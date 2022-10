RATIBOŘ - VLACHOVICE 4:2 (4:1)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu a již po třech minutách nás poslal do vedení kanonýr Sovák. O čtyři minuty později stejný hráč skóroval podruhé. V 17. minutě hosté snížili Kašou na jednobranový rozdíl. Ale o minutu nato jsme už znovu vedli o dvě branky, neboť Sovák velmi rychle zkompletoval hattrick. Čtvrtou trefu přidal Jakubík šest minut před odchodem do šaten. Za stavu 4:1 jsme měli dvakrát možnost zahrávat pokutový kop, ale ani jeden jsme neproměnili. Hosté ve stejné případě ano a snížili po hodině hry Kolouchem na 4:2. Zápas jsme pak v poklidu dovedli do vítězného konce a máme další tři body."

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Vstup do zápasu v Ratiboři byl z naší strany hodně špatný a domácímu Sovákovi stačilo osmnáct minut na hatrick. My jsme snižovali v 17. minutě zásluhou Kašši, ale to bylo z naší strany v prvním poločase všechno. Domácí navíc přidali ve 39. minutě Jakubíkem čtvrtou branku, takže do druhého poločasu jsme vstupovali s třígolovým mankem. V 61. minutě se nám podařilo snížit Kolouchem na 4:2, ale další naše pokusy o vyrovnání brankou neskončily a domácí si tak mohli připsat tři body za vítězství."