krhovou, jejichž hráči po průniku a „skokové variaci“ hostujícího Plesníka odcházeli na svoji polovinu a všechny zúčastněné překvapil verdikt rozhodčího, který ukázal na značku pokutového kopu. Hosté se ujali vedení a my jsme do poločasu nebyli schopni zklidnit emoce. Po půli jsme hned srovnali skóre rovněž s pokutového kopu na 1:1 Danem Zvoníčkem. Po celý druhý poločas jsme se snažili o vyrovnání, ale hostující tým se zakopal před vlastní pokutové území a zdržoval všemi způsoby a my jsme nenašli recept, jak tuto hradbu překonat. Utkání tak skončilo remízou, která je pro nás vzhledem k vývoji utkání velkou ztrátou. Naši mladíci se sice snažili, ale chyběl nápad a zkušenosti na vstřelení vítězné branky."

Lukáš Bayer, činovník Krhové: „Před zápasem jsme těžko skládali sestavu, máme hodně zraněných hráčů a někteří dokonce nastoupili se sebezapřením. V první půli jsme se ujali vedení z penalty, o kterou se zasloužil kanonýr Plesník. Domácí nás ve druhém dějství zatlačili, navíc jsme přišli o zraněného Grygaříka. Domácí také srovnali z penalty. Cenný bod jsme pak uhájili až do závěrečného hvizdu a jsme s ním spokojeni."

DOLNÍ BEČVA - CHORYNĚ 5:4 (0:3)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Po minulém utkání jsem byl na infarkt, tentokrát to už bylo na mozkovou mrtvici. Před utkání jsme udělali nějaké změny v sestavě, což se nám málem vymstilo. Hosté nás zaskočili rychlými brejky a po dvaceti minutách rázem vedli o dvě branky. Navíc jsme do šatny inkasovali potřetí. Musel jsem udělat několik změn v sestavě a to nám pomohlo. Během dvanácti minut jsme srovnali, předtím ještě hosté přišli o vyloučeného hráče. Vítr z plachet nám vzala penalta hostí na 3:4. Naštěstí Fiurášek v 83. minutě srovnal a v 92. minutě rozhodl o naší výhře svojí druhou trefou v utkání střídající Ondryáš. Podruhé po sobě jsme zápas pro sebe rozhodli až v posledních minutách, což je jistě pozitivní. Horší jsou naše výkony v prvních dějstvích. Přesto diváci odcházeli spokojeni, viděli velký obrat a naši šťastnou výhru."

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme domácí zaskočili aktivní hrou a vstřelili jsme tři branky. Druhý poločas ovlivnilo vyloučení našeho hráče. Domácí srovnali, nám se podařilo jít z penalty znovu do vedení. Sedm minut před koncem domácí vyrovnali na 4:4. Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna a v nastaveném čase jsme inkasovali rozhodující pátou branku. Je to určitě škoda, poločasové tříbrankové vedení jsme měli udržet."

PROSTŘ. BEČVA - PRLOV 2:0 (1:0)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „V utkání jsme měli od začátku převahu, soupeř byl snaživý, ale směrem dopředu málo nebezpečný. My jsme neproměnili vyložené šance, gól se nám podařilo vstřelit až těsně před půli po pěkné akci. Do druhé půle jsme chtěli zlepšit mezihru a vytvářet si ještě více šancí. Vysvobodila nás až krásná branka Křenka, která by se mohla objevit v některé TV upoutávce. Závěr zápasu se pak už jen dohrával a my ho dovedli k zaslouženým třem bodům."

Jan Hába, trenér Prlova: „Proti minulému domácímu utkání se nám opět změnila sestava a chyběli nám především zkušení borci Petr Novosad s Martinem Nikolénem. Od úvodního hvizdu bylo zřejmé, kdo bude pánem na hřišti. Domácí tým byl lepší ve všech ukazatelích. Naštěstí neměl přesné zakončení a několikrát nás podržel brankář. Domácí se přeci jen prosadili těsně před odchodem do kabin, což byla určitě škoda. Druhá půle přinesla podobný obraz hry, my jsme pozorně bránili, ale do útočení jsme se příliš nepouštěli. Po hodině hry jsme inkasovali podruhé, kdy se trefil domácí hráč výstavní trefou. Výhra domácích je naprosto zasloužená, bylo vidět, že ne nadarmo okupují horní příčky tabulky. Hráči zápas odbojovali, na zisk bod jsme ale neměli. My se musíme dokonale připravit na další duel, kde nás čeká doma důležitý zápas s Hovězím."

HOVĚZÍ - BRUMOV B 3:2 (1:2)

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Do utkání proti brumovské rezervě jsme nasadili několik nadějných dorostenců a ti se nám odměnili dobrým výkonem. Po deseti minutách jsme šli Kovářem do vedení. Hostím se podařil srovnat z pokutového kopu a vzápětí přidali druhou trefu. Najednou jich bylo plné hřiště a v této fázi utkání byli lepším týmem. V poločasové přestávce jsme si vše vyříkali a do druhé půle nastoupilo mužstvo jako vyměněné. Brzy jsme Koňaříkem srovnali. Po hodině hry zápas rozhodl nestárnoucí Šrámek. Cennou výhru s kvalitním protivníkem jsme už udrželi. Hráče po utkání vyprovázel ze hřiště dlouho nevídaný potlesk."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V duelu na Hovězí nám citelně chyběla dvojice zkušených matadorů Zvoníček - Bublák, která nastoupila za A tým ve vítězném duelu v KP proti Slušovicím. Přesto jsme mohli i zde v hodně okleštěné sestavě bodovat. Utekl nám úvod střetnutí, kdy se domácí radovali již v 10. minutě. Převzali jsme pak otěže zápasu do svých rukou a ještě do půle jsme dvakrát udeřili. Nejprve se trefil z penalty Bartozel a chvíli později přidal druhou branku Polomík. Ve druhé půli domácí brzy srovnali, což s námi hodně otřáslo. Po hodině hry Hovězí vstřelilo vítěznou branku. Na vyrovnání jsme už nebylo dostatek sil a tři body tak zůstaly zaslouženě na Hovězí. V našem klubu je teď velká marodka a máme problém poskládat týmy dorostu a mužů. Snad se tato situace bude postupně lepšit. "

PETR KOSEČEK